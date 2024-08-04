F-16 офіційно в Україні, сутички у Британії, Угорщина образила Хорватію: новини вихідних

Тепер офіційно: Україна вже почала використовувати F-16!

Тим часом, Сполучені Штати, які акцептували передачу літаків Україні, відправляють свої винищувачі і кораблі на Близький Схід перед можливим ударом Ірану.

Трамп привітав Путіна з "чудовим" обміном в'язнями і образив Камалу Гарріс, яка відмовилась від дебатів на телеканалі Fox News.

Рейтинг урядової коаліції в німецькому парламенті впав до мінімуму з моменту приходу до влади.

Реклама:

У Сербії стався вибух на виробництві боєприпасів, а у Німеччині – на гоночній трасі.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 3 та 4 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

F-16 офіційно в Україні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні.

"Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", – написав він в соцмережах.

На тему літаків слід додати, що військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами перехопили російські винищувачі поблизу Латвії.

Російські літаки, очевидно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.

Крім того, план польоту літака не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.

Трамп образив Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що домовився з Fox News про дебати 4 вересня, але віцепрезидентка Камала Гарріс від них відмовилась.

В суботу кампанія Гарріс заявила, що "Дональд Трамп тікає наляканий", сподіваючись, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

"Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився 10 вересня", – заявив директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер.

У відповідь Трамп накинувся з образами на Гарріс.

У низці постів у соціальній мережі Truth Social він заявив, що у віцепрезидентки США "низький IQ", що в неї бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

"Я побачу її (Гарріс – ред.) 4 вересня або не побачу взагалі", – написав колишній президент.

Тим часом, за даними AP, ймовірна кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс цими вихідними проведе співбесіди з шістьма кандидатами на посаду віцепрезидента.

За словами двох людей, обізнаних з процесом відбору Гарріс, до її списку кандидатів увійшли губернатори Кентуккі Енді Бешир, Іллінойсу Джей Б. Пріцкер, Пенсильванії Джош Шапіро і Тім Волц з Міннесоти, а також сенатор Марк Келлі з Арізони і міністр транспорту Піт Бутіджедж.

Шапіро і Келлі вважалися одними з головних претендентів в ході процесу відбору.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти.

Падіння рейтингу коаліції в Німеччині

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вкотре пояснила, що американські "Томагавки" – це "надійний стримувального фактора" проти Росії.

А нещодавно Росія передала Німеччині і США політичних в’язнів, в обмін на російського вбивцю Вадима Красікова і російських шпигунів.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що Росія все ще утримує "невелику двозначну кількість людей" з німецьким громадянством.

Трамп привітав Путіна з "чудовим" обміном в'язнями із Заходом.

Тим часом, рейтинг урядової коаліції в німецькому парламенті впав до мінімуму з моменту приходу до влади.

До речі, у Німеччині стався вибух на гоночній трасі, а у Сербії стався вибух на виробництві боєприпасів.

Сутички у Британії

Вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.

Під час та після подій попередньої ночі затримали понад 90 осіб.

Нагадаємо, хвиля антиіммігрантських протестів і сутичок у Британії почалася після нападу з ножем на дитячий танцювальний клас у Саутпорті, жертвами якого стали троє дітей.

Протести спровоковані дезінформацією в соціальних мережах про походження і релігію 17-річного підозрюваного.

У понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення.

В очікуванні відповіді Ірану

Як пише Axios, у США заявили, що у понеділок, 5 серпня, Іран може завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Американські офіційні особи очікують, що Іран може завдати удару за тією ж схемою, що і удар 13 квітня, але масштабніше. До атаки може долучитись ліванське угруповання "Хезболла".

3 серпня на Близький Схід прибув відповідальний за американські сили у регіоні генерал Майкл Курілла.

Axios пише, що його поїздка була запланована, але зараз Курілла намагатиметься мобілізувати коаліцію союзників для відбиття потенційної іранської атаки.

Телеканал CNN повідомив, що США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.

Глава Пентагону обговорив з міністром оборони Ізраїлю поточні загрози з боку Ірану.

Франція і США закликали до "максимальної стриманості" на Близькому Сході. Італія передала Ірану послання з проханням про деескалацію.

Кіпр готовий допомогти з евакуацією у разі розширення конфлікту на Близькому Сході, а МЗС Литви рекомендувало громадянам залишити Ізраїль.

США та Британія закликали своїх громадян залишити Ліван. Швеція закриває в Лівані посольство.

Франція закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з Лівану. Румунія також закликала своїх громадян виїздити з Лівану.

Пам’ятник Анні Франк в Амстердамі вдруге за місяць розмалювали пропалестинським гаслом.

Решта новин

Макрон захищає творця церемонії відкриття Олімпіади, якому погрожували смертю.

ЗМІ: Зі штаб-квартири НАТО звільняють польського генерала.

Заява Угорщини про "ненадійну" для транзиту нафти Хорватію обурила Загреб.

Глава Пентагону скасував угоду з організаторами терактів 11 вересня.

Верховний суд Чехії підтвердив вирок снайперу, який воював проти України.