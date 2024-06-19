ЕС возвращает пошлины для Украины, шпион-украинец в Болгарии, планы на саммит НАТО: новости дня

Влаштована Росією війна змушує Путіна "вигрібати" сили чи не зі всієї території країни до України, а також поглиблювати відносини з державами з "вісі зла".



Вчора господар Кремля прибув з дводенним візитом до КНДР. Міністр оборони Британії вважає, що це попередження для Заходу. В НАТО занепокоєні допомогою, яку РФ може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї.



Тим часом, Альянс, на тлі підготовки до липневого саміту, зосереджується на питанні довгострокової підтримки України, а його країни-члени продовжують надавати допомогу ЗСУ.



До речі, тепер і французька збройова компанія відкриє підприємство в Україні.

Більше важливого і цікавого за середу, 19 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція Заходу на візит Путіна до КНДР

Фінський суспільний мовник Yle з посиланням на джерело у розвідці повідомив, що російські військові бази біля фінських кордонів стоять майже порожні – цей особовий склад і техніку кинули на війну проти України.

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Більш того, джерело зазначило, що Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.

Тому, не дивно, що правитель РФ Владімір Путін намагається шукати зброю в інших країнах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звертає увагу на військову підтримку, яку Росія отримує від Північної Кореї та від Ірану, а також як Китай підтримує військову економіку РФ.

18 червня Путін прибув до КНДР з дводенним візитом. Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

За словами Столтенберга, в НАТО занепокоєні допомогою, яку РФ може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї на тлі візиту господаря Кремля.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс вважає, що візит до КНДР глави Кремля Владіміра Путіна із його химерними сценами слід сприймати як попередження.

"Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати", – зауважив міністр.

Очікування від саміту НАТО

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що рішення на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, сприятимуть успіху України під час відбиття російської агресії.

"Саміт (НАТО у Вашингтоні) буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України... Рішення, які ухвалять на саміті, сприятимуть цим зусиллям, і більше буде сказано за кілька тижнів (під час саміту)", – зазначив Блінкен.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напередодні саміту союзники обговорюють та вирішують багато питань щодо України.

Він нагадав про погоджений НАТО план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі, а також заявив, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки України.

"Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення", – зазначив Столтенберг.

До речі, за даними CNN, НАТО сперечається щодо формулювання про підтримку членства України.

За даними співрозмовників телеканалу, США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО – аналогічна формула є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді.

Натомість Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запропоноване генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Пакет допомоги від Данії, ракети до Patriot

Данія спрямовує 19-й пакет для військової підтримки України.

Пакет допомоги передбачає укладення низки різних угод з союзниками про закупівлі та пожертви з боку оборонної промисловості країн-членів НАТО. Серед іншого – більше обладнання на підтримку переданих Данією винищувачів F-16.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що Вашингтон продовжує працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16.

Раніше українська нардепка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, заявила, що США навмисне затягують із навчанням українських пілотів на F-16.

"Ми зосереджені на роботі з коаліцією військово-повітряних сил над визначенням вимог (України), а згодом на виконанні цих вимог. І як ви знаєте, навчання проводяться як в Аризоні, так і в Данії", – зауважив речник Пентагону Патрик Райдер.

Французька збройова компанія Thales планує відкрити спільне підприємство в Україні.

Французька компанія підписала три відповідні угоди.

Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

Тим часом, США відклали поставку Швейцарії ракет до систем Patriot.

Передбачалося, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot будуть прийняті на озброєння швейцарської армії у 2030 і 2031 роках. Нині ж ці строки можуть бути зміщені через передбачене в угоді посилання на форсмажорні обставини – якими у США називають війну в Україні.

До речі, швейцарський аналітичний центр GI-TOC не знайшов доказів масової контрабанди західної зброї з України.

Ці дані підривають наратив, який просуває Росія, мовляв, п'ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і повстанським угрупуванням.

Щодо допомоги Україні також додамо, що Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України.

За пропозицією, 4,3 млрд євро будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів.

Річний бюджет ЄС на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця року.

Про нове керівництво ЄС

Тим часом, Євросоюз – в процесі оновлення свого керівництва після виборів до Європарламенту.

Найближчими днями лідери країн Євросоюзу мають узгодити кандидатури майбутніх очільників головних європейських інституцій.

Причому змін може виявитись не так і багато. Найімовірніше, Європейську комісію вдруге очолить німкеня Урсула фон дер Ляєн, а Європарламент – також вдруге – мальтійка Роберта Метсола.

Серед ключових змін – посада голови зовнішньополітичної служби ЄС, яку планують віддати під керівництво чинної прем'єрки Естонії Каї Каллас, а також посада президента Європейської ради – Шарля Мішеля може змінити експрем'єр Португалії Антоніу Кошта.

Донедавна вважалося, що проблеми можуть виникнути при затвердженні Каї Каллас (особливо через її імідж людини, яка "їсть росіян на сніданок"). До речі, Каллас скептична щодо своїх шансів стати головним дипломатом ЄС.

Однак, здається, що саме кандидатура португальського експрем’єра Кошти стала каменем спотикання.

Переможці євровиборів – правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) – поставили додаткові питання щодо кандидатури у президенти Євроради Антоніу Кошти.

А в самій Португалії розслідують публікацію розмов експрем’єра.

Детальніше про спірну кандидатуру екс-прем'єра Португалії читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Фаворит із масою зауважень: хто такий Антоніу Кошта, ключовий кандидат у президенти Євроради.

До речі, Європейська народна партія офіційно висунула Роберту Метсолу на другий термін на посаді президента цього органу.

ЄС повертає мита для України

Євросоюз повернув мита на український овес, а також готується повернути мита на українські яйця і, можливо, цукор.

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