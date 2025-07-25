ЕС урезал помощь Украине, Франция признает Палестину, Путина зовут в Стамбул: новости дня

Стефанчук каже, що Рада має "блискавично" розглянути проєкт Зеленського № 13533, щоб виправити ситуацію довкола НАБУ і САП.

Водночас стало відомо про затримку і урізання траншу Ukraine Facility через те, що Київ не провів обіцяні реформи.

США і Ізраїль розкритикували Францію через плани визнати Палестину.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 25 липня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

В Раді обіцяють "блискавично" виправитись

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України – на тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора.

Вчора ввечері він вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

Стефанчук зазначив, що Рада має "блискавично" розглянути проєкт Володимира Зеленського № 13533.

"Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", – повідомив спікер.

ЄС урізав допомогу Україні

Транш Ukraine Facility затримують та уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", – сказав Гійом Мерсьє.

За його словами, у разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро.

За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Посли ЄС схвалили надання Україні 4-го траншу фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у сумі 3,05 млрд євро на засіданні Комітету постійних представників Coreper 23 липня.

Ще одна система ППО

Німеччина готується поставити Україні восьму систему IRIS-T, повідомив український посол у Берліні Олексій Макеєв.

"Вже сім систем зайшло, восьма заходить", – проінформував дипломат.

До речі, кореспондентка "Європейської правди" дізналася, що 23 липня Командування Об’єднаних збройних сил НАТО провело зустріч з представниками держав Альянсу з тим, щоб Україна отримала необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriot якомога швидше.

До речі, США надали Польщі $4 млрд кредиту для модернізації армії, а у Грузії розпочалися навчання НАТО.

Франція визнає Палестину

У вересні Франція планує визнати Палестинську державу, ставши першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка це зробить.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро пояснив позицію Парижа.

"ХАМАС завжди відмовлявся від рішення про створення двох держав. Визнавши Палестину, Франція доводить неправоту цього терористичного руху. Вона підтримує табір миру напротивагу табору війни", – написав Барро в соцмережі Х.

У лавах крайніх правих Франції вимагають вирішальної ролі парламенту у визнанні Палестини.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу "не має ніякої ваги".

"Але ось хороша новина: його слова не мають значення. Ви знаєте, що це нічого не змінить… Він дуже хороший хлопець. Мені він подобається. Але ця заява не має ніякої ваги", – додав президент США.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро відреагував на наміри президента Франції визнати Палестинську державу.

"США рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді ХАМАС і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня", – заявив держсекретар.

На цей час Палестинську державу визнали 146 країн.

Прем’єр Ізраїлю також обурився готовністю Макрона визнати Палестинську державу.

"Такий крок стане нагородою за терор і ризикує створити ще одну маріонетку Ірану – як сталося з сектором Гази. Палестинська держава за цих умов буде плацдармом для знищення Ізраїлю, а не мирним сусідом. Скажімо прямо: палестинці хочуть не державу, що буде існувати поруч з Ізраїлем – вони хочуть державу замість Ізраїлю", – заявив Біньямін Нетаньягу.

Щодо Близького Сходу

Велика Британія також налаштована визнати Палестинську державу, але поки без чітких термінів, а Німеччина поки не планує цього робити в найближчому майбутньому.

Президент Фінляндії назвав неприйнятною ситуацію в Газі та звернувся до Ізраїлю й ХАМАС. Проте наразі Гельсінки не мають конкретної позиції щодо визнання Палестинської держави.

Італія також засуджує ситуацію в Газі, але не готова визнати Палестину. Данія не буде визнавати Палестину за прикладом Франції.

Велика Британія, Франція та Німеччина сьогодні виступили зі спільною заявою щодо ситуації у секторі Гази.

У спільній заяві лідери країн закликали всі сторони припинити війну в секторі Гази шляхом негайного припинення вогню. Крім того, вони вимагають негайного і беззастережного звільнення всіх заручників.

Вони наголосили, що гуманітарна катастрофа у секторі Гази повинна припинитися негайно і закликали уряд Ізраїлю негайно зняти обмеження на доставку допомоги та терміново дозволити ООН та гуманітарним неурядовим організаціям виконувати свою роботу з боротьби з голодом.

А ще США та Франція провели "відверту" зустріч з Сирією у Парижі. Сьогодні стало відомо, що у Парижі скасували ордер на арешт поваленого диктатора Сирії Асада.

Решта новин

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що працюватиме для організації зустрічі Володимира Зеленського та очільника Кремля Владіміра Путіна.

У Польщі почали розслідування проти поляка, що воює на боці РФ і поширює пропаганду.

За даними Politico, Конгрес США звинуватив ЄС у "цензурі" через Закон про цифрові послуги.

У "домівці Санти" на півночі Фінляндії – рекордно тривала спека.

У Німеччині політик пішов у відставку через малюнок свастики на бюлетені.

У Британії запрацювали заходи захисту дітей від "шкідливого контенту".

У Міжнародному кримінальному суді звинуватили Угорщину в порушенні зобов’язань через відмову арештувати Нетаньягу.

Кожен сьомий житель Словаччини підтримує приєднання до Росії.