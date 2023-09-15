ЕС отменил зерновой запрет для Украины, Польша рушит компромисс, США против Маска: новости дня

Топтема п’ятниці, беззаперечно, – українське зерно. Але й не тільки.

Низка заяв щодо України і Заходу сьогодні пролунала від угорських посадовців. Якось давно їх не чули!

Тут без змін. Вони за заборону українського зерна, погрожують Швеції завадити вступити до НАТО, ускладнюють діалог з Києвом щодо освітнього питання і чекають, поки Захід, на тлі погіршення економічної ситуації, прогнеться під Путіна.

Поки глава уряду Угорщини чекає впливу на Захід через погіршення економічної ситуації, українські війська продовжують демонструвати успіхи.

В США та Німеччини продовжують натякати, що рішення щодо передачі далекобійних ракет все ближче і ближче.

Всі важливі і цікаві новини п’ятниці 15 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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ЄС скасував агрозаборону, а Польща – ні

Топтема п’ятниці, беззаперечно, – українське зерно.

Сьогодні, 15 вересня, – останній день заборони Євросоюзу на імпорт української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п’яти сусідніх з Україною держав-членів ЄС: Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини.

До останнього лишалася інтрига, чи продовжить Євросоюз агрозаборону.

Ввечері Європейська комісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Починаючи з 16 вересня, Київ повинен "запровадити ефективні заходи контролю" за експортом чотирьох категорій сільгосппродукції, щодо якої існували обмеження. Ці заходи Україна має подати до Єврокомісії не пізніше 18 вересня.

Стежити за дотриманням цих заходів будуть спільно Україна й Єврокомісія, при цьому остання "утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи, вжиті Україною, є чинними та працюють у повному обсязі".

Єврокомісія проаналізувала вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС і виснувала, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках п'яти держав-членів ЄС, які вимагали заборони.

Попри знайдений Єврокомісією компроміс, Польща оголосила про зернову заборону для України.

"Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність схвалення ЄС", – підкреслив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.

Торговий представник України Тарас Качка вважає, що за вимогами Польщі щодо українського зерна стоїть бажання контролювати умови вступу України в ЄС принаймні в частині сільського господарства.

Нагадаємо, у четвер Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Болгарські фермери готують серію протестів по всій території країни у зв’язку з рішенням парламенту не продовжувати тимчасові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Слід додати, що також є проблема із експортом зерна через те, що Росія припинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі, яку раніше запровадили за посередництва ООН та Туреччини. Наразі Україна зі своїми партнерами пропрацьовує альтернативні шляхи експорту українського збіжжя. Наприклад, через Румунію.

Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну оцінив як реалістичні наміри країни подвоїти обсяги транзиту зерна з України через румунський порт Констанца, потреба в чому зросла після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Європейські порти – зокрема й румунська Констанца – стали важливим шляхом вивезення з України збіжжя після того, як вихід РФ із "зернової угоди" фактично заблокував рух суден Чорним морем.

Додамо, що після виходу із Чорноморської зернової ініціативи Росія почала знищувати українську портову інфраструктуру на Одещині. На тлі цих атак деякі російські безпілотники порушували румунський повітряний простір.

Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу.

Невгамовне керівництво Угорщини

Низка заяв щодо України і Заходу сьогодні пролунала від угорських посадовців. Якось давно їх не чули!

Вони за заборону українського зерна, погрожують Швеції завадити вступити до НАТО, ускладнюють діалог з Києвом щодо освітнього питання і чекають, поки Захід на тлі погіршення економічної ситуації прогнеться під Путіна. А тепер детальніше.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вкотре висловився за продовження заборони ввезення сільськогосподарської продукції з України до п’яти країн ЄС.

За його словами, країни Центральної Європи відкрили свої транзитні шляхи, щоб українське зерно могло дістатися морських портів, звідки його можна було б відправити до Африки, але мета полягала не в тому, щоб "наводнити країни Центральної Європи українським зерном".

"І ми робимо це можливим зараз, але ми не дозволимо знищити угорських фермерів!!! І ні брехлива пропаганда з Брюсселя, ні брехлива пропаганда з Києва не завадить нам це зробити", – заявив Сійярто.

Оновлено: Угорщина заборонить імпорт зерна з України попри компроміс від Єврокомісії.

До речі, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що 15 вересня в Будапешті відбуваються консультації між Україною та Угорщиною щодо освітнього питання.

"Це, як ви можете собі уявити, складний процес, але він відбувається. І для нас це дуже великий показник. Відзначаю Угорщину, тому що найскладніший діалог – з цією країною", – сказала віцепрем'єрка.

