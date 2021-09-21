России напомнили о преступлениях, блок Меркель настигает СДПГ: главное за 21 сентября

Росія пообіцяла не залишити без уваги заяву Туреччини; Литва будує паркан; Британія обіцяє протистояти загрозі Росії; блок Меркель у Німеччині наздоганяє есдеків; Українець переміг на конкурсі ЄС; У Німеччині клієнт АЗС застрелив касира за вимогу одягнути маску.

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Про невизнання "виборів"

У Європарламенті закликали ЄС не визнавати вибори до російської держдуми, похваливши Україну. Зокрема, група Європейської народної партії зазначила, що російська влада влаштовує голосування з порушеннями - на відміну від української, яка "не боїться проводити прозорі і справедливі вибори".

Грузія та Туреччина, як і Євросоюз, не визнали російські "вибори" в окупованому Криму. У заяві МЗС Туреччини йдеться, що результати виборів до Держдуми, які відбулися 17-19 вересня, стосовно Криму "не мають юридичної сили для Туреччини", оскільки вона не визнає незаконну анексію Криму.

Серед заяв щодо невизнання виборів, схоже, саме ця заява найбільше роздратувала Росію. РФ пообіцяла не залишити без уваги заяву Туреччини.

Про загрози зі сторони Росії

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Росія несе відповідальність за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році.

У Кремлі заявили, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав російську державу відповідальною за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, є голослівним. Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков сказав, що "ми не готові прислухатися до таких рішень".

Тим часом, третьому громадянину РФ висунули звинувачення вже по іншій справі — щодо отруєння Скрипалів у Солсбері. У британській поліції повідомили про висунення звинувачень Сергєю Федотову у зв’язку з отруєнням Сергєя і Юлії Скрипаль нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Як вважається, росіянин, що використовував ім’я Сергєй Федотов і якому близько 50 років, працював у тому ж російському військовому підрозділі, що й Александр Петров і Руслан Боширов. У Скотленд-Ярд вважають всіх трьох співробітниками російського ГРУ.

Британія обіцяє протистояти загрозі Росії після розвитку справи отруєння в Солсбері. Міністр внутрішніх справ Великої Британії заявив, що агентів російської військової розвідки (ГРУ) спробують затримати, якщо вони коли-небудь виїдуть за межі Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у своїй заяві вказав на те, що зліт цін на газ в Європі пов’язаний із "Північним потоком-2". Він назвав проєкт будівництва нового газогону стратегічною помилкою, "оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" та Владіміру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу".

Про міграційну кризу

Збільшується міграційний тиск на країни Євросоюзу, які межують із Білоруссю. Через це Польща відправляє додатково 500 військовослужбовців і спецтехніку в прикордонний з Білоруссю регіон. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький раніше заявив, що "ми маємо справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська і Москви".

Тим часом, на кордоні Литви з Білоруссю встановили вже 30 км паркану з колючого дроту, щоб запобігти спробам нелегального перетину кордону.

В МЗС Литви повідомляють, що режим Лукашенка також не стоїть на місці та шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції до Євросоюзу.

Про вибори в країнах Заходу

Опитування громадської думки напередодні виборів в Німеччині в неділю демонструють повільне зростання підтримки блоку ХДС / ХСС Ангели Меркель, хоча він як і раніше відстає від соціал-демократів (СДПН).

Таким чином різниця між двома політичними силами скоротилась удвічі у порівнянні з тим, що було два тижні тому, і тепер близька до похибки опитування Forsa в плюс-мінус 2,5 процентних пункта.

У Канаді перемагає партія прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Правляча партія Трюдо на виборах в понеділок отримує більше місць, ніж опозиційні консерватори. Чи зможе партія Трюдо домогтися абсолютної більшості в 170 місць, поки не ясно.

Інше: 500 тис євро щодня, забрудненість повітря у ЄС

Українець став переможцем конкурсу ЄС для молодих вчених.

Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро, оскільки вона не припинила видобуток бурого вугілля на шахті Турув, про що просила Чехія. При чому, країна не збирається зупиняти суперечливу шахту в Туруві, попри штрафні санкції

Міноборони Британії випадково розповсюдило адреси електронної пошти 250 афганських перекладачів. Через це у міноборони відсторонили одного з службовців.

У більшості країн Європи забрудненість повітря перевищує норми.

У Єврокомісії назвали "неприйнятним" ставлення до Франції, коментуючи угоду Великої Британії, США та Австралії, через яку Париж втратив контракт на поставку підводних човнів. Франція, у свою чергу, погрожує заблокувати торговельну угоду ЄС з Австралією

У Німеччині клієнт АЗС застрелив касира за вимогу одягнути маску.

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