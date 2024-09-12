Условия ударов вглубь РФ, учения на F-16 в Румынии, новая должность генсека НАТО: новости дня

Білий дім фіналізує плани з розширення зони ударів України по РФ американською зброєю. Тим часом, Путін лякає НАТО "втягуванням у війну".

Нагадаємо, на Заході підтвердили передачу Іраном балістичних ракет Росії.

У Румунії українські пілоти почали навчання на F-16, а Литва хоче придбати для України ЗРК малої дальності.

Болгарія затягує переговори про продаж Україні ядерних реакторів, а кінофестиваль у Торонто врешті-решт не скасовує показ стрічки про "хороших окупантів".

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Щодо ударів вглиб РФ

Президент Володимир Зеленський виклав главам дипломатії США та Великої Британії дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

За його словами, партнери "всі деталі, сигнали від мене особисто сприймали".

Він наголосив, що Україні необхідно так застосовувати західну зброю, аби збивати військові цілі.

"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет – це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – резюмував президент України, додавши, що був у цьому "дуже прямий вчора" у розмові з партнерами.

За даними Politico, Білий дім фіналізує плани з розширення зони ударів України по Росії. При цьому, агентство Bloomberg пише, що дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зауважив, що Україна повинна отримати дозвіл бити углиб Росії, а її стійкість – не нескінченна.

"Я не розумію, чому Україна не може збивати бомбардувальники, які випустили ці ракети, або завдати ударів по авіабазах, з яких вони були запущені. Мені здається, що це цілком виправдана військова ціль", – вважає очільник польського МЗС.

Окрім цього, він знову додав, що Польща повинна збивати ракети над Україною, які наближаються до повітряного простору країни. Раніше в МЗС Польщі заявляли, що ці слова, є особистою позицією міністра.

Тим часом, господар Кремля Владімір Путін лякає НАТО "втягуванням у війну" в разі дозволу на далекобійні удари України.

"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – сказав Путін.

У такому разі, додав він, Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Щодо навчань на F-16 у Румунії

Сьогодні міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з главою румунського Міністерства національної оборони Анджелом Тилваром.

Після розмови Умєров повідомив про початок навчання українських пілотів на F-16 у Румунії.

"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", – написав він у Facebook.

Українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16 "кілька днів тому" та вже почали навчання.

Припускається, що вже в жовтні українці почнуть льотні навчання.

"У середньому підготовка пілотів на літаках F 16 займає шість місяців, тому ми очікуємо, що пілоти, які нещодавно прибули до Румунії, повернуться в Україну на початку наступного року", – йдеться в публікації телеканалу Digi24.

Допомога Україні

Хорватська компанія з виробництва машин для розмінування DOK-ING відкрила офіс в Україні.

Офіс допоможе в координації зусиль у протимінній діяльності між Україною та Хорватією.

Наразі в Україні працює 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING, з них вісім – виготовлені саме на українському заводі, який є партнером хорватської компанії.

Українська компанія A3TECH здійснює великовузлове складання машин для розмінування DOK-ING з частковою локалізацією: частину робочого органа вже виготовляють в Україні, й до кінця року на підприємстві готові довести рівень його локалізації до 100%.

Литовський президент Гітанас Науседа на пресконференції з Зеленським у Києві заявив, що його держава очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.

"Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО. Сподіваюсь, що протягом двох-трьох тижнів ми матимемо позитивний результат і зможемо передати ці системи українцям", – додав він.

Президент Литви також нагадав, що його країна інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української далекобійної зброї "Паляниця", а також зацікавлена у співпраці у виготовленні морських дронів.

"Україна ніколи не залишиться наодинці. Разом ми сильніші. Разом ми переможемо монстра, керованого імперіалістичними амбіціями", – сказав литовський президент.

До речі, Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні.

Новий пакет допомоги від Литви містить бронетранспортери М113, а також позашляховики і запчастини до них.

Сьогодні, до речі, до Києва прибув президент Естонії Алар Каріс. Зазначалося, що він також проведе зустрічі з українським керівництвом.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що в межах посиленого фінансування оборони розглядається закупівля дешевших боєприпасів в Україні.

"Українська оборонна промисловість вже має можливість виробляти більше, ніж українська держава може собі дозволити купити. Вони навіть назвали цифру, що українська оборонна промисловість може мати профіцит у десятки мільярдів євро", – додав він.

Різне щодо України

Парламент Болгарії продовжив термін переговорів про продаж Україні ядерних реакторів.

Влада Болгарії отримала реактори від російського "Атомстройекспорту" більше шести років тому, але вони їй не знадобилися, оскільки країна відмовилася від будівництва атомної електростанції "Белене".

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС. Два з них планують побудувати з використанням російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. На двох інших буде використана американська технологія компанії Westinghouse.

Кінофестиваль у Торонто попри критику не скасовує показ стрічки про "хороших окупантів". Генконсул України у Торонто обурився позицією кінофестивалю.

У Польщі зменшилась кількість працевлаштованих українців.

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС.

У Молдові засудили українку за спробу підкупу поліцейського.

Протидія впливу РФ

ЄС продовжив на пів року персональні санкції проти РФ, на вимогу Угорщини вилучивши два імені: російського ексгонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину

Сейм Латвії заборонив перебування в країні авто на білоруських номерах, а Відземський окружний суд у Латвії засудив прокремлівську активістку до року в’язниці.

А ще у Латвії ініціюють вилучення російської мови з інтерфейсу банкоматів.

Решта новин

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