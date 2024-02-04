Сумнів Дуди щодо Криму, США та відставка Залужного, удари по Іраку і Сирії: все за вихідні

У дайджесті вихідних – про реакцію США на інформацію про звільнення Залужного, про плани Конгресу розглянути допомогу Ізраїлю окремо від пакету для України, безпекові угоди.

А ще – скандальна заява польського президента щодо Криму, удари США по Іраку і Сирії і багато іншого.

Всі важливі і цікаві новини вихідних, 3 та 4 лютого, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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США, Залужний і багатомільярдна допомога

Американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.

Також видання з посиланням на високопосадовця з Міноборони написало, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

В адміністрації президента США заявили, що кадрові рішення в ЗСУ – це справа українського уряду.

Тим часом, Конгрес США досі не може схвалити багатомільярдну допомогу Україні. І, схоже, шанси на її схвалення можуть зменшитися.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

При цьому наступного тижня у Сенаті планується голосування за пакетний проєкт, куди включена у тому числі допомога для України та Ізраїлю разом з рішенням щодо південного кордону – головної теми суперечок між республіканцями й демократами. Щодо цього проєкту давно тривають інтенсивні переговори.

Проте республіканці у Палаті представників наперед висловили невдоволення, а спікер Майк Джонсон раніше казав, що якщо фінальний текст виявиться таким, як відомо з чуток, то у нього не буде шансів на схвалення Палатою представників.

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, голосування якого в Палаті представників анонсував її спікер від республіканців Майк Джонсон.

Безпокові угоди і допомога Україні

В Офісі президента оголосили про фіналізацію безпекового договору з Францією.

Також стало відомо, що Україна та Німеччина укладуть угоду про "гарантії безпеки" в лютому.

Крім того, Україна отримала нову партію військової допомоги Естонії з Javelin.

Сумнів Дуди щодо Криму

У польських ЗМІ стали поширювати заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна його назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", – заявив він.

За словами Дуди, Крим – "особливе місце, в тому числі з історичних причин". "Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії", – сказав Анджей Дуда.

Посол України Василь Зварич заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив глава українського посольства у Варшаві.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після суперечливої заяви президента Дуди про Крим підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія.

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – зазначив Радослав Сікорський.

Слова польського президента Анджея Дуди про Крим викликали хвилю обурення у правлячому таборі Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда в суботу вирішив пояснити свою заяву про Крим.

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом", – написав він.

Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином.

"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!", – наголосив президент Польщі.

Удари США по Іраку і Сирії

США завдали ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії.

В Сполучених Штатах заявляють, що їхні авіаудари у ніч на суботу у відповідь на атаку по базі в Йордані тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати і Британія завдали ударів по 30 цілях бойовиків-хуситів, які діють з території Ємену.

Також США заявили, що поінформували Ірак про майбутні авіаудари.

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