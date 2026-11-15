Сі кличе Трампа і Путіна, напис про УПА на пам'ятнику в Польщі, зупинка авіації в США: все за вихідні

Кушнер повідомив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з’явилися нові ідеї, які можуть "привести до прориву".

За даними The New York Times, Росія на переговорах знову вимагає від НАТО відступити до кордонів 1997 року. Зеленський застеріг, що ідея переглянути архітектуру безпеки в Європі є небезпечною.

З 1 грудня Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією після спроби диверсії, а у Бельгії стався вибух на різдвяному ярмарку.

Все важливе і цікаве за вихідні, 14 та 15 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Ідеї для мирних переговорів

Ввечері 14 листопада спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька новин ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

"Зараз наша увага зосереджена на сприянні прямому діалогу між Москвою та європейськими партнерами, а також на підготовці порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів", – сказав він.

За словами Кушнера, у ході цих обговорень з’явилося кілька нових ідей, які зараз вивчають. Він наголосив: "деякі з них можуть безпосередньо привести до прориву, а інші – перерости в нові пропозиції, що допоможуть подолати чинні розбіжності".

При цьому він наголосив: НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ті, хто прагнуть обмежити допомогу Україні та нав'язати їй несправедливий мир, роблять вразливою всю Європу.

"На кону – безпека нас усіх. Допомога Україні в її обороні означає захист Франції та французького народу. Якщо Росія застосовує грубу силу, щоб нав’язати свою волю європейській країні – це послаблює всю Європу", – зазначив він.

Саме тому, за його словами, Україна опинилася в центрі обговорень у четвер та п’ятницю в Дубліні під час дев’ятого саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання лідерів країн ЄС.

Макрон зазначив, що там лідери країн "продемонстрували єдність щодо двох пріоритетів".

Перший пріоритет, за словами Макрона, – допомогти Україні пережити зиму.

Другий пріоритет – це "співпраця з Україною задля досягнення справедливого та тривалого миру".

Щодо архітектури безпеки Європи

Видання The New York Times повідомило, що Росія на переговорах знову вимагає від НАТО відступити до кордонів 1997 року.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.

"Путін вкотре довів, що не має наміру серйозно ставитися до укладення миру шляхом переговорів. На цей момент подальші переговори – це фарс", – заявив сенатор.

На його думку, Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не може перемогти.

"Ми повинні допомогти Україні довести йому це", – додав Коттон.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі, і це небезпечно.

"Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі. Це небезпечно, бо, на мій погляд, через такі речі якраз і починаються війни або ескалації. Я контактував з "нордіками", з іншими європейцями і сказав, що їм потрібно до цього дуже серйозно ставитися, і вони саме так до цього і ставляться всі", – сказав президент.

Він припустив, що саме ідею зміни безпекової структури в Європі у 2021 році Путін привозив попередньому президенту США Джо Байдену. За словами президента, ініціатива Путіна передбачала "перерозподіл сил в Європі та світі, послаблення або відведення військ НАТО, виведення американських військ".

До речі, Байден у мемуарах назвав Зеленського "недостатньо вдячним", а Путіна – "як підліток".

Крім того, український президент заявив, що на переговорах американська сторона вперше поставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.

Щодо Starlink і допомоги Україні

Компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер, однак станом на п'ятницю, українська сторона фіксує такі обмеження вже п'яту добу.

Польща не фінансуватиме купівлю зброї США для України через великі витрати на власну оборону.

Тим часом Україна просить партнерів про додаткові літаки F-16.

За словами Зеленського, на сьогодні Україні потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі, ніж та кількість, яка зараз застосовується.

"В нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді. Над цим питанням треба і з американцями також працювати – займаємось цим", – сказав український президент журналістам.

Сі кличе Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп проведе спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і правителем Росії Владіміром Путіним під час саміту в Китаї наступного тижня, зазначили в Білому домі.

Високопосадовець США повідомив агентству Reuters на умовах анонімності, що американський президент планує обговорити війну проти Ірану, але навряд чи порушуватиме питання російської війни проти України.

"Нещодавно у нас було багато зустрічей з росіянами, але Китай насправді не є частиною цього напрямку, тому обговорення України там видається недоцільним", – сказав співрозмовник, якого цитує Reuters.

Речник правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.

Китай і США обговорили тарифи та торгівлю агропродукцією перед зустріччю Сі та Трампа.

Естонія закриває кордон

В Естонії на замовлення РФ здійснили спробу підпалу на оборонному підприємстві.

Внаслідок інциденту Таллінн з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією.

А в Бельгії стався вибух на різдвяному ярмарку, п’ятеро людей поранені.

Атака на судно у водах Румунії

Дрон атакував комерційне судно у територіальних водах Румунії.

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку.

"Я постійно перебуваю на зв’язку з відповідними органами влади, а безпека моряків залишається нашим абсолютним пріоритетом. Ці інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене війною Росії проти України", – заявив він.

А представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас розповіла, що сили ЄС 13 листопада здійснили огляд танкера, який, як підозрюється, належить до російського "тіньового флоту", у Середземному морі.

Напис про УПА на пам'ятнику в Польщі

У Варшаві невідомі залишили на двох пам‘ятниках написи "Слава УПА".

Посольство України побачило російський слід у провокації з написами "Слава УПА" у Польщі.

У Польщі розшукують причетних до написів.

Зупинка авіації в США

У Сполучених Штатах до вечора неділі не відновиться звичайний графік авіаперевезень.

Авіаційна система поступово відновлюється після загальнонаціонального припинення польотів через несправне проведення планового технічного обслуговування.

У США масштабний збій у системі управління повітряним рухом 13 листопада призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.

Протести в Європі

Португалією пройшли масштабні демонстрації проти стрімкого зростання вартості житла. У Франції на масштабному суботньому протесті затримали понад 200 людей.

У Чехії у неділю десятки тисяч протестувальників мітингують проти плану уряду скоротити фінансування ЗМІ.

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