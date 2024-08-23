Прапори України по світу, рекордна партія дронів з Латвії, США посилюють санкції: новини дня

У Брюсселі сьогодні розгорнули великий український прапор, а в столиці Угорщини готуються підсвітити синьо-жовтим Ланцюговий міст.

Україну вітають із важливими святами!

Сполучені Штати готуються оголосити про новий пакет допомоги, а також посилили санкції проти Росії і мереж, які їй допомагають.

Норвегія передасть Україні технологію виробництва 155-мм снарядів, а Латвія готується передати Україні найбільшу партію безпілотників.

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У Німеччині затвердили дату парламентських виборів, а у Польщі експосадовця обвинувачують у корупції на закупівлі генераторів для України.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 23 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Україну вітають зі святами

23 серпня, у День прапора України, перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий український стяг.

Представники української громади Брюсселя розгорнули 30-метровий український стяг на церемонії, яку відвідали представники інституцій Євросоюзу – віцепрезидентка Європарламенту Софі Вільмес і єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

І Вільмес, і Бретон запевнили в підтримці України з боку Євросоюзу та відзначили український народ за його мужність у стримуванні повномасштабної російської агресії. Єврокомісар зокрема завершив промову гаслом "Слава Україні".

В Будапешті до Дня незалежності України Ланцюговий міст, який є одним із символів міста, підсвітять кольорами українського прапора.

Напередодні також стало відомо, що фінський уряд в суботу підніме українські державні прапори з нагоди Дня незалежності України.

Як повідомило AP, США оголосять про новий пакет допомоги Україні перед Днем незалежності.

Американські офіційні особи розповіли, що новий пакет допомоги включатиме ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, протитанкові комплекси Javelin та інші протитанкові ракети, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

Але і це ще не все. Міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про нові санкції проти секторів російської економіки – зокрема військово-промислового комплексу та фінансових установ.

Під нові санкції потрапили понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які відіграють важливу роль підтримки і розвитку російської оборонної промисловості, зазначає американський Мінфін.

Крім того, Сполучені Штати викрили мережі ухиляння Росії від західних санкцій у 16 країнах і оголосили проти них також нові обмеження.

Рекордна партія дронів з Латвії

Норвегія передасть Україні технологію виробництва 155-мм снарядів.

Норвезька збройова компанія Nammo дозволила передати Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Nammo уклала угоду з українською оборонною компанією, назва якої не уточнюється.

США схвалили продаж Норвегії ракет AMRAAM на $405 млн.

Латвія готується передати Україні найбільшу партію безпілотників.

"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – зазначив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

До того столиця Латвії, Рига, Рига передасть Україні шість автомобілів і 60 комп'ютерів.

Ну а високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Німеччини зменшити фінансування допомоги України в наступні роки.

За словами Борреля, повідомлення про те, що Німеччина зменшить військову підтримку Україні в наступні роки, – "це погані новини".

"Досі, не здіймаючи багато шуму, Німеччина надавала Україні найсильнішу підтримку. Тож можна сказати, що ми повинні робити щось інше. Але поки що те, що ми робимо, робиться переважно Німеччиною", – додав він.

Гарріс офіційно кандидатка в президенти

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію як кандидатка на посаду президента.

Під час виступу в останній день Національного з'їзду Демократичної партії США в Чикаго вона запевнила, що підтримуватиме Україну у разі обрання президенткою.

А кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп, нагадаємо, вчора провів перший після замаху мітинг за куленепробивним склом.

Цікаво, що засновник проросійської керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі також виголосив передвиборчу промову за куленепробивним склом у Мцхеті.

Виступ Іванішвілі на трибуні за куленепробивним склом викликав глузування з боку критиків уряду та опозиційних діячів. Вони поспішили припустити, що така його поява була продовженням його відстороненості та ізоляції від суспільства.

Слід зауважити, що в керівній партії Грузії визнавали, що чекають перемоги Трампа на виборах.

Різне щодо Росії

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways анонсувала рейси до ще одного російського міста – Новосибірська.

У компанії прокоментували, що вирішили відкривати цей маршрут з огляду на значну грузинську діаспору у Новосибірську.

У ЄС не знайшли загроз Угорщині й Словаччині через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу".

А у Фінляндії внутрішній рейс не зміг приземлитись через перебої з GPS.

Джерело перешкод встановити не вдалося, але Агентство транспорту і зв'язку Traficom у травні зазначало, що за GPS-перешкодами у Фінляндії стоїть Росія.

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