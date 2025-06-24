Трамп "останавливает" войну, письмо венгров за Украину, 100 радаров для ВСУ: новости дня

У Гаазі офіційно стартує саміт НАТО. У чому його особливість, про що будуть говорити і що від нього очікувати?

Тим часом вже більше 30 тисяч угорців підписалися під листом на підтримку України. Орбан звинувачує його авторів вже у роботі не на Україну, а на РФ.

А завтра генсек Ради Європи і Зеленський підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 24 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Найдорожчий саміт

Сьогодні у нідерландському місті Гаага офіційно розпочався саміт НАТО, на якому працюють і кореспонденти "Європейської правди". Захід завершиться завтра. Вже відомо, що президент США Дональд Трамп заночує в резиденції короля Нідерландів.

Це перша зустріч лідерів держав-членів НАТО за нової каденції Трампа.

До речі, по дорозі на саміт американський президент встиг поставити під сумнів тлумачення ключової статті договору про НАТО. Проте додав, що дасть визначення статті 5 НАТО, коли приїде на саміт. "Я просто не хочу робити це в літаку", – сказав очільник Білого дому.

В уряді Нідерландів поставилися до безпеки лідерів блоку із загостреною відповідальністю. Достатньо згадати, що за офіційними даними, до заходів у рамках саміту буде залучено більше половини складу поліції країни, 27 тисяч поліцейських.

Бюджет саміту, за офіційними даними, – 183,4 млн євро. Це майже удвічі більше, ніж планувалося від початку, а також вшестеро дорожче, ніж саміт НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Це при тому, що країна має серйозний безпековий виклик у вигляді кордону з Білоруссю та РФ.

Та, попри заходи безпеки, в ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі на залізничній гілці з ключового аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа. Внаслідок якої рух поїздів буде неможливим приблизно до кінця доби.

На додачу представники лівої активістської групи Geef Tegengas сьогодні заблокували залізничне сполучення на маршруті до Роттердама, таким чином висловлюючи протест проти НАТО та Ізраїлю.

Витрати на оборону

Головна тема саміту НАТО – фінансування оборонних витрат.

Трамп публічно виступив з вимогою збільшити частку витрат на оборону до 5% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте у переговорах з США виторгував певне послаблення – зійшлися на показнику 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесли у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

Також США пішли на поступки щодо строків зростання.

Хоча і ці поступки влаштували не всіх. Зокрема, почала протестувати Іспанія (з огляду на сукупність факторів).

Тоді генсек НАТО Марк Рютте запропонував Мадриду "гнучкість", але таких же умов зажадали Бельгія та Словаччина.

Словом, цей конфлікт не вирішили, а лише приховали, сподіваючись, що це дозволить пройти саміт без загострень. Але сподівання виявилися марними.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News розкритикував НАТО за темпи нарощення витрат: Путін може атакувати раніше.

"Десять років – це дуже довго. У нього буде нова армія до того часу", – заявив він.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також вважає, що десятирічний термін для досягнення показника витрат на оборону у 5% від ВВП – це забагато і може бути занадто пізно. До того ж Фредеріксен розкритикувала "деякі країни" за бажання винятків у витратах на оборону.

А ще Зеленський, відкриваючи у Гаазі форум оборонної індустрії, висловився, що вважає коректною мету щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Він також розраховує, що частка цих витрат піде на ЗСУ.

При цьому міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна влучно нагадує членам НАТО, що без волі до боротьби не допоможуть і 5% на оборону.

Британія обіцяє виконати нову оборонну мету НАТО до 2035 року і закликає готуватись до можливості нападу на країну.

Тим часом німецькі оборонні компанії від країн Альянсу очікують якоїсь визначеності і вимагають від НАТО довгострокових зобов'язань.

"Ми очікуємо чіткої заяви від країн-членів НАТО на саміті про те, що за словами підуть дії", – сказав газеті Augsburger Allgemeine голова оборонного підрозділу Airbus Міхаель Шельгорн у вівторок.

За його словами, компанія могла б швидко наростити виробництво, якщо будуть чіткі замовлення, визначені терміни й достатні обсяги.

Україна-НАТО

Очікується, що саміт НАТО має принести Україні хороші новини.

По-перше, слід очікувати запевнень від Альянсу про продовження фінансування ЗСУ, а по-друге – саміт не має скасувати шлях України до членства в НАТО.

