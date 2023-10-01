Друг РФ выиграл выборы в Словакии, бюджет США без денег для Украины: новости выходных

Одна з головних тем – суперечки щодо допомоги Україні у Сполучених Штатах. Нагадаємо, ця країна є найбільшим надавачем нам зброї серед країн світу. У США затвердили тимчасовий бюджет без коштів для підтримки України. Більше деталей – у дайджесті.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попереджав, що в умовах наближення президентських виборів в США слід готуватися до збільшення неприємних для України заяв від американських політиків.

Поки у Сполучених Штатах передвиборчі баталії тільки наростають, у Словаччині вони вже завершилися. Нагадаємо, у США наступного року обиратимуть президента, а у Словаччині вчора обрали парламент. Ймовірно, не на користь України.

Нагадаємо, на фінішній прямій передвиборча кампанія у Польщі, з якою в України останнім часом досить напружені відносини. У Варшаві сьогодні тисячі людей збиралися на антиурядовий марш.

А ще: теракт в Анкарі, Альянс оборонних індустрій, довгострокові зобов’язання від ЄС, напруга на Західних Балканах, місія ООН у Карабаху.

Всі важливі і цікаві новини вихідних 30 вересня та 1 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Допомога із США під загрозою?

Одна з головних тем – суперечки щодо допомоги Україні у Сполучених Штатах. Нагадаємо, ця країна є найбільшим надавачем нам зброї серед країн світу.

30 вересня у США затвердили тимчасовий бюджет без коштів для підтримки України.

Його ухвалення забезпечить функціонування уряду країни до 17 листопада. В іншому випадку Сполученим Штатам погрожував шатдаун – тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США через неухвалення бюджету.

До 30 вересня у США мали погодити бюджет на черговий фінансовий рік, але його не ухвалили і затвердили тимчасовий.

Отже, саме кошти на допомогу Україні загрожували неухваленню навіть тимчасового бюджету до 17 листопада.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко пояснив, що раніше США оголошували про виділення 1,6 мільярда доларів на оборону Україні, а також ще 1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні на енергетичні проєкти.

Тепер у політиків в Сполучених Штатах є додатковий час для узгодження головного бюджету країни.

Разом з тим, як пише CNN, представники обох партій у Сенаті виступили зі спільною заявою, де обіцяють проголосувати за додаткове фінансування для допомоги Україні найближчими тижнями.

Лідери демократів у Палаті представників заявили, що очікують від спікера Кевіна Маккарті внесення окремого проєкту щодо допомоги Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що чекає від Конгресу схвалення додаткових коштів на підтримку України.

"Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоби американська підтримка для України переривалася. Я цілком очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить ухвалення підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент", – заявив Джо Байден.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попереджав, що неприємні для України заяви частини американських політиків є очікуваними в умовах наближення президентських виборів і слід готуватися, що їх стане ще більше.

"Антиукраїнська перемога" у Словаччині

Поки у Сполучених Штатах передвиборчі баталії тільки наростають, у Словаччині вони вже завершилися. Нагадаємо, у США наступного року обиратимуть президента, а у Словаччині вчора обрали парламент.

У суботу 30 вересня на дострокових парламентських виборах у Словаччині, всупереч екзитполам, перемогла антиукраїнська партія: найбільше голосів отримала Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо – 23,29%.

Угорський прем’єр Орбан очікувано зрадів перемозі партії свого однодумця Фіцо у Словаччині: "Добре працювати з патріотами".

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо повторив заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", – зазначив Фіцо.

Разом з тим генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Словаччина продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії і після парламентських виборів.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила сподівання, що партії, які здобули найвищу підтримку, "усвідомлюють свою частку відповідальності".

"Сьогодні ми прокинулися від змін, які принесли дострокові загальні вибори. Вони були вільними, демократичними і створили реальний образ нашого суспільства", – зазначила вона.

Про те, чи дійсно результати виборів у Словаччині стали катастрофою та чи залишився шанс уникнути формування уряду за участі антиукраїнських сил чиатйте у новій статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка.

Нагадаємо, на фінішній прямій передвиборча кампанія у Польщі, з якою в України останнім часом досить напружені відносини. 15 жовтня поляки оберуть парламент.

У неділю у Варшаві тисячі людей зібрались на антиурядовий марш.

Акцію під назвою "Марш мільйонів сердець" організувала найбільша опозиційна партія Польщі "Громадянська платформа".

Альянс оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заснування Альянсу обороних індустрій, який об’єднає представників оборонпрому з усього світу.

"Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", – сказав президент.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на Форум оборонних індустрій у Києві приїхали майже на сотню більше компаній, аніж очікувалося, всього були представлені 30 країн.

За його словами, на зустрічі були "світові виробники танків, артилерії, дронів і антидронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій; українські державні та приватні підприємства — від розгалужених груп компаній до defense-tech стартапів".

На думку Кулеби, з цим заходом у розвитку українського оборонпрому почалася нова епоха.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Києва анонсував підготовку довгострокових безпекових зобов'язань для України.

Боррель зазначив, що під час поїздки до української столиці він зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорив "безперервну військову допомогу ЄС".

Нагадаємо, у неділю Боррель прибув з візитом до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні. До речі, сьогодні західні лідери і посли вітали українських захисників.

Перед цим Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Напруга на Західних Балканах

CША помітили значні сили сербської армії біля кордону з Косовом.

Німеччина закликала Сербію відвести частину військ від кордону з Косовом, а очільники місії НАТО та цивільної місії ЄС у Косові зустрілися з президенткою на тлі напруги у регіоні.

Уряд частково визнаного Косова у своїй заяві зазначив, що переміщення сербських сил відбулося на трьох напрямках: підрозділи 2-ї бригади вирушили від Рашки до північного кордону Косова, підрозділи 3-ї бригади – з Ніса у напрямку північно-східного кордону, 4-ї бригади – з Вранє у напрямку східного кордону.

Президент Сербії заперечує нарощування військ біля Косова і каже про "кампанію брехні".

Місія ООН у Карабаху

З Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч людей після чого виїзд вірмен звідти уповільнився.

Азербайджан каже про прибуття до Карабаху місії ООН, вперше за 30 років, і відреагував на позов Єревана в ООН через дискримінацію вірмен у Карабаху.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде назвав цей позов абсолютно безпідставним і абсурдним, а також заявив, що Вірменія зловживає Міжнародним судом з метою реалізації свого "підступного політичного порядку денного".

Тим часом з Карабаху повідомляють про арешти військового екс-керівництва невизнаної вірменської республіки.

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