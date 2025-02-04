Зеленский готов к сделке, расстрел в шведской школе, Трамп не наказывает Канаду: новости дня

Зеленський і Трамп готуються до особистого контакту. Напередодні цього проголошуються різні попередні позиції. Наприклад, Зеленський закликав до дієвих гарантій безпеки для України, а також заявив, що відкритий до "угоди" з Трампом про зброю в обмін на корисні копалини.

59% німців підтримує участь Бундесверу у потенційній миротворчій місії в Україні, а Ryanair розробляє плани повернення в Україну після припинення вогню.

У Брюсселі анонсували "важливий прогрес" у створенні спецтрибуналу щодо злочину агресії. Можливо, його навіть створять на базі Ради Європи вже у 2025 році.

Ну а Верховна Рада ратифікувала оборонну угоду з Британією на близько $2,4 млрд.

Реклама:

Проросійський Додон помріяв про "молдовські землі України", які нібито "ділить" ЄС, а майбутній король Данії офіційно розпочав військову службу.

Більше важливого і цікавого за вівторок, 4 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Підготовка контактів з Трампом

Сьогодні відбувся перший офіційний контакт української сторони з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив з Волцом про необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом.

А 1 лютого спеціальний посланник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з українською стороною у США наразі не обговорювали необхідність щодо проведення виборів до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.

Глава української держави наголошує, що членство України в НАТО лишається найкращою і найдешевшою гарантією безпеки і є головним вибором Києва.

При цьому Зеленський визнав, що вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", і в такому разі "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?".

"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", – описав гіпотетичну ситуацію президент.

А на пресконференції після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до співпраці із західними партнерами про інвестиції у видобуток корисних копалин в обмін на військову допомогу.

Глава держави нагадав, що один із пунктів представленого минулого року "плану перемоги" України передбачає інвестиції в корисні копалини, "в нас їх достатньо".

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував озвучені президентом США Дональдом Трампом наміри домовлятися з Україною про "угоду" щодо отримання американської зброї в обмін на доступ до ресурсів у надрах.

Шольц назвав таку умову з боку Трампа "дуже егоїстичною та егоцентричною".

Він наголосив, що насамперед Україні потрібно допомогти "стати на ноги" і українські ресурси варто використати для фінансування її потреб після того, коли війна завершиться.

67% німців підтримують військову допомогу Україні, а 59% – участь Бундесверу у потенційній миротворчій місії в Україні.

Тим часом, Ryanair розробляє плани повернення в Україну після припинення вогню.

Трибунал для Путіна

У Брюсселі анонсували "важливий прогрес" у створенні спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Коаліція держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України на 13-му засіданні, яке відбулось у вівторок у Брюсселі, відзначили подальший прогрес у розробці цього інституту.

На засіданні було закладено правові основи спеціального трибуналу, зокрема ключові елементи його статуту.

"Однак важка робота тільки починається. Ми не зупинимося доти, доки Росія не понесе повної відповідальності і правосуддя не восторжествує", – наголосив генеральний Ради Європи Ален Берсе.

Джерело "Європейської правди" повідомило, що трибунал для Путіна буде створений на базі Ради Європи у 2025 році.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголошує, що мир починається з притягнення агресора до відповідальності.

Угода з Британією

Сьогодні Верховна Рада в цілому прийняла закон, який ратифікує угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

Як відомо, за цією угодою на близько $2,4 млрд передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

На тему допомоги Україні слід додати, що Італія спрямує 2 млн євро на запуск проєкту на підтримку української енергетики.

Трамп відклав покарання Канади

Президент США Дональд Трамп після розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо погодився відтермінувати на 30 днів запровадження мит проти канадських товарів в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею.

Крім того, Трамп погрожує запровадити мита на товари з Євросоюзу. Він неодноразово скаржився на дефіцит торгового балансу США з 27 країнами ЄС.

ЄС хоче якнайшвидших переговорів із США, аби запобігти торговій війні зі Сполученими Штатами.

Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що з 10 лютого запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів.

Китайський уряд заявив, що запровадить 15-відсоткові мита на вугілля та скраплений газ зі США, а також 10-відсоткові мита на сиру нафту, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажопідйомності.

Крім того, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що вводять експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та товари, пов’язані з рутенієм.

А ще проводять розслідування проти Google за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства.

Ставлення поляків до українців

У Польщі зростає негативне ставлення до українців, а також зростає число противників надання військової допомоги Україні.

Такими є результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського.

За даними того ж дослідження, у Польщі зменшилося число прибічників членства України в ЄС і НАТО.

Дослідження констатує тенденції, здатні в майбутньому зашкодити як Польщі, так і Україні, попереджає віцедиректор Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського (Польща) Лукаш Адамський у статті Курс на відчуження: як змінюється ставлення поляків до українців і які наслідки це матиме.

Умови для Придністров’я щодо газу

ЄС виділить Молдові 250 млн євро на енергодопомогу та ще 60 млн євро – Придністров’ю.

Прем'єр Молдови Дорін Речан зазначив, що Придністров'я має виконати кілька умов для отримання допомоги.

Зокрема, воно має обговорити й узгодити з Кишиневом способи дотримання прав людини й основних свобод у регіоні; поступово привести тарифи в регіоні до ринкових цін; великі експортери Лівобережжя повинні будуть платити за енергію за ринковими цінами; енергоємну промисловість виключать із програми підтримки.

Столтенберг став міністром

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що погодився на посаду міністра фінансів в оновленому уряді Норвегії.

Столтенберг додав, що не відмовляється від погодженої раніше ролі голови Мюнхенської безпекової конференції та "інших зобов’язань" і повернеться до них, коли період роботи в уряді завершиться.

Нагадаємо, призначення Столтенберга відбувається у рамках оновлення норвезького уряду через "розлучення" лейбористів з партнерами-центристами. Посаду міністра фінансів до цього обіймав лідер центристів Трюгве Салгсвольд Ведум.

У пресслужбі Мюнхенської безпекової конференції повідомили, що призначення Столтенберга міністром фінансів в оновлений норвезький уряд відтерміновує, але не скасовує його призначення головою конференції – він приступить до виконання цих обов'язків, коли період роботи в уряді завершиться.

Мюнхенську конференцію з безпеки, що проходитиме 14-16 лютого, планує відвідати новий віцепрезидент США Джей Ді Венс.

А 10-11 він планує завітати до Парижа на саміт щодо штучного інтелекту.

Стрілянина у Швеції

Унаслідок стрілянини у школі міста Еребру на півдні Швеції, яка сталась удень 4 лютого, загинули "близько десяти людей".

Глава поліцейського округу Еребру зазначив, що серед загиблих є і підозрюваний у скоєнні злочину. Раніше він не потрапляв у поле зору поліції.

Решта новин

Трампу-молодшому загрожує юридична відповідальність за полювання у Венеційській лагуні, а Білий дім надав американському мільярдеру Ілону Маску офіційний статус спеціального державного службовця.

Проросійський Додон помріяв про "молдовські землі України", які нібито "ділить" ЄС.

Майбутній король Данії офіційно розпочав військову службу.

Новому прем’єр-міністру Франції Франсуа Байру, який вирішив ухвалити бюджет за спецпроцедурою в обхід парламенту, поки не загрожує відставка.

Уряд Іспанії погодився скоротити робочий тиждень.

За даними Reuters, Азербайджан має докази, що літак їхньої компанії збила російська система ППО.

У Бельгії ексміністерка оборони висміяла наступника за публічне пісяння, він відповів подарунком.