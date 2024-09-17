Новый состав Еврокомиссии, старт импичмента Макрону, Грузия против "ЛГБТ-пропаганды": новости дня

Президентка Єврокомісії оголосила розподіл портфелів між країнами й кандидатами, а німецькі консерватори визначили кандидата у канцлери, щоб повалити Шольца.

У Трампа, який обіцяє зробити Америку великою знову, злякалися Путіна, а в Пентагоні занепокоєні щодо запасів зброї.

У Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, а в Іспанії колишню баскську терористку засудили до 85 років ув'язнення за теракт у Мадриді.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 17 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Новий склад Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн ЄС.

Ключовий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос, вона буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

Латвієць Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Спершу були сподівання, що він може отримати портфель комісара з питань розширення.

Представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

Представнику Угорщини Оліверу Варгеї, як і очікувалося, виділили маловпливову посаду комісара з питань охорони здоров’я і добробуту тварин.

Та у ЄС непокояться, що єврокомісар від Угорщини є неналежним кандидатом для захисту тварин.

У новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Словаччина та Латвія, а також ще чотири держави ЄС втратили посади віцепрезидентів.

Україна розраховує, що новий склад Європейської комісії, представлений Урсулою фон дер Ляєн, не змінить рівня співпраці та взаємин, які вже склались між Києвом та Брюсселем.

В оточенні Трампа злякалися Путіна

В оточенні кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа злякались ядерних погроз Путіна і вимагають прямих переговорів США і РФ.

Зокрема, Дональд Трамп-молодший, який є одним із ключових радників кампанії Трампа, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший,заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні.

Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості.

Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

Нагадаємо, це команда того Дональда Трампа, який обіцяє "зробити Америку знову великою".

Більш того, експрезидент США вважає, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", – сказав Дональд Трамп.

Тим часом, як пише Financial Times, ЄС готує "план Б" кредиту для України з використанням росактивів на випадок неучасті США.

Євросоюз планує все ж забезпечити новий кредит для України розміром до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США – після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.

"Планом А" Єврокомісії залишається початкова схема з участю США. Проте європейські посадовці хочуть підготувати варіанти рішення на випадок, якщо Будапешт продовжить тримати вето аж до виборів 5 листопада.

Занепокоєння Пентагону через запаси

Також зменшуються і пакети військової допомоги, які США направляють Україні.

У 2022 і 2023 роках суми військової допомоги регулярно були в межах $600 -$800 млн. Найбільший пакет було оголошено у січні 2023 року – $2,85 млрд.

Останнім часом жоден із пакетів не перевищив суму в $400 млн, а деякі навіть були $125 млн і $250 млн.

Американський телеканал CNN дізнався, що це через занепокоєння Пентагону щодо запасів.

Посадовці пояснили, що адміністрація президента все ще має $6 млрд на озброєння України, але у Пентагону не вистачає матеріальних засобів.

"Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять [українці], і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність", – сказав один із співрозмовників.

Нагадаємо, у квітні цього року Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на суму близько $61 млрд. На додачу до цих коштів законодавці дали президентові дозвіл надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до $7,8 млрд.

За програмою президентських повноважень (PDA) Києву надають озброєння безпосередньо із запасів США.

Ця програма наразі є найбільш оперативним інструментом допомоги Україні.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", – сказав один із посадовців.

Докладно про ці кошти і те, що потрібно для збереження доступу до майже $6 млрд для України, читайте в статті кореспондентів "Голосу Америки" Остапа Яриша та Катерини Лісунової Питання на $6 млрд: чи втратить Україна частину фінансової підтримки від США.

Міноборони Німеччини сподівається, що уряд схвалить додаткові сотні мільйонів євро для України. Крім того, Німеччина надасть додатково 100 млн євро допомоги Україні цієї зими.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що російсько-українська війна не завершиться ні у 2024 році, ні у 2025, а тому необхідно дивитися на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань.

Литовця, який воює на боці російських окупантів, позбавили громадянства Литви.

Грузія проти "ЛГБТ-пропаганди"

Парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який критикували в ЄС і Раді Європи.

Керівна "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру. Венеційська комісія підготувала критичний звіт щодо законопроєкту.

А на сайті опозиційного телеканалу Formula з’явилася новина з посиланням на власні джерела про непублічне рішення Євросоюзу. За цими даними, у ЄС вже нібито досягнута домовленість держав-членів щодо призупинення безвізу для громадян Грузії після парламентських виборів у разі подальшого погіршення ситуації з дотриманням демократичних принципів, зокрема принципу вільних і незалежних виборів.

Попри те, що інформація Formula не була підтверджена з боку ЄС, її офіційно прокоментував прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе. Примітно, що він не став спростовувати або заперечувати такий намір європейських держав.

Прем’єр назвав "дешевим шантажем" непідтверджені чутки про таке покарання.

Повені у Європі

Через масштабні повені у Центральній Європі "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів, змінений напередодні через негоду в Польщі, Чехії та Австрії.

У Польщі вже семеро загиблих від повеней, затопило ще одне місто – Левін-Бжеський.

Пацієнтів у затопленній Польщі евакуюють повітрям. Крім того, там розслідують кілька інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню.

У столиці Словаччини Братиславі вода у Дунаї піднялася до позначки 9,6 метра. Метеорологи вважають, що рівень води вже стабілізувався і далі буде спадати, оскільки така тенденція вже спостерігається вище за течією в Австрії.

Велика вода дійшла до Угорщини, там посилено готуються до повені.

В Австрії вже четверо загиблих від повені, евакуації охоплюють нові населені пункти.

А у Португалії вирують лісові пожежі. Вже семеро загиблих, зокрема троє рятувальників.

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