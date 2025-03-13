"Червоні лінії" України, ЄСПЛ про одеську трагедію, Баку і Єреван узгодили мир: новини дня

Путін заявив, що виступає за перемир’я, але "є нюанси".

Президент США каже, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". Трамп стверджує, що має важелі впливу на Путіна.

Видання The Washington Post пише, що Кремлю підготували жорстку переговорну позицію на перемовинах зі США. Reuters повідомляє, що РФ передала Сполученим Штатам свої вимоги для завершення війни в Україні та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Україна, за даними наших джерел, повідомила Сполученим Штатам про свої "червоні лінії".

У той час як президент США Дональд Трамп прагне домогтися врегулювання у війні з Росією, Британія і Франція намагаються посилити позицію України на переговорах.

А ще: радари і арта зі Швеції, Трамп погрожує Данії і ЄС, шантаж Орбана.

Все важливе і цікаве за четвер, 13 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Путін за перемирʼя, але "є нюанси"

Президент США Дональд Трамп очікує від Владіміра Путіна відповіді, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, яке Україна погодилась прийняти у випадку, якщо це зробить і Росія.

Президент України Володимир Зеленський називав це першим кроком до мирних переговорів.

Ставлення Путіна до потенційної угоди про припинення вогню все ще залишається невизначеним, оскільки її деталі ще не остаточно узгоджені.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у разі встановлення режиму припинення вогню між Україною і РФ контролювати його дотримання буде просто.

Він додав, що якщо і Україна, і РФ погодяться на перемир’я, "то нам доведеться визначити, кому обидві сторони довіряють бути присутніми на землі, щоб слідкувати за перестрілками".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перші сигнали від Росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню "як і очікувалося, м'яко кажучи, незадовільні".

Сьогодні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви. Про прибуття його літака повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Вдень помічник кремлівського правителя Владіміра Путіна Юрій Ушаков натякнув, що Росія не підтримає пропозицію США про 30-денне перемир’я в Україні.

Перед зустріччю зі спецпосланцем Трампа господар Кремля зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

На спільній з Лукашенком пресконференції Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", – сказав він.

Очільник Кремля каже, що є багато питань, на які "треба знайти відповідь" в рамках такого припинення вогню. Зокрема, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.

Окрім цього, його цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій і "хто на кого буде звалювати порушення цієї домовленості".

"Сподіваюся, РФ вчинить правильно"

Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною".

Він розповів, що його посланник Стів Віткофф веде "серйозні переговори в Росії" й очікується, що він незабаром зустрінеться з Путіним.

"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", – сказав американський президент.

Крім того, президент США сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

За його словами, припинення вогню – це "перша стадія" переговорів.

Він поділився також тим, що багато деталей остаточної угоди між Україною та США вже обговорено.

"Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію (Запорізька АЕС, – Ред.), дуже велику електростанцію. Хто отримає електростанцію, хто отримає те і те. Тож, знаєте, це нелегкий процес", – сказав Трамп

У США заявили про готовність посилити санкції проти Росії у разі потреби.

Трамп стверджує, що має важелі впливу на Путіна.

"Червоні лінії" України

Reuters повідомляє, що Росія передала США свої вимоги для завершення війни в Україні та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Співрозмовники агентства охарактеризували вимоги РФ як широкі і схожі на ті, які він раніше висував Україні, США і НАТО.

Видання The Washington Post пише, що Кремлю підготували жорстку переговорну позицію на перемовинах зі США.

У документі, доступ до якого отримало видання, викладені максималістські вимоги Росії щодо закінчення війни в Україні.

Він був написаний аналітичним центром, який тісно співпрацює з 5 службою ФСБ – підрозділом, який курирує операції в Україні. Документ був підготовлений за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді, які відбулися 18 лютого.

Тим часом Україна, за даними джерела "Європейської правди", представила США "червоні лінії" для мирних переговорів, НАТО серед них.

Співрозмовник ЄвроПравди наголосив, що зустріч у Джидді не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона інформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".

"Для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт і не погодиться на жодні угоди на кшталт "Мінська-3" – ця позиція співпадає із позицією США.

Переговори "коаліції охочих"

У той час як президент США Дональд Трамп прагне домогтися врегулювання у війні з Росією, Британія і Франція намагаються посилити позицію України на переговорах.

За даними Bloomberg, створення "коаліції охочих" для України обговорюється з 37 країнами.

За планом, вони нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії.

Кожну країну запитали, що саме вона готова надати коаліції. Тих, хто виключив відправку військ в Україну, запитали, який інший внесок вони могли б зробити, включаючи відправку мінних тральщиків, кораблів, літаків, танків і надання розвідданих, розповіли співрозмовники агентства.

Потім пропозицію представлять Трампу.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні зброєю можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Туреччина має відігравати більшу роль у безпеці Європи.

Польський прем’єр зробив президенту Реджепу Таїпу Ердогану "чітку пропозицію", щоб Туреччина взяла на себе якомога більше відповідальності за мирний процес і гарантії стабільності та безпеки "в усьому нашому регіоні".

А ще Дональд Туск на пресконференції з турецьким президентом заявив про своє бажання бачити Туреччину в ЄС.

Арта і радари від Швеції

Україна отримала від Канади перший транш (близько $1,7 млрд США), який Оттава поверне за рахунок прибутків із заморожених активів РФ. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн, а також близько $138 млн на відновлення та розвиток.

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро.

"Можна сказати, що цього разу він включає, зокрема, артилерійські боєприпаси, в яких нині існує велика потреба", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

ЄСПЛ про одеську трагедію

ЄСПЛ назвав Україну винною під час трагедії у Одесі 2 травня 2014 року, але визнав вплив Росії.

Європейський суд з прав людини ухвалив масштабне рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року, коли загинуло 47 людей.

Родичі загиблих проросійських і проукраїнських активістів, а також інші постраждалі, висунули претензії на адресу України, передусім через її бездіяльність, наголошуючи, що держава могла би запобігти трагічним наслідкам.

Суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Українська держава має виплатити компенсації.

У Мін’юсті України зазначили, що "беруть до уваги" та поважають рішення Європейського суду з прав людини.

"Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади", – зазначили у відомстві.

Трамп погрожує Данії і ЄС

Американський президент Дональд Трамп допустив анексію Гренландії.

"Я думаю, що це станеться", – сказав він.

За його словами, це потрібно "для міжнародної безпеки".

А ще Трамп погрожує митом у 200% на вино, якщо ЄС не скасує мито на віскі.

Він заявив, що Європейський Союз – "один з найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі, який був сформований з єдиною метою: отримати вигоду від США, щойно запровадив огидні 50% мита на віскі".

Американський президент пригрозив, що якщо цей тариф "не буде скасований негайно" – США "незабаром запровадять 200% тарифу на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять з Франції та інших країн, представлених ЄС".

Шантаж від Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є прихильником і соратником президента Сполучених Штатів, досі шантажує Євросоюз своїми вимогами щодо санкцій проти РФ.

Про це "Європейській правді" на умовах анонімності повідомили дипломати держав ЄС, причетні до дискусій щодо продовження санкцій.

Дипломати розповіли, що продовжити санкції не дозволяє угорське вето: Будапешт хоче, щоб зі санкційних списків було виключено кілька прізвищ, але для деяких інших держав ЄС ці вимоги переходять "червоні лінії" і є неможливими.

Один зі співрозмовників "ЄвроПравди" нагадав, що, у разі непродовження, "санкції припиняють свою дію о 23:59 у суботу, 15 березня".

А ще в Орбана анонсували візит прем'єра Ізраїлю, на арешт якого видав ордер Міжнародний кримінальний суд.

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