Більш того, Марк Рютте анонсував розбудову "шляху України до членства". За його словами, рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті, буде наступним кроком у розбудові "мосту" між Україною і Альянсом.

"Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО", – заявив Рютте.

Президент України Володимир Зеленський пояснює, що вступ України в НАТО потрібний і самому НАТО, хоча й визнає, що на сьогодні членство не є можливим.

А ще Зеленський, який вчора провів переговори з британською владою, повідомив, що є додаткове рішення про спільне оборонне виробництво з Британією.

Нідерланди, які приймають саміт, оголосили військову допомогу Україні на 175 млн євро з сотнею радарів для дронів. Крім того, до України буде передано 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених та інше обладнання.

Трамп "зупиняє" війну

Після удару по базі США в Катарі, який здійснив Іран у відповідь на американські бомбардування іранських ядерних об’єктів, президент Дональд Трамп оголосив про те, що сторони погодились припинити вогонь.

"Офіційно Іран розпочне припинення вогню, а через 12 годин Ізраїль також приєднається до припинення вогню, і через 24 години світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни", – повідомив у соцмережі Truth Social президент США.

Він подякував Ірану за завчасне попередження про плани атакувати американську базу в Катарі.

"Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано шкоди. Найголовніше, що вони випустили все, що накопичилося в їхній "системі", і, сподіваємося, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за те, що попередив нас заздалегідь, що дозволило уникнути жертв і поранених", – написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, що "можливо, тепер Іран зможе рухатися до миру", і він "з ентузіазмом заохочуватиме Ізраїль зробити те саме".

А сьогодні вранці американський президент повідомив, що припинення вогню між Іраном та Ізраїлем почало діяти.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу поширив заяву, у якій повідомили про згоду Ізраїлю на перемир’я з Іраном за пропозицією Дональда Трампа.

"Ізраїль вдячний президенту Трампу і США за їхню підтримку в обороні та участь у знищенні ядерної загрози Ірану. З огляду на досягнення цілей операції, та у повній координації з президентом Трампом, Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир’я", – зазначили у заяві.

Згодом американський президент окремо попередив Ізраїль, що якщо будуть скидати бомби на Іран, то це буде грубе порушення, і закликав негайно повертати своїх пілотів додому.

ЗМІ повідомляли, що Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Через певний час він опублікував допис, у якому заявив, що "Ізраїль не атакуватиме Іран".

Також президент США сьогодні запевнив, що не хоче зміни режиму в Ірані, але допустив, що в Ірані може відбутись зміна режиму.

А лівий конгресмен-демократ Ел Грін хоче імпічменту Трампа через удари по Ірану.

Угода щодо спецтрибуналу

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

"Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтується не на мовчанці чи безкарності, а на праві, принципах і діях", – наголосив Берсе.

У Києві підкреслюють, що це історична подія!

Лист угорців на підтримку України

Міністерство закордонних справ України вважає "референдум" щодо вступу України в ЄС, який провела в Угорщині влада на чолі з прем’єром Віктором Орбаном, "примітивною маніпуляцією".

"Угорські посадовці вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування угорських громадян", – вважають в українському МЗС.

Також у Києві наголосили, що справжня мета цієї "антиукраїнської істерії" полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на "уявного зовнішнього ворога".

"Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію", – зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Тим часом в Угорщині група активістів, не згодних з політикою прем’єра Віктора Орбана, підготувала адресований Україні лист підтримки – його підписали вже понад 30 тисяч людей.

У листі називають неприйнятними спроби ставити під сумнів територіальну цілісність України та втручання у її внутрішні справи.

"Ми, громадяни Угорщини та підписанти цього листа, стикаючись із дедалі ганебнішою антиукраїнською пропагандою уряду Орбана, висловлюємо солідарність з українським народом і вшановуємо воїнів Збройних сил України, які героїчно захищають свою Батьківщину. Ми декларуємо: існує й інша Угорщина – та, яка не прагне зиску шляхом зради чи служіння чужим інтересам", – зазначають у листі.

Там додають, що Україна своєю боротьбою стримує імперську експансію Росії далі у Європу і захищає у тому числі Угорщину.

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що автори листа на підтримку України "служать інтересам РФ".

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