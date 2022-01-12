Договоренности РФ и НАТО, миллион смертей в Германии, $1 млрд для Литвы: главное за день

Зустріч Росії та НАТО в Брюсселі тривала 4 години; НАТО відмовив Росії у виконанні вимог щодо України та присутності на Сході Європи; у РФ заявили, що не підуть на компроміс із НАТО; ЗМІ дізналися, що увійде до "секретного" пакета військової допомоги США для України; Тайвань оголосив про $1 млрд інвестицій для Литви на тлі тиску Китаю; у Німеччині вперше з 1946 року зафіксували понад мільйон смертей за рік; Finnair скасовує 20% рейсів на лютий через масові лікарняні працівників.

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Про результати переговорів Росія-НАТО

Сьогодні відбулася перша з 2019 року зустріч Ради Росія-НАТО, на якій сторони обговорювали безпекові ультиматуми Кремля і загрозу російського вторгнення до України. Зустріч тривала близько 4 годин.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах НАТО з Росією в середу, заявила про суверенне право кожної країни вибирати свій шлях.

Вона також зазначила, що на засіданні делегація з Москви не давала обіцянок зробити кроки для деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Шерман наголосила, що вимоги Росії про так звані "гарантій безпеки" від початку є такими, що не можуть обговорюватися.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

За його словами, союзники підтвердили, що вони не дозволять позбавити їх можливості захищати та обороняти один одного, зокрема це стосується присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.

Водночас Росія і НАТО виразили готовність до діалогу та вивчення можливості проведення наступних зустрічей, сказав генсек.

Також Столтенберг зазначив, що Україна не становить загрози для Росії і нинішня криза із нарощуванням військ на кордоні створена саме Москвою.

Росія, у свою чергу, не збирається йти на компроміси щодо своїх вимог щодо припинення політики відкритих дверей НАТО та надання юридичних гарантій подальшого непросування Альянсу на схід. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

Крім того, НАТО і РФ поки не погодили взаємне відновлення представництв. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що представництво РФ при НАТО може відновитися за певних умов.

Про те, які вже можна робити висновки за підсумками переговорів Росія-НАТО про Україну та безпеку у Європі - у відео на нашому Youtube-каналі.

Нагадаємо, цього тижня у європейських столицях відбувається серія переговорів країн заходу з Росією щодо безпекових ультиматумів Кремля, які включають вимогу не приймати Україну в НАТО.

Слід зазначити, що напередодні засідання Ради Росія-НАТО Євросоюз і США підтвердили готовність покарати РФ за агресію.

Про санкції у разі вторгнення РФ та допомогу

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що санкції, які готують США і ЄС у разі нового вторгнення Росії в Україну, можуть бути не ідентичні, але будуть болісні.

Нуланд також зазначила, що якщо Росія нападе на Україну, то США, Німеччина та Європейський Союз заблокують поставки через газопровід "Північний потік-2" і вже вжили заходів, щоб відкласти їх початок.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

Він повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники та партнери готові покласти величезні витрати на економіку Росії, посилити присутність НАТО в прифронтових державах Альянсу та збільшити оборонну допомогу Україні.

Тим часом, ЗМІ дізналися, що увійде до "секретного" пакета військової допомоги США для України. Зокрема, до пакета додаткової військової допомоги США для України на 200 мільйонів доларів, непублічно затвердженого наприкінці грудня, увійдуть радіолокаційні системи та морське обладнання.

У Сенаті США пропонують санкції проти Путіна в разі вторгнення в Україну.

Крім того, демократи Сенату США в середу оприлюднять новий законопроєкт щодо пакета санкцій, який передбачає заходи проти президента Росії Владіміра Путіна, якщо він вторгнеться в Україну.

Слід також зазначити, що країни Балтії ведуть переговори про збільшення військ НАТО на своїй території.

Німеччина так і не відкрилася для українських туристів

Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в’їзд для туристів з України.

В’їзд із несуттєвою метою (як-от туризм, відвідування друзів тощо) подорожуючих, що проживають або перебували перед поїздкою на території України, можливий лише за умови дійсного сертифіката про вакцинацію. Вимога про третю "бустерну" дозу як умова для поїздки наразі не висувається.

Тим, хто не має довідки про вакцинацію, дозволений в’їзд за негативним тестом лише у разі, якщо особа є громадянином, резидентом Євросоюзу чи їхнім близьким родичем, або підпадає під винятки (приміром, у разі подорожі, що є необхідною для німецького уряду, або термінової поїздки з гуманітарною метою). Туристам з України, що не мають вакцинації, в’їзд до Німеччини заборонений.

Посольство України у Німеччині підтвердило, що Німеччина не спрощувала в’їзд для туристів з України.

Інше: $1 млрд інвестицій, скасовання 20% авіарейсів

У США досі не впевнені, що армія РФ піде з Казахстану, попри "завершення місії" ОДКБ.

Тайвань оголосив про $1 млрд інвестицій для Литви на тлі тиску Китаю.

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Поліція Італії провела рейди після новорічного сексуального насильства в Мілані.

Finnair скасовує 20% рейсів на лютий через масові лікарняні працівників.

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