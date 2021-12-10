Ультиматум НАТО від Путіна, Хорватія йде в Шенген, активи Януковича: головне за день

У Байдена і Зеленського повідомили деталі телефонної розмови лідерів; РФ вимагає від НАТО офіційно скасувати обіцянку щодо членства України; Зеленський поговорив з Макроном про розблокування Нормандського формату; Україна отримала від ЄС 50 млн євро кредиту на вакцинацію; у Болгарії чотири партії домовилися про формування уряду; президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну; країни ЄС погодилися прийняти 40 000 афганців; у Фінляндії "найнепотрібнішою річчю року" визнали надмірне споживання м'яса.

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Про розмову Зеленського і Байдена

В адміністрації президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена переказали зміст розмови лідерів.

Розмова відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Владіміром Путіним на тлі нарощування Росією сил на українських кордонах та її вимог надати гарантії, що НАТО не прийматиме до Альянсу Україну чи інших сусідів РФ.

В комюніке американської сторони зазначається, що президент Байден чітко зазначив, що США, союзники й партнери віддані принципу "ніяких рішень чи обговорень про Україну без України".

Президент Байден підкреслив готовність США долучатися до заходів розбудови довіри задля просування реалізації Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату.

В Офісі президента України розповідають, що Зеленський висловив подяку Байдену за послідовну підтримку України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває. Також були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України.

Про розмову з "Бухарестською дев’яткою"

У четвер, 9 грудня, президент США Джо Байден провів розмову з так званою "Бухарестською дев’яткою" - країнами східного флангу НАТО. У розмові взяли участь президенти Латвії, Литви та Естонії, Польщі та Угорщини, Румунії та Болгарії, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та Словаччини Едуард Гегер.

Зазначається, що Байден підкреслив відданість США трансатлантичній безпеці та статті 5 НАТО - про те, що збройний напад на одну або кілька країн Альянсу у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх.

Лідери обговорили дестабілізуючі дії Росії вздовж кордону України та необхідність єдиної, підготовленої та рішучої позиції НАТО задля колективного захисту союзників.

Президент Байден підкреслив зобов’язання США продовжувати тісні консультації та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками і партнерами у зусиллях для деескалації нинішньої кризи, шляхом стримування, захисту й діалогу.

Агентство Bloomberg, з посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомило, що країни на східному флангу НАТО дуже критично сприйняли ідею президента США про те, щоб обговорювати з РФ її претензії до розширення Альянсу за участі лише частини НАТО - "ключових країн".

Один з дипломатів зазначив, що пропозиція Байдена стурбувала усі країни східного флангу Альянсу, найбільше - Литву, Латвію та Естонію, Польщу та Румунію.

Президент Естонії Алар Каріс розповів, що план проведення зустрічі між основними країнами НАТО і Росією, який викликав тривогу деяких країн, безпосередньо не обговорювався у телефонній розмові Байдена з "Бухарестською дев’яткою".

За словами президента Естонії, посил Байдена східному флангу був чіткий: всі рішення щодо безпеки прийматимуться разом і що немає ситуації, коли є східний та західний фланг, південний та північний. Це стосується й рішень щодо України.

Каріс каже, що у розмові не йшлося про те, що президент США хоче провести зустріч із Росією і щонайменше чотирма основними країнами НАТО.

Офіційна вимога РФ щодо НАТО

На офіційному сайті МЗС РФ з’явилася заява "про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки".

Росія вимагає від НАТО офіційно скасувати обіцянку щодо членства України.

У заяві зазначається, що "у корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".

Кремль також наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь, які "створюють загрозу Російській Федерації, на території сусідніх із нею країн, що як входять, так і не входять до Північноатлантичного альянсу".

Крім того, Москва вимагає відведення районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія-НАТО; погодження граничної дистанції зближення бойових кораблів та літаків для запобігання небезпечній військовій діяльності, насамперед – у балтійському та чорноморському регіонах; відновлення регулярного діалогу між оборонними відомствами по лінії Росія-США та Росія-НАТО.

В ЄС у понеділок обговорять нарощування військ РФ на кордоні України.

Про Нормандський формат

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели у п’ятницю телефонну розмову. Тема розмови - розблокування Нормандського формату й роботи Тристоронньої контактної групи. Лідери країн узгодили спільні подальші кроки.

За словами Зеленського, у розмові також йшлося про загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.

Президенти ймовірно зустрінуться 15 грудня у Брюсселі, на полях саміту "Східного партнерства".

Макрон сказав про майбутню зустріч, говорячи про питання України та необхідність зберегти Нормандський формат.

Про вакцинацію та обмеження

Україна отримала від ЄС 50 млн євро кредитних коштів на вакцинацію проти коронавірусу.

Чехія схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для людей старше 60 років. Також парламент Німеччини схвалив обов’язкову вакцинацію медичних працівників.

Данія посилює карантин через штам "Омікрон" та скоротить термін дії сертифіката про щеплення до 7 місяців.

Про кадрові питання в Євросоюзі

Глава МЗС Литви подав у відставку через продовження транзиту від підсанкційного "Білоруськалію".

Венеційська комісія обрала нового президента.

Земан відмовився погодити кандидатуру глави МЗС, заблокувавши призначення уряду.

У Болгарії чотири партії домовилися про формування уряду.

Про повені в Європі

Північ Іспанії потерпає від повеней: ріки вийшли з берегів, є загиблий.

Підтоплень зазнали низка населених пунктів Франції на південному заході біля кордону з Іспанією.

Сильний дощ у ніч з четверга на п’ятницю фактично не припинявся, за 12 годин випало стільки дощу, як зазвичай протягом 2-3 тижнів. На п’ятницю прогнозували до 65 мм опадів.

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Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича до 2023 року.

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Посольство США про звинувачення РФ: корабель "Донбас" має повне право плавати у водах України.

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