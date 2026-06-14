Британия захватила танкер РФ, США и "биолаборатории" в Украине, должность для Орбана: всё за выходные

Велика Британія вперше перехопила танкер "тіньового флоту" РФ, а Сполучені Штати планують вивести з Європи третину своїх винищувачів.

Франція готується до проведення саміту лідерів "Групи семи", в якому візьме участь й український президент. Макрон запросив президента США на вечерю. А от ультраправий фаворит на виборах президента Франції планує дистанціюватися від Трампа.

Все важливе і цікаве за вихідні, 13 та 14 червня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Захоплення російського танкера

Британські військові у неділю вперше перехопили танкер "тіньового флоту" Росії. Він намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Очільник британського уряду заявив, що віддав наказ Збройним силам перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту". Кір Стармер заявив, що ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України.

В Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що перехопили судно SMYRTOS.

Військова операція тривала 6 годин.

Танкер "тіньового флоту" РФ буде тимчасово переміщено на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків. Заходи щодо цього судна у територіальних водах Великої Британії були проведені відповідно до національного та міжнародного права, додали в Міноборони.

До речі, у Британії призначили нову міністерку з питань безпеки – Анжелу Ігл.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Британії та її прем’єру Кіру Стармеру за першу операцію із захоплення російського танкера "тіньового флоту".

Він наголосив, що кожне рішення партнерів, яке позбавляє Росію коштів на фінансування війни, також обмежує саму війну.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга також подякував Великій Британії.

"Ми маємо й надалі посилювати тиск і ліквідовувати всі лазівки, які дозволяють Росії фінансувати свою агресію", – наголосив Сибіга.

Загрози для Європи

У Литві через підозру у вторгненні дрона оголошували тривогу та піднімали винищувачі, а шведські винищувачі 12 червня двічі перехоплювали літаки РФ над Балтійським морем.

Литва, Польща та Франція проведуть навчання поблизу кордонів Росії.

В Естонії вважають, що скорочення кількості озброєнь США в Європі не матиме великого значення.

За даними The New York Times, Сполучені Штати планують вивести з Європи третину своїх винищувачів.

Підготовка до саміту "Групи семи"

Завтра у Франції стартує саміт "Групи семи" (G7), який триватиме до 17 червня.

Саміт у французькому Евіан-ле-Бені, до якого також доєднається президент України Володимир Зеленський, охоронятимуть 16 тисяч поліцейських та жандармів.

За даними Euractiv, президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії G7 у Франції у вівторок.

Сьогодні український президент, напередодні саміту, поговорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. 14 червня – День народження Трампа.

Politico пише, що президент США Дональд Трамп візьме участь у вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці в середу.

Вечеря відбудеться після саміту G7, де американський президент запланував серію двосторонніх зустрічей, робочих сесій та обговорень з лідерами країн-союзників.

Запрошення Макрона, ймовірно, було спробою сподобатися Трампу, який любить розкіш і позолочені інтер'єри, а також спробою утримати того на саміті до його закінчення.

Ультраправий фаворит на виборах президента Франції Жордан Барделла дистанціюється від Трампа.

США і "біолабораторії" в Україні

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед звільненням "розсекретила" дані, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

Що прикметно: на "мапі", де начебто позначені "біолабораторії" офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва та позначив одне з міст як "Чернів" замість, ймовірно, Чернівців. Також на "мапі" вказується, що Україна начебто має "біолабораторії" й в окупованому Росією Криму та місті "Закарпаття".

Українське Міністерство закордонних справ відкинуло ці безпідставні звинувачення, а також наголосило, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ).

В Міністерстві охорони здоров’я України уточнили, що йдеться про діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я і має виключно цивільний характер.

У травні 2026 року Центр протидії дезінформації повідомив, що російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію, просуваючи свій давній міф про "секретні американські біолабораторії" в Україні.

Там зазначають, що Кремль веде цю конспірологічну кампанію ще з 2014 року.

"Пропагандисти системно вигадують страшилки навколо звичайних українських науково-дослідних та санітарно-епідеміологічних установ", – зазначають в Центрі протидії дезінформації.

Трамп і Іран

Сполучені Штати заявили про військовий супровід нафтових перевезень через Ормузьку протоку.

В Ірані розкрили зміст майбутньої угоди зі США.

Як пише Reuters, остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може бути підписаний найближчим часом, охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.

Решта новин

Україна домоглась скасування виступу російського музиканта у Будапешті.

Віктора Орбана після поразки на виборах переобрали головою партії "Фідес".

Президент Румунії висунув нового кандидата в прем’єр-міністри.

У Британії пропалестинських активістів ув’язнили за напад на завод ізраїльської компанії.

У суботу у Північній Ірландії провели масштабний протест проти расизму через резонансний напад з ножем.

Швейцарія на референдумі відхилила пропозицію обмежити чисельність населення.