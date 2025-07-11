Предложения США по оружию, новый конфликт с Венгрией, годовщина Волыни: новости дня

В Естонії відзначають посилення повітряних атак проти України, а Трамп, схоже, змінює політику щодо України.

Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді. Глава польського МЗС Сікорський, популярність якого останнім часом зростає, наголошує, що саме в Москві вибрали бути ворогом Заходу.

Президент Польщі Анджей Дуда, каденція якого добігає кінця, зробив низку гучних заяв. Прем’єр Туск вважає, що Дуда "закінчує свою роботу в поганому психологічному стані".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 11 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Посилення атак

Росія значно наростила інтенсивність повітряних атак проти України, констатує глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Водночас, за його словами, резервний флот РФ зазнає таємничих нападів у різних куточках світу, що може у довгостроковій перспективі ослабити здатність Кремля фінансувати війну.

Ківісельг каже, що наразі основні бої тривають на Донеччині – між Покровськом і Костянтинівкою та в районі Новопавлівки. Інтенсивність наземних атак тримається на рівні 150–200 на добу.

За даними британської розвідки, лише за 2025 рік Росія могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими у російсько-українській війні.

Відтак від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених з боку РФ перевищила 1 млн.

До речі, німецький оборонний концерн Rheinmetall надав Україні рятувальну станцію та навчив військових її використовувати.

Угоди на конференції у Римі

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що під час Конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі підписали три угоди.

Зокрема, разом з Норвегією та Німеччиною, підписали заяву про наміри розширити програму STEP IN 2 EU, ініціативу на 41,5 млн євро для сприяння економічній інтеграції України у єдиний ринок ЄС.

Крім того, підписали заяву про наміри в межах програми EU4Reconstruction – ініціативи Team Europe на 37 млн євро, що спрямована на підтримку відновлення України.

Також запустили проєкт "Здоровіша Україна" ("A Healthier Ukraine"), спрямований на посилення системи охорони здоров’я, за участі Бельгії та ВООЗ.

А ще на Конференції Україна та Італія підписали угоду щодо реалізації програми "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону".

За цією домовленістю, уряд Італії надасть Україні 32,5 млн євро безповоротної допомоги на реставрацію шести пам’яток архітектури Одеси.

До того ж Литва виділить понад 20 млн євро на відновлення освіти в Україні.

Після Конференції з питань відновлення України міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що є перспективи, що скоординовані дії США та Європейського Союзу посилять тиск на Росію.

Пропозиції Трампа по зброї для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відзначив позитивні сигнали про постачання зброї від Сполучених Штатів.

Сьогодні вранці стало відомо, що президент США Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ на понеділок.

Нагадаємо, вчора держсекретар Сполучених Штатів повідомив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.

Тим часом агентство Reuters дізналося, що Трамп планує передати Україні зброю за механізмом президентських повноважень, вперше за своєї другої каденції.

За словами одного зі співрозмовників, орієнтовна вартість пакета може складати 300 млн доларів.

До нього можуть увійти, зокрема, ракети-перехоплювачі для Patriot і ракети для завдання ударів по противнику середньої дальності.

Співрозмовники агентства зауважили, що на момент розмови рішення щодо конкретного переліку вмісту пакета ще не ухвалене.

Крім того, Комітет із питань збройних сил Сенату США схвалив $500 млн Україні в оборонному бюджеті держави на наступний фінансовий рік.

А ще американський президент каже, що домовився, аби за американську допомогу Україні платив НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що не йдеться про якусь нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував.

Це передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні, пояснив Рубіо.

Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ на понеділок, а його спецпосланець Кіт Келлог оголосив, що у понеділок прибуде до України з тижневим візитом.

Тим часом сенатори-республіканці вимагають більш ретельного розслідування Конгресом інформації про те, що міністр оборони Піт Гегсет одноосібно заморозив поставки зброї в Україну без схвалення президента Дональда Трампа.

Загрози з Росії

Начальник генштабу Франції Тьєррі Бурхар вважає, що Росія є довгостроковою і масштабною загрозою для країни та що Кремль визначив Францію "однією з пріоритетних цілей".

Генерал армії США Джон Рафферті заявив, що НАТО потребуватиме більше ракет дальнього радіуса дії у своєму арсеналі, щоб стримати Росію від нападу на Європу, а Фінляндія сповістила ООН про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін.

РФ закриває консульство Польщі

Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді.

Відкликають згоду на функціонування консульства з 29 серпня.

Варшава обіцяє Росії "адекватну" відповідь на закриття консульства в Калінінграді.

Представник МЗС Польщі підкреслив, що рішення російської влади є несправедливим, оскільки консульство в Кракові було закрито в результаті доведення причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

"Польща не вживає заходів проти російської держави" – заявив речник польського МЗС Павел Вронський.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи відносини з РФ, заявив, що саме в Москві вибрали бути ворогом Заходу.

Він підкреслив, що "якщо Росія шпигує, посилає сюди паліїв, погрожує нам, в тому числі ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона ворог Заходу".

До речі, опитування у Польщі показує зростання популярності глави МЗС Сікорського.

Роковини Волині

Президент Польщі Анджей Дуда в день, коли його країна вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, а також наголосив, що правда та пам'ять не повинні розділяти народи.

Він заявив, що 11 липня 1943 року "беззахисні співвітчизники" Польщі були вбиті "українськими націоналістами".

Зазначимо, після того, як польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" – в українському МЗС у відповідь на це заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

В нещодавньому інтерв’ю Дуда говорив про недоліки польської судової системи і поділився думкою, яку колись почув (але не уточнив, кому вона належить).

"Ви знаєте, чому в Польщі так багато зради і нахабного бунту? Тому що давно нікого не повісили за зраду". Це жахливо, але в цих словах є правда", – зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, Дуда також критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав заяви президента Польщі, який закликав "вішати зрадників" з суддівського корпусу, "настільки неймовірними", що він подумав, "що це маніпуляція".

На його думку, ця заява свідчить про те, що Дуда "закінчує свою роботу в поганому психологічному стані".

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