ЕС хочет наказать Орбана, изменения в санкциях для РФ, Трамп просит у Европы яйца: новости дня

У Трампа висловили "обережний оптимізм" щодо переговорів з Росією, а також нібито вивчають можливість співпраці з російським енергетичним гігантом "Газпром".

Партії Гренландії засудили зазіхання Трампа на острів, а у Данії нагадали Трампу про міжнародне право.

У ЄС кажуть, що для зниження торговельної напруженості із США потрібна велика робота. Французькі сировари побоюються, що наступними стануть ціллю тарифів Трампа.

Політика нового президента США змушує Європу озброюватися. Президентка Єврокомісії представила ініціативу "Переозброїти Європу", а німецькі партії домовились швидко проголосувати "оборонний пакет" на сотні мільярдів євро.

А у Брюсселі вже уривається терпець через шантаж від Орбана.

Суд у Фінляндії дав довічне командиру угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні, а сербська частина Боснії ухвалила сепаратистські зміни до конституції.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 14 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Обережний оптимізм" щодо переговорів

Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що напередодні ввечері лідер РФ Владімір Путін прийняв у себе американського спецпосланця Стіва Віткоффа, через якого були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Видання "Коммерсант" зазначає, що переговори Путіна і Віткоффа відбулися в закритому форматі. Літак посланця Трампа вилетів із Москви вранці 14 березня.

Американський президент Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial повідомив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля Владіміром Путіним у четвер, 13 березня.

"Є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися", – зазначив він.

Згодом у Білому домі уточнили, що сам Трамп ще не говорив з Путіним.

Державний секретар США Марко Рубіо також висловив "обережний оптимізм" щодо переговорів РФ та США.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Країни "Групи семи" пригрозили Росії санкціями у разі відмови від припинення вогню.

Welt пише, що радники з питань безпеки лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції вирушили до Вашингтона з неанонсованим візитом.

Не анонсована раніше поїздка була організована в найкоротші терміни, ідеться в матеріалі Welt, і відбувається на тлі незалученості Європи до переговорів про "припинення війни" в Україні.

За даними розвідки Естонії, Україна організовано виводить війська з Курської області.

Видання The Washington Post пише, що американська розвідка ставить під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України. Вони оцінюють, що російський лідер не відступив від своєї максималістської мети – домінування над Україною.

Не відомо, чи був Дональд Трамп особисто поінформований про звіт розвідки від 6 березня. Однак співрозмовник видання зазначив, що йдеться про тип інформації, який традиційно доводиться до відома президента.

Тим часом, США вивчають можливості співпраці з російським енергетичним гігантом "Газпром", пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що угода між США і "Газпромом" стала б значним розворотом для президента США Дональда Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями, спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам.

Гренландія, Трамп і яйця

Лідери гренландських партій на зустрічі 14 березня спільно засудили зазіхання Дональда Трампа на острів.

"Як лідери партій, ми вважаємо таку поведінку неприйнятною для друзів і союзників по оборонному союзу", – підкреслили вони у спільній заяві.

У четвер під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що Гренландія не може бути анексована іншою країною.

"Ви не можете анексувати країну союзника або будь-яку іншу країну, тому що це суперечить міжнародному праву", – сказав він в інтерв'ю TV 2.

Як відомо, Гренландія входить до складу Данії і є найбільшим островом планети.

У той же час Сполучені Штати звернулись до Данії та інших європейських країн із проханням експортувати більше яєць на тлі дефіциту і значного зростання цін на цей товар.

У Данській асоціації яєць повідомили, що розглянуть запит США, але попередили: в Європі немає надлишку яєць.

Як відомо, Дональд Трамп запровадив тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%, які набули чинності 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз та США повинні виконати багато роботи, перш ніж вони зможуть послабити торговельну напруженість.

Французькі сировари побоюються, що наступними стануть ціллю тарифів Трампа.

Озброєння ЄС

Поки у Дональда Трампа, ймовірно, розмірковують про можливості покращення відносин з Росією, європейці вивчають шляхи посилення безпекової автономності.

На тлі загроз з Росії і сумнівів щодо США Євросоюз і його європейські союзники намагаються покращити свої оборонні можливості.

Європа розпочне масштабні, безпрецедентні інвестиції у свій оборонний сектор та у закупівлю боєприпасів і обладнання для своїх збройних сил в межах ініціативи "Переозброїти Європу" (ReArm Europe plan). Після того як США за останні дні оголосили про одномоментне припинення постачань для України навіть за укладеними і сплаченими раніше оборонними контрактами, а також Білий дім наказав припинити ділитися з Україною будь-якими розвідданими – у європейських столицях з’явилося чітке розуміння, що озброюватися треба.

