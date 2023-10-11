В НАТО посчитали потери РФ, новые коалиции за Украину, много оружия для ВСУ: новости дня

Сьогодні відбулася 16 зустріч у форматі "Рамштайн".

США, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія, Канада оголосили про нові пакети військової допомоги.

Створюється ще більше коаліцій на підтримку українців.

Захід запевняє, що Україна лишається у центрі уваги.

Все важливе і цікаве за середу 11 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Багато зброї для ЗСУ, нові коаліції

У середу президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя і вперше особисто взяв участь в зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Від "Рамштайну", як заявив український президент, було три очікування: оголошення щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

Відразу зазначимо, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, на зустрічі Контактної групи з питань оборони України не порушувалось питання надання ЗСУ ATACMS.

Проте, союзники обговорювали посилення системи протиповітряної оборони України напередодні зими.

"Президент Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему, газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Країни Заходу оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Здебільшого це вкрай необхідна допомога для підтримки операцій Збройних сил України: боєприпаси, у тому числі систем ППО, військова форма, дрони, обслуговування техніки, тощо.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нову партію зброї для України вартістю у 200 мільйонів доларів.

За його словами, пакет включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

Згодом Пентагон розкрив більше деталей.

Вже повідомлялося, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку.

Канада оголосила новий пакет допомоги для України. Країна передасть нам зимову форму та спорядження вартістю 25 млн доларів США, а також артилерійські снаряди 155 мм, димові боєприпаси, авіабомби та боєприпаси різного типу для військово-морських сил. Більше деталей за посиланням.

Нідерланди в середу оголосили про відправлення в Україну нової партії військової допомоги, до складу якої увійшли безпілотники, обладнання для розмінування та боєприпаси.

Фінляндія також передає Україні 19-й пакет військової допомоги на 95 млн євро, але його зміст традиційно не розкривають.

Група союзників надасть Україні понад 147 млн євро на обслуговування техніки та інженерні засоби.

Норвегія надасть близько 17 млн євро на розмінування в Україні. А ще Україна буде співпрацювати з Хорватією у сфері розмінування.

Президент України повідомив про новий пакет військової допомоги від Бельгії. Але й не тільки.

"Є новий оборонний пакет від Бельгії. У ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо: ракети для ППО. Дякую, Бельгія, першою в світі почала конкретне використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської агресії і вже наступного року 1,7 млрд євро отримаємо на підтримку нашої оборони та проєкти відбудови", – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо і сам оголосив, що Бельгія спрямує €1,7 млрд на підтримку України завдяки замороженим російським активам.

До того ж Бельгія приєдналася до авіаційної коаліції. Глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

Також Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Міністр оборони США Ллойд Остін "з гордістю оголосив", що Сполучені Штати допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Військово-повітряних сил.

"Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати будуть тісно координувати свої дії з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16", – пояснив він.

Голова Міноборони США сказав, що спільно зі США коаліцію очолять Данія та Нідерланди, які відіграють провідну роль у підготовці українців на F-16.

Також Остін оголосив, що Сполучені Штати приєднаються до ще кількох коаліцій, які формуватимуться найближчими тижнями, зокрема "до тих, що зосереджуватимуться на протиповітряній обороні, бронетехніці та артилерії України".

Норвегія, Швеція і Данія разом заснували так звану "нордичну ініціативу щодо боєприпасів" – Nordic ammunition initiative – і спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.

"Україна в центрі уваги Заходу"

Очевидно, що візит Зеленського до Брюсселю мав на меті і отримання запевнень від союзників щодо подальшої підтримки України на тлі складної ситуації в Ізраїлі.

І, як повідомили в Офісі президента України, союзники запевнили на "Рамштайні", що Україну "не кинуть" через Ізраїль.

До того ж, згідно із повідомленням Офісу президента України, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння. Також Остін особисто підтвердив, що в США зберігається двопартійна підтримка допомоги Україні.

А у Білому домі заявили, що США можуть одночасно підтримувати народ України та Ізраїль.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що попри складну безпекову ситуацію на Близькому Сході війна в Україні залишається в центрі уваги Заходу і Україна може розраховувати на його підтримку.

"Ми відчуваємо це як нашу відповідальність підтримувати Україну, протистояти цій агресії, відбивати цю агресію. Вони потребують нас у навчанні, в потужностях, в боєприпасах і ми тверді у нашій підтримці", – наголосила міністерка.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що союзники продовжать підтримку України незважаючи на те, які уряди будуть у Польщі і Словаччині після виборів.

До речі, сьогодні у Словаччині підписали угоду про формування коаліції на чолі з антиукраїнським Фіцо. Отже, до нового уряду країни увійдуть партії, що будували свою кампанію та й загалом політичну кар’єру на дружбі з Росією та на критиці України. Про те, чого чекати Києву у новій реальності – у статті.

Крім того, 11 жовтня у Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО. За словами Столтенберга, на засіданні на рівні міністрів оборони обговорювались питання довготермінової взаємосумісності, боротьба з корупцією, підготовка до другої зими в умовах війни.

Щодо ситуації в Ізраїлі

США не бачили ознак підготовки атаки ХАМАС на Ізраїль, а також поки не підтверджують прямої причетності Ірану до нападу на Ізраїль.

А тим часом глава МЗС Британії прибув в Ізраїль з візитом підтримки.

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