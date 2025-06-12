Авіакатастрофа у рейсі на Лондон, Taurus'ів не буде, США привітали Росію: новини дня

Німеччина готує збільшення бюджету на допомогу Україні, але без ракет Taurus.

США привітали росіян з Днем РФ, а Британія повідомила про втрати Росією мільйона військових.

Група країн у форматі "Веймар+" оголосила про готовність посилення тиску на Москву, а учасники "Групи семи" нібито готові знизити стелю цін на російську нафту навіть без США.

Все важливе і цікаве за четвер, 12 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Taurus'ів не буде?

Почнемо з головного, що стосується України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Києві пообіцяв збільшити військову допомогу Україні на 1,9 млрд євро.

За його словами, додаткові кошти будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю далекобійних ракет для України, аби вона уражала цілі далеко за лінією фронту.

Як зауважує DPA, для виділення додаткових коштів ще необхідне рішення Бундестагу.

Якщо таке рішення буде ухвалене, німецька військова допомога Україні у 2025 році зросте до рекордної суми – близько 9 мільярдів євро.

Водночас Пісторіус повідомив, що Берлін не розглядає поставки Taurus Україні.

Нагадаємо, частина однопартійців міністра оборони Німеччини з Соціал-демократично партії (СДПН), яка входить до керівної парламентської коаліції, підписали "Маніфест", в якому закликають до зміни політики щодо Росії.

Лідер німецької Соціал-демократичної партії і віцеканцлер Ларс Клінгбайль дистанціюється від цього "Маніфеста".

Віцеканцлер провів прямий ефір в Instagram, в ході якого заявив, що категорично не згоден з низкою положень "маніфесту".

Лідер СДПН відкинув "Маніфест" членів своєї партії із закликом відновити відносини з РФ.

Тим часом німецька "подруга Путіна" Сара Вагенкнехт хоче співпраці з ініціаторами проросійського "Маніфесту" з СДПН.

США привітали Росію

Державний секретар США Марко Рубіо привітав російський народ з Днем Росії.

"Від імені американського народу хочу привітати російський народ з Днем Росії. США планують і далі підтримувати російський народ, що зберігає прагнення до кращого майбутнього", – йдеться у заяві.

У Кремлі зізналися, що зраділи привітанню від держсекретаря США.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора", – підкреслив очільник українського МЗС.

Він додав, що "має моральне право це озвучувати", а також зазначив, що "не може бути жодного винагородження країни-агресора".

Втрати Росії досягли мільйона

Українці також "привітали" росіян, але іншим способом.

У День Росії британська розвідка повідомила, що втрати РФ у війни проти України сягнули 1 млн військових. З них, ймовірно, близько 250 тисяч загинули або зникли безвісти. Зазначається, що це є найбільшими втратами країни з часів Другої світової війни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".

"Путін не може перемогти. Він повинен негайно припинити вбивства, погодитись на запропоноване повне і негайне припинення вогню, щоб дозволити переговори про справедливий і тривалий мир", – зазначив Леммі.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також констатував, що життя людини не має цінності для Путіна.

"З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише робить вигляд, що готовий до переговорів", – підкреслив він.

Естонський прем’єр у цьому контексті додав, що тиск на Росію повинен тривати, оскільки це "єдиний шлях до справедливого і сталого миру".

Щодо тиску на РФ

Група країн у форматі "Веймар+" у спільній декларації заявила про готовність посилити тиск на Росію, яка продовжує відмовлятися від "серйозних і надійних зобов’язань" щодо досягнення миру.

Формат "Веймар+" об'єднує ключові європейські країни – Францію, Німеччину, Польщу, Італію, Іспанію та Велику Британію і ЄС.

За даними Reuters, у "Групі семи" (G7) готові знизити стелю цін на російську нафту навіть без США.

А ще агентство Bloomberg дізналося, що G7 відмовиться від спільного комюніке, щоб уникнути конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

За словами співрозмовників агентства, замість єдиного документа лідери G7, швидше за все, випустять окремі спільні заяви щодо різних тем.

Тим часом, Рада ЄС схвалила "заборонні" тарифи на сільгосппродукцію і добрива з Росії та Білорусі, але вирішила відкрити ринок для українського насіння буряка, соняшника, ріпаку та соєвих бобів.

Ну а угорський міністр закордонних справ повідомив, що Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів з РФ.

Щодо протидії РФ і допомоги Україні

НАТО розширює супутникове спостереження для контролю за діями РФ.

Сейм Латвії заборонив частині співробітників держуправління виїзд до Росії та Білорусі, а у Фінляндії розповіли деталі травневого порушення повітряного простору літаками РФ.

Чорногорія приєднається до місії ЄС з навчання українських військових, а Чехія відзвітувала про підготовку 18 українських пілотів цивільної авіації.

За даними Politico, ЄС призначить спецпредставника з питань українців.

Щодо євроінтеграції України

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомила, що від Києва очікують завершення судової та енергетичної реформ, а також реформи децентралізації.

Вона сподівається, що амбітні плани із запуску переговорів про вступ з Україною все ж вийде реалізувати, попри угорське вето, і що оновлені умови торгівлі з Україною погодять за кілька місяців.

Про те, чому просування "єврозаконів" в Україні стає дедалі проблемнішим, читайте в статті редакторів "Європейської правди" Сергія Сидоренка і Юрія Панченка Кухня євроінтеграції. Розповідаємо про неочевидні проблеми у переговорах про вступ до ЄС.

Авіакатастрофа у рейсі на Лондон

В Індії розбився літак з понад 200 пасажирами, що вилетів до Лондона.

На борту Boeing 787, що впав після вильоту в Лондон, було 53 британці, 7 португальців, а також один громадянин Канади.

Відомо, що принаймні один громадянин Британії вижив.

Сьогодні вдень британський прем’єр Кір Стармер повідомив, що отримує оперативну інформацію про розвиток ситуації, "і в цей важкий час мої думки з пасажирами та їхніми родинами".

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