Нові обмеження у ЄС, українська вакцина у Польщі, обіцянки від США: головне за 3 листопада

Кремль і Байден потролили один одного; у Європі нові максимуми ковіду та поновлення обмежень; до Польщі вторглася з Білорусі група невідомих у формі і зі зброєю; генсек Ради Європи відвідає Україну; у Швеції двоє загинули перед триб'ют-концертом ABBA; у Білорусі визнали екстремістськими інтернет-ресурси "Белсату"; Рада Європи відмовилася від кампанії на захист хіджабів.

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Про Україну та ПП-2

Сьогодні стало відомо більше про розмову держсекретара США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським під час вчорашньої зустрічі на полях кліматичного саміту COP26.

Згідно заяви Держдепу, Блінкен, серед іншого, пообіцяв від США Україні зниження ризиків, пов’язаних з "Північним потоком-2".

Тим часом, посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна продовжує опір проєкту "Північний потік-2". Він також сказав, що новий газопровід в обхід України залишається ножем у спину України.

Посол наголосив, що Україна була шокована тим, що в останній робочий день старого федерального уряду Міністерство економіки виступило із заявою про відсутність заперечень проти "Північного потоку-2". Дипломат назвав поганим стилем те, що Берлін провів консультації з країнами Балтії, Польщею та Чехією з цього питання, а з Україною - ні.

Проте, із сертифікацією "Північного потоку-2" може бути не все так просто, повідомляє Bloomberg. Газопровід може бути затверджений не раніше травня 2022 року, якщо регулятори використають весь час, який їм відведений. Чи захочуть бюрократи прискорити цей процес, якщо енергетичні проблеми Європи посиляться, ще невідомо.

Нагадаємо, спочатку попереднє рішення в процесі сертифікації має винести німецький мережевий регулятор, який отримав заявку 13 вересня, а потім свою позицію щодо "Північного потоку - 2" має висловити Єврокомісія. Брюссельські чиновники мають ще два місяці на підготовку власного висновку. Крім того, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація.

Після того, як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може тривати вісім-десять місяців.

Про українську вакцину та максимуми

У Польщі почалися випробування української вакцини від коронавірусу. Зокрема, українська вакцина на дріжджах від COVID-19, розроблена вченими Інституту біології клітин НАН України у Львові, проходить тестування на мишах у польському інституті в Гданську на імуногенність. Попереду дослідження на трансгенних мишах у Кракові.

Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від коронавірусу, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу знову звертатимуться до польських науковців.

А тепер до пандемії. У Словенії та Естонії нові максимуми щоденних випадків коронавірусу.

У Федеральній німецькій землі Баварія та у Франції повернули вимогу щодо масок у школах на тлі зростання випадків COVID.

З Європи продовжують надходити повідомлення про підробку ковід-сертифікатів. Зокрема, у Нідерландах затримали двох медсестер за запідозрою у підробці ковід-сертифікатів, а у Німеччині відомо про близько 2000 проваджень щодо підробки ковід-сертифікатів.

Свій внесок до посилення антивакцинного руху у Євросоюзі роблять грецькі медики, які протестували проти обов’язкової вакцинації від COVID.

Близько 300 демонстрантів скандували гасла та тримали транспаранти біля будівлі парламенту. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників.

Профспілки охорони здоров'я заявили, що не виступають проти вакцинації, але заперечують їх обов’язковість.

У вівторок Греція повідомила про рекордні 6700 нових щоденних випадків COVID-19 і 59 смертельних випадків.

Про перегляд угоди з Канадою та зниження безробіття

Україна і Канада домовилися розпочати переговори про перегляд угоди про зону вільної торгівлі.

У Міністерстві економіки України зазначили, що перегляд передбачає аналіз подальшого розвитку та поглиблення положень угоди та поширення її на сфери, які нині не охоплені.

Зокрема, йдеться про транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, телекомунікації та інші галузі. Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

У єврозоні продовжує знижуватися безробіття. У вересні безробіття серед економічно активного населення складало 7.4% - дещо менше, ніж 7,5% у серпні. Це також суттєво менше, ніж у вересні 2020 року, коли цей показник становив 8,6%.

А у Британії, яка вийшла із Євросоюзу, виробникам м’яса взагалі не вистачає робочих рук. Туші почали відправляти на обробку до ЄС.

Вперше від початку пандемії заявила про прибуток німецька Lufthansa.

Про вторгнення до Польщі та законодавство

До Польщі вторглася з Білорусі група невідомих у формі і зі зброєю. МЗС Польщі повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Білорусі після інциденту.

У міністерстві повідомили, що розмова з тимчасовим повіреним у справах Республіки Білорусь відбулася вчора. Його прийняв заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик.

Вавжик висловив білоруській стороні рішучий протест проти порушення кордону.

А тепер щодо польського законотворення. Єврокомісія занепокоєна новим польським законом, що дозволяє видворення іноземців. Закон про іноземців набув чинності минулого тижня.

Неофіційно один із чиновників Єврокомісії пояснив, що занепокоєння стосуються положення, згідно з яким іноземець може бути висланий з Польщі, тобто з Європейського Союзу, навіть якщо він/вона звертається за міжнародною допомогою.

У Брюсселі також є занепокоєння щодо свавілля та дій прикордонників та т.зв. "pushback", тобто витіснення іммігрантів з Польщі. Необхідно негайно виконувати зобов'язання ЄС, особливо щодо людей, які потребують особливої ​​турботи, особливо дітей, сказав представник Єврокомісії.

Також у Польщі активізувалася дискусія довкола посиленого законодавства про аборти. 30-річна жінка на 22-му тижні вагітності померла внаслідок септичного шоку.

Активісти за репродуктивні права кажуть, що жінка стала першою людиною, яка померла внаслідок нещодавнього посилення польського законодавства про аборти.

Деякі з прихильників нового обмеження абортів заявили, що немає впевненості в тому, що саме нові норми призвели до смерті жінки, і звинуватили активістів із захисту прав жінок у експлуатації ситуації.

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На Канарах стався найпотужніший землетрус від початку виверження вулкана.

У Швеції двоє осіб загинули через падіння людини на триб'ют-концерті ABBA.

Кремль і Байден потролили один одного через пожежі та кліматичну політику.

У Білорусі визнали екстремістськими інтернет-ресурси "Белсату".

Рада Європи відмовилася від кампанії на захист хіджабів після критики Франції.

Болгарія відновила транзит газу до Сербії, Угорщини і Румунії після аварії.

Чеські центристські та правоцентристські партії досягли домовленості щодо формування коаліційного уряду більшості та порядку денного.

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