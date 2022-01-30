Рыбаки прогнали флот РФ, Лондон готовит санкции, ковид-диссиденты в психушке: главное за выходные

Британія готує жорсткі санкції на випадок вторгнення Росії в Україну; Агентство Reuters повідомило про спрямування Росією запасів крові та інших медичних матеріалів до українського кордону, проте в Міноборони України це спростували; президент Хорватії не збирається вибачатися перед українцями за свої скандальні заяви; США, попри заклики Зеленського "не нагнітати паніку", повторили заклик до своїх громадян в Україні повертатися додому; у президента Чехії випадково знищили документ про вибухи у Врбетіце, через який погіршились відносини з РФ; КНДР здійснила запуск ракети ймовірно найбільшої дальності за останні 5 років; Білорусь ввела контрсанкції проти Сербії.

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Про потенційні санкції проти росіян

За даними Wall Street Journal, Білий дім планує ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Представники адміністрації заявили, що санкції значно перевищать інші дії, вжиті проти Росії в останні роки.

Утім зазначається, що санкції, спрямовані на експорт нафти і газу з Москви, не розглядаються, принаймні наразі. Запропоновані санкції також збережуть доступ російських банків до SWIFT, глобальної телекомунікаційної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.

Чиновники додали, що остаточних рішень щодо того, які саме компанії будуть покарані, не прийнято.

Вони зазначили, що будь-які санкції "завдадуть серйозного і негайного удару по Росії і з часом призведуть до того, що її економіка стане ще більш крихкою".

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що олігархам з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна "не буде куди ховатися" від жорстких санкцій, які готують на випадок вторгнення Росії в Україну.

Ліз Трасс розповіла, що на наступному тижні оголосять вдосконалене законодавство щодо санкцій, яке дозволить зачепити більше інтересів суб’єктів із РФ, які мають безпосереднє відношення до Кремля.

Ліз Трасс не стала виключати, що може йтися у тому числі про конфіскацію власності російських олігархів у Британії.

Коли її запитали про потенційний вплив таких санкцій на іноземні інвестиції у Британії, Ліз Трасс відповіла, що "найважливіше - захистити свободу і демократію, і це більш важливо, ніж фінансові питання".

Про перекидання військ та попередження РФ

Президент США Джо Байден заявив, що планує перекинути війська до Східної Європи "найближчим часом".

Коментарі президента прозвучали після того, як Пентагон заявив, що сповістив до 8500 військовослужбовців щодо готовності для потенційного розгортання.

У Британії розглядають варіант подвоїти свій контингент у країнах Східної Європи для противаги РФ у зв’язку з триваючою напругою довкола України.

Британія готова спрямувати більше своїх військових у Східну Європу.

Найближчим часом планується зустріч міністрів закордонних справ та оборони Британії із російськими колегами у спробі знизити рівень напруги.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним. Крім того, як повідомлялося, Джонсон на наступному тижні здійснить візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття".

Міністр закордонних справ Франції повторив застереження президенту РФ Владіміру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України буде мати масштабні наслідки.

За словами глави МЗС Ів Ле Дріана, Франція максимально ясно про це каже.

Ле Дріан додав, що його німецька колега вже сказала - "більш ні кроку вперед", і він приєднується до цієї заяви.

У Бундестазі закликали вирішити конфлікт з РФ дипломатією, а не поставками зброї Україні.

При цьому, глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що нерішучість щодо України та Путіна б'є по репутації Німеччини.

Слід додати, що Spiegel у редакційній статті закликав уряд Німеччини розблокувати продаж зброї Україні.

Про запаси крові та нову причину РФ проти України в НАТО

У Байдена відповіли на Зеленському: знову порадили американцям залишити Україну.

Агентство Reuters повідомило, що РФ спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для лікування поранених до кордону з Україною. У Міноборони Україні заперечили цю інформацію: елемент війни.

У РФ вигадали нову причину, чому Україні ніяк не можна вступати до НАТО.

А у Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України.

Візити в Україну міністрів з країн Заходу

До України прибула міністерка оборони Канади.

Прем’єр Польщі вперше відвідає Україну.

Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого.

Інше: санкції Білорусі, запуск ракети в КНДР

ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі.

Представник РФ у ЄСПЛ всупереч лінії Москви мимохідь визнав незалежність Косова.

Президент Хорватії не збирається вибачатися перед українцями за свої скандальні заяви.

Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни.

У Лейпцигу учасники ковід-протесту забігли до психіатричної лікарні, ховаючись від поліції.

У президента Чехії випадково знищили документ про вибухи у Врбетіце, через який погіршились відносини з РФ.

Білорусь ввела контрсанкції проти Сербії.

КНДР здійснила запуск ракети ймовірно найбільшої дальності за останні 5 років.

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