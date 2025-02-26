Детали сделки с США, приговор пророссийскому Додику, арест румынского популиста: новости дня

Україна і США погодили проєкт рамкової угоди про українські надра. Зеленський вирушає у Вашингтон, де за результатами переговорів може підписати документ. Наступним кроком буде вже розробка більш детального договору – про спільний інвестиційний фонд.

У Франції кажуть, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні, а Зеленський вважає, що Північна Європа і Балтія вже "з позитивом" сприймають ідею про контингент в Україні.

Держсекретар Сполучених Штатів їде на переговори з росіянами, а на топдипломатку ЄС в нього часу не знайшлося.

У Румунії відкрили кримінальну справу щодо проросійського екскандидата в президенти, у Боснії винесли вирок проросійському лідеру боснійських сербів.

Все важливе і цікаве за 26 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

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Кабмін погодив підписання угоди про надра

Президент США Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський погодив з Білим домом проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким погодив підписання рамкової угоди між Україною та США про використання корисних копалин.

За останні дні українській переговорній команді вдалося повністю змінити тональність документа у порівнянні з численними попередніми пропозиціями США, тож документ у нинішній редакції не лише дасть Трампу можливість говорити про його вміння досягати швидких угод, а й дійсно допоможе і міжнародній стабільності.

За словами Шмигаля, угода із США про мінерали України матиме зв'язок із гарантіями безпеки, а також враховує попередні домовленості з Євросоюзом щодо копалин.

До речі, єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне каже, що Європейський Союз та Україна можуть розпочати низку проєктів щодо критичної сировини вже в березні 2025 року. ЄС зацікавлений у проєкті з видобутку українського графіту.

Зеленський підкреслює також, що в новому проєкті рамкової угоди немає положень про "борг" України перед Штатами.

Спільний з США інвестиційний фонд

Очільник українського уряду розповів, що угода зі Сполученими Штатами передбачає створення інвестиційного фонду відбудови.

За його словами, Україна буде вкладати у фонд 50% доходів, отриманих від ренти або ліцензій на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин.

Він зазначив, що і США також зі своєї сторони будуть робити відповідні внески.

Даний фонд буде інвестувати кошти від України і США в розвиток України, у відновлення, у безпеку.

В статті 3 проєкту угоду зазначено, що майбутні джерела надходжень до фонду не включають теперішні джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України.

Прем’єр зазначив, що попередня угода про надра України із США буде підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Після того як президенти України і США домовляться про гарантії безпеки і про те, як попередня угода прив’язана до гарантій безпеки США для України, у присутності президентів представник уряду України підпише попередню угоду.

З повним текстом проєкту рамкової угоди можна ознайомитись на нашому сайті.

Аналіз рамкової угоди – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Піар для Трампа, успіх для України. Що означає угода про надра та як Київ здолав тиск США.

Український президент і прем’єр-міністр зауважують, що після підписання рамкової угоди почнеться робота над детальним документом про створення інвестиційного фонду.

За словами Зеленського, договір про інвестиційний фонд вже підлягатиме ратифікації Україною. При цьому, він не знає, чи буде ратифіковувати договір зі свого боку американський Конгрес.

Трамп порадив Україні "забути" про НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні.

"Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде велика угода", – додав американський лідер.

Президент України підтвердив візит до США 28 лютого.

Він хоче обговорити з Трампом гарантії безпеки в межах угоди про надра

Зеленський наголосив, що питання гарантій безпеки в контексті розробки корисних копалин за угодою зі США є для нього принциповим, і він хоче обговорити його з Дональдом Трампом.

Президент США заявив, що основні гарантії безпеки Україні повинні давати європейські країни, водночас відзначивши роль Вашингтона в економічній відбудові.

"Ми будемо там працювати. Ми будемо "на землі". І знаєте, таким чином, це свого роду автоматична безпека, тому що ніхто не буде зачіпати наших людей, коли ми будемо там. Тож ми будемо там саме таким чином", – пояснив Трамп.

Крім того, він заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні виключає можливість її членства в НАТО.

"Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з Трампом планує запитати його, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна.

Американський президент заявляє, що хоче "найкращої угоди" про мир, щоб Україна повернула "якнайбільше" території.

Трамп стверджує, що в межах "врегулювання війни" в Україні Владімір Путін буде змушений піти на певні поступки.

Щодо контингенту

Ще однією складовою гарантій безпеки для України, окрім угоди про українські ресурси, може стати розміщення контингенту іноземних військ.

Після переговорів президента Франції Емманюеля Макрона і президента США Дональда Трампа у Парижі заявили, що отримали згоду очільника Білого дому підтримати європейських миротворців в Україні.

"Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося, гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться", – зазначив міністр фінансів Франції Ерік Ломбар.

За словами президента України Володимира Зеленського, країни Північної Європи та Балтії вже "більш з позитивом" сприймають ідею про контингент союзників в Україні у рамках гарантій безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно буде погодити такий формат миротворчої місії, який буде прийнятний для кожної зі сторін.

Прем'єр Румунії проти відправки румунських військових в Україну.

Чеська армія стикається з критичною нестачею солдатів, а у Нідерландах лише 18% готові воювати у разі нападу. Проте, половина нідерландців – за європейську армію.

Переговори з росіянами, а не з ЄС

У Москві заявили про заплановані на 27 лютого переговори із США у турецькому Стамбулі стосовно роботи дипломатичних представництв обох країн.

"Думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатись швидко та ефективно", – сказав міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

У США кажуть, що завтра не говоритимуть про Україну з росіянами.

"Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному", – повідомив речник Державного департаменту.

Тим часом висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас, яка 26-27 лютого перебуває у Вашингтоні, не зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо через неспівпадіння графіків.

Арешт румунського популіста

Сьогодні у Румунії заарештували і допитали проросійського екскандидата у президенти Келіна Джорджеску Румунії.

Після 5-годинного допиту у прокуратурі його відпустили із забороною виїзду з країни.

Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти антизахідного політика Келіна Джорджеску.

Джорджеску, серед іншого, інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.

Обвинувачення також згадує "ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру", "публічне просування культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів", та "ініціювання або створення антисемітської організації".

А ще Келін Джорджеску остаточно програв позов, у якому вимагав поновлення скасованих виборів.

6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив історичне рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів. Румунська розвідувальна служба перед цим повідомила про "агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід національного виборчого законодавства, а також використання алгоритмів деяких соціальних мереж".

Нагадаємо, що саме Келін Джорджеску став сенсацією першого туру. Антисистемний популіст, якого не помічали соціологи, несподівано для всіх (навіть, для екзитполів) зайняв за результатами першого туру перше місце.

Вирок проросійському Додіку

Суд в Сараєво виніс своє знакове рішення після річного судового процесу проти президента Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорада Додіка.

Його засудили до одного року ув'язнення і заборонили йому займатися політичною діяльністю протягом шести років за його сепаратистські дії.

Додіка звинувачували у непокорі рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром в балканській країні.

Це вирок першої інстанції, який наразі не набрав законної сили.

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