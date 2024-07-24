Новая снарядная инициатива Чехии, угрозы президента Словакии, завод с Rheinmetall: новости дня

У сьогоднішньому дайджесті – про снаряди для України, підготовку нового траншу макрофіну і обговорення посилення санкцій проти РФ.

Передвиборчі пристрасті у США продовжують набирати обертів: Трамп поскаржився на Гарріс і Байдена, а також висловив готовність піти на дебати з віцепрезиденткою. Камала Гарріс, у свою чергу, критикує Трампа.

Канцлер Німеччини, у якій визначились із датою наступних парламентських виборів, вважає реальною перемогу Гарріс.

Президент Словаччини погрожує Україні через припинення транзиту роснафти, а польський міністр назвав вирішення історичних суперечок щодо Волині умовою вступу України до ЄС.

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Про все важливе і цікаве за середу, 24 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Снарядний завод і нова снарядна ініціатива

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що отримав замовлення від України на повне технічне оснащення заводу з виробництва боєприпасів аж до введення в експлуатацію.

Передбачається, що роботи розпочнуться найближчим часом і будуть завершені протягом декількох років.

Разом зі своїм українським партнером по спільному підприємству Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Очікується, що виробництво боєприпасів на заводі розпочнеться протягом 24 місяців.

Тим часом, чеський прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що Україна до кінця 2024 року має отримати пів мільйона артилерійських снарядів у межах запущеної Прагою ініціативи.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Більш того, Міністерство оборони Чехії готується запустити другу ініціативу – з постачання Україні артилерійських боєприпасів на 2025 рік. У ній братимуть участь чеські виробники.

Транш від ЄС і посилення санкцій проти РФ

Посли ЄС схвалили надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility.

Наступною ланкою для затвердження рішення є Рада ЄС.

Як пише Reuters, в ЄС обговорюють безстрокову заморозку активів РФ, щоб забезпечити Україні кредит G7.

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, деякі члени "Групи семи", включно зі США, побоюються, що може настати час, коли серед 27 країн-членів ЄС не буде одностайності, що поставить під загрозу весь кредит для України.

Reuters повідомляє, що в середу посли ЄС обговорили два варіанти, спрямовані на зменшення занепокоєння країн-членів G7. Один із них – це безстрокове продовження режиму санкцій, який знерухомив активи Центробанку РФ.

Інший варіант, зазначає агентство, – продовжити період продовження санкцій щодо заморозки російських активів до трьох років.

Дипломати ЄС заявили Reuters, що обговорення перебувають на ранній стадії.

Тим часом, міністри фінансів восьми країн Європейського Союзу заявили, що Росія поширює неправдивий наратив про силу своєї економіки, а західні санкції насправді вдарили по її військовій машині, хоча їх потрібно посилювати надалі.

Автори колонки для видання The Guardian підкреслюють, що санкції Заходу насправді мають вплив: вони "змінили географію зовнішньої торгівлі Росії та обмежили її доступ до пріоритетних товарів для ведення бойових дій". Але "необхідні подальші кроки для стримування Росії та підтримки України".

Трамп поскаржився на Гарріс

Штаб Дональда Трампа подав скаргу на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс, звинувативши їх у порушенні законів про фінансування виборчих кампаній.

У скарзі кампанії Трампа до Федеральної виборчої комісії йдеться, зокрема, про те, що Гарріс ще не є офіційною кандидаткою – це станеться на національному з'їзді Демократичної партії – і що Байден, заявивши, що не братиме участі у виборах, не в змозі зберегти отримані ним внески.

Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Речник кампанії Гарріс Чарльз Лутвак вказав на зібрану величезну суму коштів на кампанію після того, як її кандидатуру підтримав Байден.

"Республіканці можуть заздрити, що демократи налаштовані на перемогу над Дональдом Трампом і його союзниками з MAGA, але безпідставні судові позови – на кшталт тих, які вони роками подавали, щоб придушити голоси і вкрасти вибори – лише відволікатимуть їх, поки ми реєструємо волонтерів, спілкуємося з виборцями і виграємо ці вибори", – сказав він.

А ще кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Наступні дебати заплановані на 10 вересня.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, у свою чергу, критикує Трампа.

На мітингу в Мілуокі вона згадала його вирок у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Гарріс згадала про свою кар'єру генерального прокурора Каліфорнії та прокурора в суді.

"Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися з жінок, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа", – сказала вона.

А імовірний кандидат у віцепрезиденти Гарріс критикує заяви "заступника Трампа" про Україну.

Зокрема, сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келл розкритикував заяви про Україну Джей Ді Венса, який є кандидатом від Дональда Трампа на посаду віцепрезидента.

На думку сенатора-демократа, Джей Ді Венс "хоче повністю відмовитися від України", а Трамп "у минулому був досить проросійським і схилявся до Владіміра Путіна так, як я ніколи не очікував від президента".

Шольц і вибори у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у віцепрезидентки США Камали Гарріс є шанси здобути перемогу на президентських виборах.

"Я думаю, що дуже ймовірно, що Камала Гарріс виграє вибори", – сказав Шольц, додавши, що рішення ухвалюватимуть виборці у Сполучених Штатах.

Крім того, канцлер похвалив Гарріс за досвід.

Тим часом, у самій Німеччині визначились з датою проведення парламентських виборів – 28 вересня 2025 року.

Шольц заявив, що знову змагатиметься за посаду канцлера.

Щодо погроз, звинувачень і критики

Президент Словаччини погрожує Україні через припинення транзиту роснафти, а польський міністр назвав вирішення історичних суперечок щодо Волині умовою вступу України до ЄС.

ЄС застеріг Словаччину від ухвалення свого закону про "іноагентів", а Угорщину розкритикував за недоліки з верховенством права.

Спецслужби Грузії повідомили про підготовку замаху на Іванішвілі і пов'язали її з Україною, а прем'єр країни запропонував США перезавантажити відносини.

Уряди у Європі

У Чорногорії затвердили оновлений уряд за участю "друзів Путіна".

Уряд Уельсу вперше очолить жінка.

А Болгарія – за пару кроків від нового розпуску парламенту та оголошення перевиборів.

Про те, як ситуація дійшла до цього і чи можливо уникнути такого вигідного для РФ сценарію, читайте в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.

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