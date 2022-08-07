Реакція світу на обстріл АЕС, Чехія карає за Крим, навчання з нападу на Тайвань: все за вихідні

Британці порахували знищених в Україні російських генералів, смертельне ДТП із пасажирським автобусом у Хорватії, делегація з Литви відвідала Тайвань, у Верховній раді пропонують визнати незалежність Косова, німців попередили про потребу ще більше економити газ.

Більше важливих і цікавих новин вихідних 6 та 7 серпня у нашому дайджесті.

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

Війна з РФ

Розвідка Британії повідомила, що від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули.

У Зеленського просять Шольца сприяти передачі Україні більшої кількості сучасної зброї. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel заявив, що Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Крім того, Подоляк розвіяв всі сумніви щодо передачі Україні чотирьох Су-25. Зокрема, він підтвердив, що Північна Македонія передала Україні штурмовики.

Раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що там "не мають інформації" про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмових літаків Су-25.

Щодо швидкості надання Україні військової допомоги, то посол Польщі вважає, що якби Україна отримала HIMARS раніше, вона б не відступила з Маріуполя.

Тим часом, у країнах-партнерах продовжують з’являтися ініціативи зі збору коштів для допомоги Україні. Так, активіст та блогер із польського села Лапіче Матеуш Водзінський ініціював збір коштів на авто для українських військових, а у Британії збирають кошти на гральні карти з вибухонебезпечними об’єктами, які передадуть Україні.

Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових.

А Папа Римський побачив "знак надії" у виході перших зерновозів з українських портів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що "зернова угода" створює сприятливий грунт для ширших перемовин між Києвом і Кремлем. Про це він заявив після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Сочі.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

А в суботу ввечері, уперше зі старту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

Запорізька АЕС та санкції

Євросоюз засудив ведення Росією воєнної діяльності у зоні навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Вдень 6 серпня "Енергоатом" заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.

Молдова стурбована обстрілами ЗАЕС та попереджає про наслідки, а в Естонії заявили, що Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ.

Щодо дієвості вже введених проти Росії санкцій, то, за даними BBC, брати Ротенберги використали лазівку у британському законодавстві, щоб обійти санкції.

Косово

У Раді пропонують визнати незалежність Косова. Зокрема, народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пропонує, щоб Україна визнала незалежність Косова та вніс відповідний проєкт постанови.

Він зазначає, що Міжнародний суд ООН ще у 2010 році визнав, що декларація про державний суверенітет Косова не суперечить нормам міжнародного права і не порушує ніяких резолюцій та міжнародних актів.

Гончаренко зауважив, що проводити паралелі між ситуацією Косова і ситуацією України з маріонетковими утвореннями в ОРДЛО некоректно.

Нагадаємо, 31 липня ситуація у Косові загострилася через заплановане набуття чинності вимоги влади Косова використовувати лише косовські документи і номерні знаки. Косовські серби, які компактно проживають у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських, а Сербія привела свою армію до стану бойової готовності.

Пізніше поліція Косова заявила, що її вдруге за тиждень обстріляли на кордоні із Сербією.

Тим часом, в Косово затримали російську журналістку за підозрою у шпигунстві. Її оголосили персоною нон грата.

Тайвань

На Тайвані назвали останні військові навчання Китаю "симуляцією нападу".

Делегація з Литви прибула на Тайвань. Її очолила заступниця міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчукевічуте.

Як повідомлялося, Литва стала єдиною державою ЄС, що публічно схвалила нещодавній візит Спікерки палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Минулого року у Вільнюсі відкрили офіційне представництво Тайваню, після чого Пекін відкликав із Литви свого посла.

Нагірний Карабах

Азербайджан заявив про захоплення стратегічної висоти в Нагірному Карабаху.

Грузія

З нагоди 14 річниці від початку збройної агресії РФ проти Грузії МЗС України заявило про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії та вимагає деокупації частин територій країни.

МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинськоївійни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Тим часом, у правлячій партії Грузії заявили про початок "ксенофобської кампанії" проти росіян.

Опозиція Грузії назвала антидержавними заяви влади про "ксенофобію" щодо приїжджих росіян. Звинувачення з’явилося невдовзі після того, як грузинська опозиційна партія "Лело" закликала запровадити візовий режим із РФ. Частина опозиції вважає, що такі заходи необхідні для ефективного контролю приїжджих із Росії.

В опозиції Грузії назвали антидержавними заяви голови правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе про "ксенофобію".

Інше: Чехія карає за Крим, ДТП у Хорватії

Польща та Угорщина – у п’ятницю відмовились підтримувати пропозицію Європейської комісії скоротити попит на газ на 15% у зимовий період на тлі енергетичної кризи.

Крім того, німців попередили про потребу ще більше економити енергію.

15 Путіних та 82 Трампи: естонська держслужба опублікувала імена, які дають бикам у країні.

В Естонії засекретили імена членів комісії, яка вирішує долю радянських пам’ятників.

У Болгарії діти на узбережжі знайшли міну, коли ловили рапанів.

Сенатора з Чехії, який їздив до окупованого Криму, можуть позбавити мандата.

"Найгірше позаду": Lufthansa заявила про стабілізацію польотів після хаосу в аеропортах.

У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо".

Стала відома попередня причина ДТП з польським автобусом у Хорватії.

У центрі Варшави жінка з ножем накинулась на перехожих: поранені у шпиталях.

12-річного хлопчика з Британії відключили від системи життєзабезпечення – батьки програли всі суди.