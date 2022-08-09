Грузія могла "зливати" дані РФ, перехідний уряд Тихановської, Орбан ледь не потонув: новини дня

США надали Україні протирадіолокаційні ракети, у Білорусі та Болгарії почалися військові навчання, набув чинності план ЄС зі скорочення використання газу на 15%, у Франції заборонили громадянам Росії відвідувати Венсенський замок, Пелосі назвала президента Китая "зляканим хуліганом".

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Війна з РФ

Почнемо із ситуації на фронті, яку моніторить британська розвідка. Так, за даними британців, Росія не змогла забезпечити суттєве просування на Донеччині.

Зазначається, що найуспішнішим напрямком наступу РФ на Донеччині за останні 30 днів став бахмутський. Проте навіть тут за цей час Росії вдалося просунутися лише на 10 км.

Прем’єр Польщі заявив, що імперська Росія може бути переможена завдяки Україні і її підтримці західними країнами.

Щодо підтримки України, то в Пентагоні уточнили, що в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети. Вони можуть бути випущені з українських літаків і можуть мати вплив на російські радари та інші об’єкти.

Міноборони Грузії могло передати РФ дані про грузинських добровольців в Україні. Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" у понеділок увечері випустив відповідне розслідування.

Згодом міноборони Грузії заперечило передачу Росії даних про грузинів, що воюють в Україні.

Тим часом, в ЄС прокоментували скандальний звіт Amnesty International. Нагадаємо, 4 серпня організація заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

За його словами, у цій ситуації, звісно, є потреба розміщувати військове обладнання у районах, які перебувають під атакою, які населені мирними жителями.

Вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Amnesty International і CBS в інформаційному ударі по Україні "синхронно з роспропагандою".

До речі, у свіжій публікації Associated press зазначається, що кремлівська пропаганда поширюється новими шляхами попри заборони ЄС.

Майже через шість місяців війни кількість сайтів, що просувають той же пропагандистський контент, як RT і Sputnik, різко зросла. Повідомляється, що деякі сайти провели ребрендинг для маскування, а частину пропагандистських обов'язків РФ переклала на дипломатів. Частину контенту опублікували на нових веб-сайтах, які досі не мали явного зв'язку з Росією.

Ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС викликало занепокоєність в Молдові. Мерія Кишинева випустила рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС, а Румунія передала Молдові 1 млн таблеток йодистого калію.

Білорусь та військові навчання

У Білорусі почалися навчання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони зі стрільбами, а у Болгарії – міжнародні навчання авіації Thracian Viper. У них бере участь авіація Канади, Греції, Румунії та сил США у Європі.

Крім того, США оголосили про санкції щодо 100 чиновників режиму Лукашенка.

А Україна припинила угоду з Білоруссю, яка передбачала екстрадицію фігурантів слідства.

Тим часом, лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз назвав Білорусь співучасницею агресії та ще більше посилив санкційний тиск.

При цьому, самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко каже, що країні в умовах санкцій не варто відмовлятися від ринку Європейського Союзу, а слід працювати з відповідними країнами щодо просування вітчизняних товарів.

Про енергоносії

План ЄС зі скорочення використання газу на 15% набув чинності.

Росія відновила постачання газу до Латвії.

А російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Російська компанія не може сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, а Україна надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

Згодом угорська компанія MOL у вівторок заявила, що готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну.

Якщо Угорщина, здається, всіма можливими способами не хоче прощатися із російськими енергоносіями, то Фінляндія, навпаки, ще хоче повністю відмовитися від імпорту скрапленого газу з РФ.

Тим часом, за даними Türkiye Gazetesi, Туреччина може запропонувати енергетичний коридор в Євросоюз.

За даними видання, Туреччина може відіграти активну роль у вирішенні енергетичної кризи шляхом транспортування зрідженого природного газу (LNG) до європейських країн через свою територію.

Таким чином, може бути створений енергетичний коридор за аналогією із зерновим, який був створений за участю Туреччини та ООН для вивезення українського зерна із заблокованих Росією чорноморських портів.

Щодо ізоляції росіян

У Франції заборонили громадянам Росії відвідувати Венсенський замок, а прем’єрка Естонії закликала зупинити туризм з Росії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Додамо, що у польському Мальборку знесли пам'ятник Червоній армії.

"Зляканий хуліган" Сі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що її візит на Тайвань був виправданий попри агресивну риторику Китаю та проведення ним військових навчань біля острова, який він вважає своєю територією.

Коментуючи реакцію КНР на візит, спікерка Палати представників США заявила, що в китайського лідера Сі Цзіньпіна "є свої слабкості", і вона не дозволить йому диктувати графік роботи Конгресу.

"У нього проблеми з економікою. Він поводиться наче зляканий хуліган", – сказала Пелосі, додавши, що він зараз намагається переобратися на третій термін генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

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