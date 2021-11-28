Новый штамм уже в Европе, обстрел автобуса со студентами, смена власти в Чехии: главное за выходные

Президент США Джо Байден "найімовірніше" поговорить з Зеленським та Путіним; уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не вводити санкції проти газопроводу "Північний потік-2"; новий потенційно більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон" виявляють дедалі більше європейський країн; нові таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше; у Німеччині зростає кількість підроблених сертифікатів про вакцинацію; Франція повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу.

Більше цікавих новин 27-28 листопада у нашому дайджесті.

Про плани Байдена поговорити з Зеленським

Президент США Джо Байден "найімовірніше" поговорить з президентами України Володимиром Зеленським та Росії Владіміром Путіним щодо нарощування російських військ біля українських кордонів.

Коли Байдена запитали про заяву Зеленського щодо розкриття змови про планування держперевороту в Україні за участю громадян Росії, він відповів: "Я стурбований. Ми підтримуємо територіальну цілісність України".

Також 26 листопада радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком щодо російських військ на кордоні України.

Про членство в ЄС, "Мінськ" та "Нормандію"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головну перепону членства України в ЄС і НАТО. За його словами, головна перепона - "те, що окремі країни НАТО та ЄС досі дивляться на Україну крізь призму своїх відносин з Росією".

Кулеба каже, що членство України в ЄС та НАТО - це лише питання часу.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Мінський і Нормандський переговорні формати перебувають в комі, проте слід намагтись повернути їх до свідомості, бо Україна "не прагне війни".

Говорячи про Мінський формат, Кулеба сказав, що Росія була би "щаслива бачити остаточну поразку Мінська", адже це розв`язало б їм руки та надало більшу свободу дій.

Про Nord Stream-2 та "Укренерго"

Уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не вводити санкції проти газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що цей крок послабить довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у липні уклали угоду, згідно з якою Німеччина погодилася вжити заходів, включно з підтримкою санкцій на рівні ЄС, якщо Росія "використовуватиме енергію як зброю" проти України та Європи.

Невдоволені республіканці в Сенаті зараз наполягають на введенні нових санкцій як поправки до щорічного закону про оборону, і голосування щодо нього можливе вже цього тижня.

Енергетичне співтовариство надало згоду на сертифікацію "Укренерго". Сертифікація підтверджує, що оператор та його акціонер (Міністерство енергетики України) здійснюють свою роботу та взаємодіють між собою відповідно до вимог і стандартів ЄС, зокрема Третього енергопакету.

Слід зазначити, що сертифікація є однією з умов для здійснення синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-Е. Проте, вона ще не означає автоматичного об’єднання енергосистем.

"Омікрон" у Європі

Новий потенційно більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон" виявляють дедалі більше європейський країн.

Велика Британія, яка підтвердила перші два випадки, в суботу посилила свої правила щодо носіння масок і тестування прибулих з-за кордону.

Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.

У Нідерландах, де посилили локдаун на тлі сплеску випадків COVID-19, штам "Омікрон" підтвердили у 13 пасажирів двох літаків з ПАР.

Уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з південної частини Африки рано вранці у п'ятницю. До європейських країн, які зупиняють авіасполучення або забороняють в’їзд з країн півдня Африки через виявлений варіант коронавірусу з численними мутаціями, додалися Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія.

Швейцарія також ввела обмеження для прибулих з Британії, Чехії, Нідерландів через штам "Омікрон".

Про ефективність таблеток від ковід

Нові таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" виробництва американської фармацевтичної компанії Merck & Co значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше.

Виробник заявив, що таблетки показали скорочення на 30% госпіталізацій та смертей, ґрунтуючись на даних, отриманих від 1433 пацієнтів. У жовтні дані показали приблизно 50% ефективності, ґрунтуючись на даних від 775 пацієнтів.

Тим часом проміжні дані, отримані від 1200 учасників дослідження експериментальної таблетки "Паксловид" компанії Pfizer, показали зниження на 89% випадків госпіталізації та смертей.

Про протести, сертифікати та вакцинацію

У столиці Грузії вийшли на протест противники COVID-сертифікатів, а в Австрії десятки тисяч людей протестували проти обов’язкової вакцинації.

А у Швейцарії, навпаки, підтримують урядові заходи щодо боротьби з коронавірусом. Понад 60% тих, хто взяв участь у референдумі, за даними ЗМІ, виступили проти зняття деяких обмежень, у тому числі вимоги сертифікату про вакцинацію проти COVID.

А от у Німеччині зростає кількість підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Одинадцять із 16 федеральних земель надали дані, які показують, що з початку року в поліції було зареєстровано понад 2500 випадків, пов'язаних із підробленими сертифікатами.

Більшість із приблизно 2500 повідомлень про підроблені свідоцтва про вакцинацію було зроблено за останні кілька тижнів.

Цікаво, що у сицилійському селі Палаццо Адріано рівень вакцинації від коронавірусу серед населення становить 104%.

Ця цифра частково є статистичною примхою – рівні вакцинації розраховуються італійськими органами охорони здоров'я для офіційного населення міста чи села і теоретично можуть зрости понад 100%, якщо туди потрапить достатня кількість нерезидентів.

Інше: затримані українці, шторм у Британії

В Австрії за перевезення нелегальних мігрантів затримані громадяни України.

У Косові розстріляли автобус зі студентами: троє загиблих.

Франція повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу.

У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі.

Ердоган наказав розслідувати причини падіння ліри, яка обвалилась після його заяв.

У Мадриді тисячі поліцейських протестували проти зміни закону про безпеку.

Земан призначив Фіалу прем’єр-міністром Чехії.

У Німеччині лікар щеплював охочих в аеропорту саморобною вакциною.

Це лише частина цікавих новин 27-28 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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