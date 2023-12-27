Україні "продають" мир за поступки, ЄС обходить вето Орбана, Польща ліквідує держЗМІ: новини дня

Центральна фігура дайджесту середи – канцлер Німеччини Олаф Шольц, який, як виявилося, досить потужний лідер. Зокрема, у питанні підтримки України.

У той самий час, у Німеччині, від окремих політиків, продовжують лунати заклики до поступок Путіну.

Посол Євросоюзу в Австрії дав прогноз, коли Україна може вступити в ЄС, а польський прем’єр Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.

Все важливе і цікаве за середу, 27 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Щодо закликів до поступок Путіну

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України і вчора влучили в херсонський залізничний вокзал. Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала цей російський обстріл безвідповідальним, а посол США в Україні Бріджит Брінк – варварським.

"Це ще одне нагадування: поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні", – написала у Twitter (X) Бріджит Брінк.

Прем’єр німецької Саксонії знову пропонує Україні тимчасові поступки територіями задля миру.

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями", – сказав Міхаель Кречмер.

Кречмер також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії.

"Росія – це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас – це бачення з ХІХ століття, і це закладає основу для нових конфліктів", – заявив прем’єр Саксонії.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які поступки Росії означатимуть лише розширення агресії у майбутньому.

Молдовська президентка Мая Санду також вказує на те, що Путіна можна зупинити тільки військовим шляхом, тому заликає і надалі допомагати Україні.

Нагадаємо, що раніше Кречмер критикував рішення уряду про постачання танків Україні та візові обмеження для росіян.

Потужна підтримка з Німеччини і Орбан

Незважаючи на заяви саксонського прем’єра, загалом уряд Німеччини продовжує стабільно підтримувати Україну і є одним з найбільших донорів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зазначає, що Берлін постачає Києву системи озброєння, надає фінансову допомогу, а також пропонує захист українцям у самій Німеччині.

"Ми на боці України. Зрештою, там захищається європейський мирний порядок та свобода... Ми вже надаємо другу за величиною підтримку в світі. Німеччина фінансує добру половину всієї допомоги з Європи", – вказав Лінднер.

З огляду на це, зауважив німецький міністр, наразі не передбачається додаткове збільшення допомоги Україні.

До речі, Німеччина у 2023 році збільшила на 40% експорт зброї, у порівнянні з 2022 роком. З них понад третина затвердженого експорту – на 4,15 мільярда євро – йшла в Україну.

Як вже нагадував Лінднер, Німеччина допомагає Україні не тільки зброєю. Так, наприклад, сьогодні стало відомо, що два німецьких міста передали Києву пожежні машини і сучасні сміттєвози.

А ще Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля. До речі, серед постраждалих був і громадянин ФРН.

Важко переоцінити і особисті заслуги канцлера Німеччини Олафа Шольца у тому, що Київ отримав зелене світло для початку переговорів про вступ у Євросоюз.

Як пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у своїй свіжій статті, Орбан визнав, що ключовою була роль Шольца. До речі, рекомендуємо подивитися наше нове відео про лідерство канцлера Шольца, яке допомогло Україні відкрити переговори про вступ до ЄС.

Добра новина у тому, що Віктор Орбан у численних інтерв’ю останніх тижнів підкреслював: його домовленість з лідерами країн ЄС у Брюсселі, передусім із Олафом Шольцом, включає згоду Угорщини утриматися від вето на всьому етапі політичного запуску переговорів.

А своє вето Орбан прибереже для більш пізнього етапу.

Однак те, що угорському прем’єру Віктору Орбану довелося поступитися у питанні, яке він сам оголосив ключовим, не могло минутися без наслідків. В Угорщині визнали реальність: їхній прем’єр порушив власну обіцянку і свідомо дозволив почати переговори про вступ України до ЄС.

А зараз, коли Орбана змусили не блокувати переговори з Україною – він терміново переглянув також інформаційну стратегію. Так в Угорщині почалася нова хвиля антиукраїнської агітації.

Одним з інструментів цієї кампанії має стати пропагандистський псевдореферендум в Угорщині – його "результати" стануть інформаційною зброєю у 2024 році.

Докладніше про це – в статті Сидоренка з ексклюзивними деталями Плани на вето: чого чекати Україні від Орбана у 2024 році.

Також слід нагадати, що на грудневому саміті Євросоюзу угорський прем’єр все таки наклав вето на 50 млрд євро для України, які мали бути розподілені на найближчі чотири роки.

Тоді ЄС призначив додаткове засідання на 1 лютого 2024 року у сподіванні, що Орбан все таки погодиться підтримати фінансування України на 50 млрд євро.

А поки Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України для подолання можливого вето Орбана.

Різне щодо України

Представник Євросоюзу в Австрії Мартін Зельмайр заявив, що для вступу в ЄС Україні знадобиться щонайменше шість років. До речі, у Британії похизувались "неймовірним" досягненням завдяки виходу з Євросоюзу: продаватимуть вино в пінтах.

В Естонія повідомили, що за два роки підготувала понад 1300 українських військових, а Міноборони Британії показало, як у 2023 році тренувало українських військових.

Як додають британці, понад 30 тисяч українських військових вже пройшли підготовку за програмою операції Interflex.

Уряд України схвалив угоду з Румунією про визнання освітніх документів, а польський прем’єр Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.

Посольство України обурилось викривленим трактуванням Майдану лідерами Сербії.

Шлях Швеції до НАТО

Швеція привітала схвалення у парламентському комітеті Туреччини її заявки на вступ до НАТО.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться основне голосування в парламенті з цього приводу, але голова МЗС Туреччини поговорив із Блінкеном про продаж винищувачів F-16.

Як відомо, Туреччина досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО, що пов’язано з торгом Анкари зі США щодо продажу винищувачів.

Тим часом, Росія лякає Фінляндію, яка нещодавно долучилась до НАТО, а також Норвегію, новітніми артсистемами на кордоні.

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