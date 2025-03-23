Скандальні заяви посланця Трампа, арешт опонента Ердогана, страйк пивоварів: все за вихідні

У Саудівській Аравії стартували українсько-американські переговори. Перед ними спецпосланець Трампа вкотре наголосив, що довіряє господару Кремля.

За даними газети Financial Times, найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США.

В інтерв'ю "Європейській правді" президент Чехії Петр Павел розповів, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська в Україну.

Прем’єр Британії розповів, що у Білому домі вимагали від британської сторони виступити із критикою Володимира Зеленського після суперечки у Овальному кабінеті.

Все важливе і цікаве за вихідні, 22 та 23 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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В очікуванні повного перемир’я

Білий дім прагне укласти угоду про повне перемир'я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень, повідомило Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

При цьому американці визнають, що графік може бути порушений, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін.

Європейські посадовці побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою до майбутніх російських атак. Вони стверджують, що Путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою.

Приблизно о пів на шосту у неділю 23 березня у Саудівській Аравії почалися анонсовані перемовини української та американської делегацій.

"Сьогодні ми пропрацюємо низку складних технічних питань. Наша делегація включає експертів з енергетичних питань та представників військових з морської і повітряної компоненти", – деталізував міністр оборони України Рустем Умєров.

Перед перемовинами спецпредставник президента США Стів Віткофф вчергове сказав, що вірить у налаштованість правителя РФ на мир та не бачить російської загрози для решти Європи.

Згодом американські посадовці мають зустрітися з російськими представниками в Саудівській Аравії.

В суботу президент США Дональд Трамп повідомив, що зусилля зі стримування російсько-української війни від ескалації "певною мірою" під контролем.

Скандальні заяви з США

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вважає, що ключовим фактором у врегулюванні російсько-української війни є статус окупованих територій.

Про це він сказав в інтерв’ю Такеру Карлсону.

Говорячи про окуповані Росією території, Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони".

Зазначимо, що станом на березень 2025 року під російською окупацією знаходяться території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей, а також Крим.

"Вони російськомовні. Там відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням", – впевнений він.

Тому, на його думку, "це ключове питання в конфлікті".

Він вважає, що "слон у кімнаті" – це "конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися своєю територією".

"Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи закінчиться це? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це центральне питання в конфлікті. Абсолютно точно", – додав спецпосланець американського президента.

Стівен Віткофф також заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

На його думку, Україна фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.

Попри це, за словами Віткоффа, можлива дискусія про інші безпекові гарантії для України, зокрема у форматі, подібному до п’ятої статті НАТО.

У інтерв’ю Такеру Карлсону спеціальний посланець американського президента розповів про свій нещодавній візит до очільника Кремля Владіміра Путіна, під час якого той подарував йому портрет Дональда Трампа.

"Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвезти його додому президенту Трампу", – сказав він.

Також він заявив, що дізнався під час візиту про те, як після липневого замаху на Трампа Путін "пішов до місцевої церкви, зустрівся зі своїм священиком і молився за президента".

"Не тому, що він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що у нього була з ним дружба, і він молився за свого друга. Можете собі уявити, як це – сидіти там і слухати такі розмови?", – захопився розповіддю Віткофф.

Колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що очільник Кремля Владімір Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

"Владімір Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", – заявив він.

Безпекова незалежність Європи

За даними газети Financial Times, найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США.

Газета пише, що мова йде і про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо передачі цих обов’язків європейським державам упродовж наступних п’яти-десяти років.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер наполягає на необхідності збереження трансатлантичного зв'язку на тлі прохолодного ставлення президента Дональда Трампа до Європи.

"Багато людей закликають нас обирати між США та Європою. Черчилль цього не робив. Еттлі не зробив цього. На мою думку, було б великою помилкою робити вибір зараз", – сказав Стармер.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у суботу підписав знакове рішення про пом'якшення боргового гальма, спрямоване на збільшення видатків на оборону, інфраструктуру та кліматичні ініціативи.

Щодо військ Чехії в Україні

В інтерв'ю "Європейській правді" президент Чехії Петр Павел розповів, як США та Європа поділять гарантії безпеки для України.

Він бачить, що гарантії безпеки для України складатимуться з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн.

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – сказав чеський президент.

Павел заявив, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська в Україну у разі потенційного укладення мирної угоди.

Слід додати, що у неділю прем’єр-міністри Нідерландів та Британії провели телефонну розмову стосовно подальшої підтримки України та планів, що обговорюються у межах "коаліції рішучих".

До речі, Нідерланди внесуть 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Але повернімося до інтерв’ю президента Чехії "Європейській правді". Щодо окупованих Росією територій України, то Петр Павел наголосив, що у цивілізованих західних країн "немає іншого виходу", окрім як не визнавати окупацію, і "оголосити це землі, як максимум, тимчасово окупованими".

"Але, звісно ж, скільки триватиме ця "тимчасовість" – оце питання", – додав Павел.

Дивіться інтерв’ю Петра Павела "ЄвроПравді" в оригіналі або з українським перекладом, яке записали під час його візиту до України.

В Україні чеському президенту, серед іншого, показали виробництво гвинтівок Bren-2.

Політика Трампа

Прем’єр Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.

"Голос Америки" подає до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа після закриття інформагентств, які фінансує уряд Сполучених Штатів, а державний секретар Марко Рубіо накинувся на CNN, назвавши їхній матеріал плітками.

Американський президент Дональд Трамп позбавив допуску до секретних матеріалів кількох політичних діячів, зокрема своїх конкуренток на виборах – Гілларі Клінтон та колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Також він позбавив допуску до секретних матеріалів колишніх державного секретаря Ентоні Блінкена та радника з національної безпеки Джейка Саллівана та деяких інших людей.

Американські військові нібито поспіхом намагаються розробити систему для перехоплення ракет "Золотий купол" на вимогу президента Дональда Трампа.

Тим часом переговори щодо потенційного контракту між оператором супутникового інтернету Starlink Ілона Маска та італійським урядом зайшли в глухий кут.

Протести у Європі

Турецький суд заарештував опозиційного мера Стамбула на тлі протестів.

Екрема Імамоглу взяли під варту в середу за звинуваченнями в корупції та пособництві терористичній групі. Повноваження мера призупинили.

На даний момент 22 підозрюваних, затриманих на початку цього тижня, офіційно заарештовані.

Politico повідоляє, що Масків X заблокував акаунти опозиції в Туреччині на тлі громадянських заворушень.

Видання нагадує, що Ілон Маск, самопроголошений захисник свободи слова, заявив, що придбав X, щоб відновити свободу слова на платформі.

У п’ятницю ввечері тисячі словаків протестували проти політики уряду Фіцо, а у Фінляндії протягом майже тижня страйкуватимуть виробники пива.

Суботня акція неонацистів у Берліні завершилась передчасно через сутички.

У Франції у суботу десятки тисяч людей приєдналися до протестів проти расизму та ультраправих.

Мітинги відбулися на тлі правого зсуву у французькій політиці, коли уряд пообіцяв посилити імміграційну політику і прикордонний контроль. За даними поліції, близько 62 000 людей вийшли на протести по всій Франції.

А у суботу вдень у людному місці в Орлеані стався напад на рабина.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив інцидент і антисемітизм загалом.

"Висловлюю йому, як і його сину та усім нашим співвітчизникам-юдеям, мою повну підтримку і підтримку нашої нації. Антисемітизм – це отрута. Ми не допустимо мовчання чи бездіяльності", – заявив Макрон.

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