Затримка з 1 млн снарядів, танки з Німеччини, Пентагон міг порушити санкції: новини дня

У Єврокомісії вірять у можливість виконати обіцянку про один мільйон боєприпасів для України до березня 2024-го, хоча глава Міноборони Німеччини песимістичний щодо цього.

Проте, він вірить у збільшення військової допомоги Німеччиною для України у два рази наступного року. Відповідне голосування має відбутися наступного тижня.

До того ж Берлін вже оголосив про нову партію військової допомоги Україні – від танків до захисних окулярів.

А от Конгрес Сполучених Штатів досі не схвалив запит Байдена для України. За прогнозами, американські законодавці можуть його схвалити у грудні.

Також розповідаємо про інструменти Орбана для шантажу.

У партії влади Грузії вирішили не називати Зурабішвілі президенткою, а прем'єр Вірменії пропустить зустріч ОДКБ в Мінську.

Важливі і цікаві новини вівторка, 14 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Мільйон боєприпасів

Сьогодні відбулося засідання міністрів оборони держав-членів ЄС.

Прибувши до Брюсселя на зустріч глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Він зазначив, що сьогодні було б правильно поставити запитання, чи було число у мільйон снарядів коли-небудь реалістичним.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон перед зустріччю з міністрами оборони заявив, що ЄС до весни може вийти на виробництво понад 1 млн боєприпасів за рік, і виконання обіцянки про "мільйон снарядів для України" можливе, якщо країни Євросоюзу докладуть зусиль для цього.

"Потужності виробництва боєприпасів у ЄС збільшилися приблизно на 20-30% з лютого", – зазначив Бретон.

Танки з Німеччини

Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні – від танків до захисних окулярів.

Крім того, німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall повідомив, що наступного року поставить Україні 25 основних бойових танків Leopard 1A5 на замовлення Німеччини.

Також сьогодні у Брюсселі міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив плани нової допомоги Німеччини Україні на суму щонайменше 8 мільярдів євро наступного року.

"Так, вісім мільярдів можуть надійти. Я сподіваюся, що вони надійдуть, це добра ініціатива… Парламент, звісно, повинен ухвалити рішення наступного тижня", – сказав він.

Пісторіус висловив сподівання, що інші партнери будуть більше допомагати Україні.

Підтримка з США

Білий дім продовжує закликати Конгрес США схвалити запит на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони.

За словами радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана, брак фінансування з боку Сполучених Штатів вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

У Конгресі очікують, що допомогу Україні розглядатимуть у грудні.

Якщо у грудні Конгрес проголосує запит, то остаточно Україні погодять фінансування не раніше січня.

США дають $1 млн на роботу центру з розслідування воєнних злочинів РФ, який розташований у Гаазі.

А ще Сполучені Штати передали 22 мобільні котельні для громад у 5 областях України.

"Далі буде більше", – повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Щодо іншої допомоги

ЄС виділяє додаткові 110 млн євро гуманітарної допомоги для українців, а Латвія виділяє другий внесок у програму "Зерно з України".

Інструмент Орбана для шантажу

Президент Литви Гітанас Науседа у Берліні провів зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої обговорювалася, зокрема, розв’язана Росією війна проти України.

"Вчора у нас була цілком нормальна розмова", – розповів Науседа.

У цьому контексті він нагадав заяви Орбана про те, що рішення щодо підтримки України було помилковим і не спрацювало.

"Я поставив Орбану риторичне запитання: чи може він уявити, що сталося б, якби ця підтримка не була надана, і які загрози були б не тільки для всього східного флангу, але й для самої Угорщини? Це була цікава дискусія", – додав Науседа.

Крім того, запланована нова зустріч угорського і української сторони щодо розблокування виплати 8-го траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам ЄС підтримку України зброєю.

"Угорський міністр пояснив нам, що сьогодні може бути нова зустріч з українцями, щоб спробувати розблокувати виплату 8-го траншу. Думаю, є можливість, я сподіваюся, що це нарешті буде розблоковано. Будь-які інші рішення не на столі. Ми працюємо за принципом консенсусу і нам потрібен консенсус. Так, угорці продовжать працювати з українцями", – сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

500 млн євро Європейського фонду миру – не єдине питання, яке блокує Угорщина.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан підготував нам неприємні новини: оголосив *псевдо* референдум, де угорців спитають про вступ України в ЄС. І спитають ТАК, щоби вони ТОЧНО відповіли "ні".

Чому ми знову бачимо цю гру "Угорщина проти України"? Невже Орбану підказала Росія чи особисто Путін? Ні, антиукраїнський референдум Орбана – це його інструмент, щоби шантажувати Євросоюз.

Все це розповідає Тібор Томпа, керівник угорської громади у Києві та Київській області, у новому відео "Європейської правди".

Але і з Росією Орбан прагне підтримувати зв’язок і отримувати вигоди. Сьогодні Угорщина підписала з Росією графік будівництва АЕС "Пакш II".

"Це був довгий шлях, але нарешті робота буде пов'язана з реальним будівництвом, а не з паперовою роботою", – зазначив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

Пентагон міг порушити санкції

The Washington Post пише, що Пентагон міг купувати російські нафтопродукти попри санкції.

Як стверджується в матеріалі, постачання нафтопродуктів за контрактами Пентагону для обслуговування американських військових здійснювалося через грецький нафтопереробний завод Motor Oil Hellas, що на узбережжі Егейського моря.

Після запровадження санкцій на російську нафту вона почала надходити не безпосередньо на завод, а через посередника – турецький нафтовий термінал у місті Дьортйол, після чого російська нафта змішувалась і переливалась через кілька танкерів, аби приховати її походження.

У Пентагоні сказали WP, що про російське походження нафтопродуктів їм не відомо, оскільки відповідальність за дотримання санкцій лежить на підрядниках, зокрема Motor Oil Hellas. А саме відомство не має інструментів, аби контролювати постачальників.

У Motor Oil Hellas заявили, що компанія "не купує, не переробляє і не торгує російською нафтою або нафтопродуктами", а "весь її імпорт має сертифікат походження, що не підпадає під санкції".

Разом з тим, Туреччина рекордно збільшила імпорт нафти з РФ.

На тему санкцій додамо, що Сполучені Штати і Британія оголосили чергові санкції проти членів і фінансистів ХАМАС.

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