Йдеться про фінансові ресурси на сотні мільярдів євро.

У Німеччині ХДС/ХСС, Соціал-демократична партія Німеччини і "Зелені" погодили пакет на сотні мільярдів євро на оборону й інфраструктуру.

Вони планують встигнути проголосувати свій фінансовий пакет ще старим складом парламенту.

Як відомо, з 25 березня починає роботу Бундестаг нового скликання, в якому не вистачить голосів для ухвалення "оборонного пакета" (потрібно дві третини голосів). Зробити це, серед інших, не дасть ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", яка на парламентських виборах посіла друге місце.

Якщо поточний склад німецького парламенту, який завершує каденцію, ухвалить рішення про сотні мільярдів євро на оборону і інфраструктуру, то Україна зможе отримати додаткової військової допомоги на €3 млрд.

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає, що держави ЄС мають закуповувати зброю у виробників всередині Євросоюзу.

Сьогодні, за даними Le Figaro, Макрон збирав у Єлисейському палаці ключових виробників зброї (Safran, Thalès, Naval Group, Dassault), щоб дізнатись, чи здатні вони виробляти більше, як часто і якими темпами.

Зі свого боку, виробники шукають гарантій від французького уряду.

У Португалії є сумніви щодо закупівлі американських винищувачів F-35 через політику президента США Дональда Трампа.

Міністр оборони Португалії Нуну Мелу, який йде у відставку, заявив, що не можна "ігнорувати геополітичне середовище у нашому виборі"

"Нещодавня позиція Сполучених Штатів в контексті НАТО... повинна змусити нас думати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги", – каже Мелу.

Він додав, що є кілька варіантів, які необхідно розглянути як альтернативу F-35, особливо в контексті європейського виробництва.

"Світ змінився... і цей наш союзник... може ввести обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти і все, що має стосунок до забезпечення експлуатації літаків і їх використання у всіх типах сценаріїв", – сказав міністр оборони.

А у Берліні згоріли чотири Tesla. Варто звернути увагу, що впродовж останніх місяців, критика на адресу виконавчого директора Tesla Ілона Маска значно посилилася. Це відбулося після того, як він почав працювати на президента США Дональда Трампа та відзначився великою кількістю одіозних заяв.

Вето Угорщини і санкції

Посли ЄС у п’ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.

Із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив, що Таллінн запровадив національні санкції проти чотирьох вищезазначених громадян Росії, яких виключили із санкційного списку ЄС за наполягання Угорщини.

Тсахкна закликав призупинити право голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу за систематичні дії проти спільних інтересів Європи.

"Угорщина систематично працює проти спільних інтересів безпеки Європи, і тому ми повинні швидко зробити конкретні кроки і рухатися далі за процедурою статті 7, тобто призупинення права голосу Угорщини", – додав Тсахкна.

Financial Times пише, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, її хочуть позбавити права голосу.

"Багато посадовців знову відкрито обговорюють можливість застосування проти Угорщини процедури, передбаченої статтею 7 – ядерного варіанту позбавлення країни-члена права голосу, – але при цьому повністю усвідомлюють політичні виклики та наслідки такого кроку", – йдеться у публікації.

Між тим, якщо Угорщина повторить свій шантаж у липні, коли будуть ухвалювати рішення про продовження економічних санкцій проти Росії, включно із заморожуванням державних росактивів в Європі, рішучість держав ЄС вжити заходів проти Будапешта може досягти апогею.

До того ж президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо членства України в Європейському Союзі блокує лише Угорщина.

За даними Euractiv, ЄС пропонує створити військовий фонд для України до 40 млрд євро, обійшовши вето Угорщини.

Текст пропозиції передали країнам ЄС у четвер, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ, що пройде у понеділок.

В ЄС заявили, що робота над новим, 17-м за рахунком, пакетом санкцій проти Росії триває. За даними джерела "Європейської правди", до нового пакета можуть увійти санкції проти енергетичного сектора РФ та обмеження транзитних шляхів для Росії через Балтійське море.

Крім того, у Євросоюзі зробили крок до накладання тарифів на добрива з Росії та Білорусі.

Слід також додати, що у Німеччині, за даними Reuters, судитимуть екскерівників Siemens, підозрюваних у обході санкцій проти РФ.

Допомога Україні

Австрія виділить Україні мільйони євро на розмінування і доставку зерна, а Іспанія та Україна підписали угоду щодо підготовки військових.

Канада збільшила внесок у Фонд енергетики України до 40 млн євро після виходу США.

Слід додати, що у Канаді склав присягу новий премʼєр – Марк Карні.

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