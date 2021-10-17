Чеський прем'єр йде в опозицію, порятунок українців на Афоні, мітинг у Римі: головне за вихідні

Прессекретар президента РФ Пєсков прокоментував вірогідність зустрічі Зеленського з Путіним; США засудили рішення Росії провести перепис населення у тимчасово окупованому Криму; у Польщі у ДТП загинула українка; у Австрії партія ексканцлера Курца різко втратила підтримку; у готелі Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів; в Італії знайшли скелет чоловіка, який помер в 79 році нашої ери.

Більше новин за 16-17 жовтня у нашому дайджесті.

Про перспективи зустрічі з Путіним та реакцію США

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що перспективи зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського поки не проглядаються.

За його словами, Путіну складно вибудовувати діалог із Зеленським, тому російський лідер окремо спілкується з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, а ті, в свою чергу, окремо розмовляють з українським лідером.

Він додав, що саме в Україні "зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей".

Тим часом, РФ намагається узаконити незаконну анексію Криму проведенням там перепису населення.

У Державному департаменті США засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя.

Раніше відповідні заяви зробили МЗС України та Євросоюз.

Про українців за кордоном

У Польщі авто з українцями потрапило у ДТП, загинула 19-річна дівчина. Аварія сталася між населеними пунктами Будзехув і Ясень у ніч на 16 жовтня.

Водій автомобіля Nissan, 31-річний громадянин України, з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.

На Афоні у Греції врятували двох українців, які два дні блукали в горах.

Співробітники поліції Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані.

У Франції проти проєкту електрокабелю через Ла-Манш, який просуває бізнесмен українського походження.

Компанія Aquind, одним з директорів якої є британський промисловець Олександр Темерко, що народився в Україні, заявляє, що лінія, яка буде проходити через Портсмут, може забезпечити до 5% потреб Британії в електроенергії.

Про заборону партії, падіння рейтингів, перехід в опозицію

Прем’єр Чехії готовий перейти в опозицію після поразки на виборах. Андрей Бабіш заявив, що не погодиться на пропозицію спробувати сформувати новий уряд, якщо така надійде від президента, і готовий перейти в опозицію.

Його рішення відкриває шлях до формування уряду двома ліберальними блоками, які спільно набрали найбільше голосів на нещодавніх парламентських виборах.

Тим часом, президент Чехії Мілош Земан рівно тиждень тому був госпіталізований в Центральний військовий госпіталь в Празі і офіційно його канцелярія досі замовчує, що саме турбує главу держави.

Відразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, з яким Земан повинен був обговорити поствиборну ситуацію минулої неділі, швидка забрала Земана до лікарні. Після прибуття президент був без свідомості.

А У Молдові експрем’єр Павло Філіп залишає пост глави Демократичної партії.

За словами політика, це рішення він ухвалив відразу після дострокових парламентських виборів і зараз йде "зі спокійною душею".

У вересні 2019 року Павло Філіп став головою Демпартії після того, як формування і країну покинув олігарх Володимир Плахотнюк.

На дострокових парламентських виборах, що пройшли в Молдові 11 липня, Демократична партія набрала всього 1,81% голосів.

Австрійська народна партія (OVP), лідером якої є вже колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, різко втратила підтримку через корупційний скандал. Зокрема, підтримка політсили впала з 34% до 26% після звинувачень щодо Курца.

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку на тлі корупційного скандалу під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером партії.

У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію.

За словами організаторів, близько 200 тисяч демонстрантів пройшли італійською столицею, тримаючи плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову". За даними місцевих ЗМІ, в акції взяли участь близько 50 тисяч людей.

Тиждень тому деякі члени Forza Nuova після мирних протестів проти так званих "зелених паспортів" для доступу до робочого місця атакували, серед іншого, штаб-квартиру федерації профспілок CGIL.

Про теракти в Європі

Поліція Британії вважає терактом вбивство депутата-консерватора Девіда Емесса на зустрічі з його виборцями у п’ятницю, 15 жовтня.

За підозрою у вбивстві затриманий 25-річний чоловік, громадянин Великої Британії сомалійського походження.

Столична поліція заявила, що існує потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом. Правоохоронці вважають, що чоловік діяв сам, але розслідування обставин інциденту триває.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві британського депутата є сином колишнього помічника прем'єра Сомалі. Батько 25-річного Алі Харбі Алі працював директором з комунікацій в канцелярії прем'єр-міністра Сомалі.

Але вважається, що останні три роки він жив у Великій Британії. У нього активний профіль в соціальних мережах, а його стрічка в Twitter демонструє жвавий інтерес до Британії, включаючи повідомлення про футбольний клуб "Ліверпуль", пожежу в Гренфелл-Тауер і Brexit.

А у Норвегії поліція вивчає психічне здоров’я нападника, який убив з лука 5 людей.

Підозрюваний Еспен Андерсен Братен - данієць, що прийняв іслам - зараз перебуває під вартою в медичній установі в очікуванні психіатричної експертизи.

Поліція розслідує цілий ряд мотивів, включаючи гнів, помсту, імпульс, джихад, хворобу і провокації.

Інше: газ для Сербії та мертві російські туристи

Українцям збільшили термін безвізового перебування у Сербії.

Кремль запропонував союзникам із Сербії газ по $790.

У готелі Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів.

У Варшаві відкрили кругове перехрестя на честь Вільної Білорусі.

Військові США відкинули версію Росії про спробу порушення кордону після інциденту з есмінцем.

Ryanair заблокував пасажирів, які повернули гроші за ковідні рейси.

Британія планує прийняти закон, який дозволить "виправляти" рішення ЄСПЛ.

В Італії знайшли скелет чоловіка, який помер в 79 році нашої ери під час виверження Везувію.

Це лише частина цікавих новин 16-17 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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