А ще в українському МЗС звернули увагу на угорський відеоролик, в якому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через Росію, а через політику ЄС.

"На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії", – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

В Єврокомісії відреагували на заяви Сійярто в Азії з критикою політики ЄС. Там заявили, що окремі держави-члени можуть мати власну думку з певних питань, але в зовнішній політиці варто більше зважати на одностайно ухвалені рішення.

Крім того, Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції до НАТО через нібито образливе відео.

Критикує Євросоюз не тільки Сійярто, але й його бос – прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Він дорікнув ЄС, що той переймається кліматом, а не народжуваністю.

А ще Орбан заявив, що погіршення економічної ситуації змусить Захід "виступити за мир".

"Погіршення економічної ситуації на Заході змусить країни виступити за мир", – сказав угорський прем’єр.

Поки глава уряду Угорщини чекає впливу на Захід через погіршення економічної ситуації, українські війська продовжують демонструвати успіхи.

Успіхи у Криму і тижні до Taurus

Розвідка Сил оборони Естонії у зведенні відзначила успішні дії українських сил у тимчасово окупованому Росією Криму, а також просування на інших ділянках фронту повномасштабної війни.

У зведенні згадується, серед іншого, остання комбінована атака України на Севастополь, внаслідок якої були зруйновні великий десантний корабель проєкту 775 "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка".

"Прикметно, що асиметричними діями Україна зуміла позбавити Росію панування на морі практично вздовж усього західного узбережжя Криму й витіснити росіян у східну акваторію Чорного моря", – вказують у розвідці.

У Німеччині натякають, що на рішення щодо далекобійних ракет Taurus для України треба ще "один-два тижні".

Також і Сполучені Штати наближаються до надання Україні далекобійних ракет ATACMS, щоб посилити контрнаступ України, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, плани, які розглядають в адміністрації Байдена, передбачають надання обмеженої кількості ракет, що може зменшити занепокоєння Пентагону щодо надмірного використання американських запасів.

Ну а уряд Бельгії у п'ятницю затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції", метою якої є постачання літаків цього типу в Україну і підготовка персоналу, здатного ними керувати.

У 2024 році Міноборони Бельгії відправить до Данії два двомісні навчально-тренувальні літаки типу F-16B для підвищення кваліфікації, а також контингент із близько п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, які відповідатимуть за розгортання літаків F-16.

Росіяни у Європі

Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Фінляндія закриває кордон для авто на російських номерах з 16 вересня, а Литва позбавила громадянства фігуристку, яка виступає у Росії.

Тим часом, російські мільярдери, які перебувають під міжнародними санкціями та під тиском президента РФ Владіміра Путіна щодо репатріації своїх статків, вивели з Європи активи на десятки мільярдів доларів з моменту вторгнення в Україну.

США взялися за Маска

Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні.

"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", – заявив голова комітету Сенату США зі збройних сил Джек Рід.

Тим часом, ультраправі депутати номінували Маска на премію Європарламенту імені Сахарова.

Переговори без прориву

Черговий раунд переговорів між президентом Сербії Александром Вучичем та прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті щодо нормалізації відносин у четвер не приніс прориву у виконанні Охридської угоди за посередництва ЄС щодо нормалізації відносин.

"Ми дуже старалися, але, на жаль, сьогодні не вдалося подолати розбіжності", – сказав журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після переговорів у Брюсселі.

Вчорашня зустріч стала першою особистою зустріччю двох лідерів після того, як наприкінці травня спалахнули зіткнення на півночі Косова, де проживає значна сербська меншина.

Косово хоче, аби Сербія зробила перший крок до офіційного визнання його незалежності, включаючи взаємне визнання документів.

Однак Белград спочатку хоче побачити прогрес в угоді про створення асоціації 10 муніципалітетів із сербською більшістю в Косові.

"Ми запропонували те, що ми вважаємо єдиним можливим компромісом сьогодні: процес, який дозволив би цьому йти паралельно", – сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Але Курті відхилив цю пропозицію, хоча її прийняв Вучич, сказав Боррель.

Натомість косовський прем'єр-міністр опублікував свій план у Twitter, стверджуючи, що це була єдина пропозиція на столі переговорів.

"Це план послідовності імплементації Основної угоди, який я запропонував сьогодні в Брюсселі. Це була єдина пропозиція на столі", – йдеться в його повідомленні.

У розмові з журналістами після зустрічі Курті звинуватив посередників ЄС в упередженості, заявивши, що Євросоюз прийняв позицію Сербії як власну.

Тобто, зі слів Курті випливає, що Євросоюз вчора нібито не пропонував ніяких компромісів.

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