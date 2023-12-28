План конфіскації майна РФ, Москва погрожує Фінляндії, ДТП з українками у Туреччині: новини дня

Президент Литви поперджає, що імітація Росією ініціативи переговорів – це лише тактичні хитрощі, а топ-генерал Нідерландів закликав країну готуватися до війни з РФ.

Тим часом, на Заході поспішають узгодити план конфіскації заморожених російських активів, намагаючись компенсувати неможливість виділення додаткових коштів у Конгресі США, а у Німеччині обіцяють, що Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини.

Все важливе і цікаве за четвер, 28 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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"Тактичні хитрощі" і погрози Росії

Президент Литви Гітанас Науседа поперджає, що імітація Росією ініціативи переговорів – це лише тактичні хитрощі.

Нагадаємо, 23 грудня видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.

А вчора ми писали, що прем’єр німецької Саксонії знову пропонує Україні тимчасові поступки територіями задля миру.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які поступки Росії означатимуть лише розширення агресії у майбутньому, а молдовська президентка Мая Санду вказала на те, що Путіна можна зупинити тільки військовим шляхом.

Загалом, у Європі констатують, що загрози зі сторони Росії тільки зростають.

Із свіжого – високопоставлений російський дипломат заявив, що Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО через свою близькість до першої.

Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, що, на думку Росії, перетворило Гельсінкі на ворожого гравця.

Цього місяця Росія попередила Фінляндію у зв'язку з новою оборонною угодою, яка надає Сполученим Штатам широкий доступ до фінського кордону з Росією.

Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією, заявив глава державного оборонного конгломерату "Ростех" в коментарях, опублікованих в середу.

Топ-генерал Нідерландів закликав країну готуватися до війни з РФ.

"Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них", – зазначив головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен.

Він додав, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

Топ-генерал попередив, що РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор.

Але і не Європою єдиною. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам боєприпасів та ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.

План конфіскації $300 млрд

Тим часом, на Заході поспішають узгодити план конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Як пише Financial Times, Сполучені Штати, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 орієнтовно 24 лютого – через два роки після російського вторгнення.

Цього року США в приватному порядку розповсюдили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припускають, що арешт заморожених активів Москви був би законним як "контрзахід, що спонукає Росію припинити агресію".

Але Європа, де знаходиться більшість активів, налаштована набагато обережніше, побоюючись можливих наслідків для фінансової стабільності, а також дій у відповідь з боку Росії.

Нагадаємо, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, намагаючись таким чином компенсувати неможливість виділення додаткових коштів у Конгресі.

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Коаліція ППО і блокада в Німеччині

Під головуванням Франції та Німеччини у Берліні відбулось засідання коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України.

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зустрівся з делегацією Сенату Франції, де обговорив з нею питання співпраці в оборонній сфері та подякував Парижу за участь у коаліції.

Раніше делегація Комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву.

Німеччина посідає друге місце за обсягами військової підтримки України. У це часом складно повірити, але два роки повномасштабної війни докорінно змінили ставлення Берліна до нашої держави.

Докладно про це редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з німецьким політологом те експертом Сергієм Сумленним. Рекомендуємо подивитися розмову повністю. Текстовий виклад основних тез розмови – у матеріалі Інший Олаф Шольц: як Україна допомагає Німеччині повернути роль лідера Європи.

До речі, сьогодні стало відомо, що Німеччина заблокувала активи РФ на понад €4 мільярди, а у німецькому МЗС обіцяють, що Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини.

З іншого боку, зусилля Європи, спрямовані на збільшення виробництва озброєнь і допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зіткнулися з несподіваною перешкодою в особі німецької місцевої влади.

Компанія Diehl Defence тепер бачить майбутнє свого заводу в Тройсдорфі під серйозною загрозою. Міська рада наразі заблокувала плани компанії щодо розширення виробництва на місцевому рівні.

Слід нагадати, що частка німецької промисловості в плані ЄС має зрештою досягти 300 000 – 400 000 снарядів на рік, що більш ніж втричі перевищує обсяги виробництва на момент російського вторгнення в Україну на початку 2022 року.

На тему допомоги Україні додамо, що США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів, а Латвія передала освітнім закладам Чернігівщини 32 генератори.

Глобальне потепління та негода

Для Ірландії 2023 рік виявився найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорди попереднього року.

Метеорологи зазначають, що з глобальною зміною клімату Ірландії загрожують частіші екстремальні погодні явища, зокрема, більш інтенсивні дощі за короткий проміжок часу та затяжні періоди спеки влітку.

До речі, у Британії шторм залишив без світла десятки тисяч домівок, а низка районів Німеччини продовжують потерпати від повеней.

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