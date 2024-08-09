Харрис увеличивает разрыв, ПВО и БТР от Литвы, сын Лукашенко под санкциями: новости дня

В естонській розвідці розповіли про можливі наслідки бойових дій на Курщині, а британська розвідка констатує, що ворог досягає певних успіхів на Донеччині.

США оголосили про пакет додаткової військової допомоги Україні, Литва готує "солідну" партію підтримки.

До четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі країни Заходу підготували для представників лукашенківського режиму "подарунок".

В центрі Праги від падіння шматка карниза загинув український лікар, а Мексика відхилила запит України про арешт Путіна за ордером МКС у разі візиту.

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Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 9 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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США і Німеччина щодо подій на Курщині

З 6 серпня в Курській області Росії тривають бойові дії, за якими, вочевидь, уважно слідкують і на Заході.

Заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн вважає, що військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Російську Федерацію передислокувати свої сили.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Пентагоні не бояться ескалації з боку РФ у зв'язку з подіями в Курській області.

Вона також підтвердила, що Україна може використовувати американську зброю на території Курської області, але досі не підтримують далекобійні удари вглиб Росії.

Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.

Депутат Бундестагу і експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер вважає, що наступ українських військових на російську територію підпадає під дію міжнародного права.

Раптовий наступ України "звичайно, дозволений міжнародним правом в сенсі права на самооборону" і "має сенс з військово-стратегічної точки зору", заявив Кізеветтер.

Тим часом, Київ, за даними The Washington Post, на тлі подій на Курщині укотре попросив Вашингтон дати дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по російській території.

У разі схвалення Вашингтоном це б дозволило українським силам утримувати частину територій на Курщині протягом деякого часу, відзначило видання.

"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться", – цитує видання неназваного радника президента України Володимира Зеленського.

Британці про ситуацію на Донбасі

Тим часом, ворог продовжує тиснути на Донбасі.

В Міноборони Британії повідомляють, що російські сухопутні війська продовжують проводити наступальні операції на багатьох ділянках фронту на Донеччині, при цьому Росія досягла подальшого тактичного прогресу.

Вдень 9 серпня сили РФ поцілили у супермаркет в Костянтинівці, зруйноване у тому числі відділення "Нової пошти".

Загинули, на жаль, щонайменше 11 осіб.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що цей удар російської армії – чергове нагадування про те, чому союзники мають підтримувати Україну.

Військова допомога Україні

Міністерство оборони США в п'ятницю, 9 серпня, оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю до 125 мільйонів доларів.

До нього, серед іншого, увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.

Литва анонсувала новий, "солідний" пакет військової допомоги для України з ППО і бронетранспортерами.

А німецька компанія Rheinmetall виготовить українському війську вісім хірургічних станцій з найсучаснішою медичною технікою.

Син Лукашенка під санкціями

До четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі США, Велика Британія і Канада запровадили санкції проти представників режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

До списку санкцій Канади потрапили син диктатора "Коля Лукашенко", низка білоруських суддів та "особи, які координують військове виробництво в Білорусі у тісній координації з Росією".

До британського санкційного списку потрапили керівники чотирьох білоруських виправних колоній та три білоруські підприємства оборонного і військово-промислового сектора.

Окрім санкцій, Британія оголосила про виділення 2,5 мільйона фунтів стерлінгів "на підтримку прав людини та громадянського суспільства в Білорусі, зокрема подальше фінансування міжнародної платформи зі збору доказів порушень прав людини режимом Лукашенка.

Нові санкції США стосуються 19 фізичних та 14 юридичних осіб, причетних до військової допомоги Росії, ухиляння від західних санкцій, а також збагачення білоруських олігархів із найближчого оточення Александра Лукашенка.

Гарріс збільшує розрив

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо президентських виборів у США.

А 10 вересня, як заявив телеканал ABC News, відбудуться дебати між двома кандидатами в президенти. Камал Гарріс і Дональд Трамп нібито підтвердили свою участь.

Швеція і злочинність

В уряді Данії кажуть про нову тенденцію вербування кримінальними угрупованнями шведських підлітків для своїх цілей.

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор зазначив, що для поліції не є чимось новим боротьба між кримінальними групами.

"Але новим є те, що ми тепер маємо справу з тим, що данські кримінальні угруповання наймають вбивць, неповнолітніх "бійців" зі Швеції, для виконання "завдань" у Данії", – сказав він.

У рамках протидії злочинності Данія розпочинає посилені прикордонні перевірки на кордоні зі Швецією.

У Норвегії закликають слідом за Данією посилити контроль на кордоні зі Швецією.

На тему Швеції слід додати, що Малі "помстилася" країні за скорочення допомоги.

Міністерство закордонних справ Малі в п’ятницю, 9 серпня, оголосило про вислання посла Швеції після того, як вона вирішила скоротити допомогу на розвиток цій африканській державі через розрив дипломатичних відносин з Україною.

Нещодавно Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнер", та оголосило про розрив дипломатичних відносин.

Пошуки екслідера Каталонії

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон може досі переховуватись в Іспанії, де йому загрожує арешт за звинуваченнями в розтраті коштів, після несподіваної появи на мітингу в Барселоні напередодні.

Іспанський суддя вимагає пояснень щодо втечі Пучдемона.

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