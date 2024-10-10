Венгрия увеличивает покупку росгаза, ядерные учения НАТО, Трамп не хочет дебатов: новости дня

Сьогодні Володимир Зеленський продовжив презентувати "план перемоги" у Європі, куди він поїхав після візиту до США. Український президент у четвер представив план прем’єру Британії і президенту Франції, обговорював нагальні питання з генсеком НАТО. Ввечері прибув до Італії. Також цього тижня, як очікується, він відвідає Берлін.

Альянс готується провести щорічні ядерні навчання, а Литва готується до укріплення кордону з Калінінградською областю Росії.

Німеччина посилить перевірки безпеки на тлі побоювань шпигунства, а фінська енергетична компанія заявляє про зростання кібератак та стеження.

Румунія запровадила ліцензування яєць і м'яса птиці з України.

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Про все важливе і цікаве за четвер, 10 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Презентація "плану перемоги" у Європі

Європейське турне президента України Володимира Зеленського триває. Після Хорватії він прибув до Великої Британії. У Лондоні він зустрівся з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Вони весь ранок говорили про "план перемоги".

Як згодом повідомило The Times, британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ на захід України для підготовки новобранців.

У Лондоні до Зеленського і Стармера приєднався і генсек НАТО Марк Рютте.

За словами представника Альянсу, співрозмовники обговорювали, серед іншого, питання дозволу для Києва бити вглиб території РФ західною зброєю.

Як зазначив Рютте, у цьому питанні позиція не змінилася.

Після Британії український президент поїхав до Франції, де у Парижі він зустрівся з президентом Емманюелем Макроном.

"Я поділився з Емманюелем нашими планами – "планом перемоги" та іншими, розповів про ситуацію на полі бою… Перед зимою нам потрібна буде ваша підтримка. Ми вдячні за все, що ви робите для нас", – сказав Зеленський.

У подальших коментарях він згадав, що піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, оскільки Україна не може повністю перекрити потребу дронами власного виробництва.

Окрема увага була приділена питанню спільного виробництва зброї.

Під час короткого спілкування лідерів з пресою у дворі Єлисейського палацу український президент також запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Також Володимир Зеленський повідомив, що у листопаді план для проведення Саміту миру "буде на столі", але дати ще немає.

Ввечері президент України прибув до Італії на зустріч з прем'єркою Джорджією Мелоні. Очікується, що цього тижня він також відвідає Берлін.

Різне щодо України

Норвегія допоможе Україні з житлом для переселенців, а також виділяє майже $90 млн на розширення виробництва зброї, зокрема й для України.

Румунія запровадила ліцензування яєць і м'яса птиці з України.

У Польщі вантажівка врізалась в мікроавтобус з українцями: є загиблі.

МЗС України гостро закликало владу Грузії не маніпулювати темою війни у виборчій кампанії.

Ядерні навчання НАТО

НАТО з понеділка проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

"Усі навчання будуть особливо зосереджені на Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах", – сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Навчання триватимуть близько двох тижнів.

Литва вкладе 36 млн євро в розширення заводу з виробництва боєприпасів. Крім того, литовці показали, як готуються посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю РФ.

Протидія загрозам РФ і Ко

Німеччина посилить перевірки безпеки на тлі побоювань шпигунства.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства.

Глава німецького МВС Ненсі Фезер заявила, що після початку повномасштабної війни РФ проти України загроза демократії від шпигунства і саботажу досягла "нового виміру".

За її словами, для того, щоб знизити безпекові ризики, німецькій владі "доведеться ще уважніше стежити за тим, кому ми довіряємо важливі завдання та конфіденційну інформацію у важливих для безпеки сферах держави та нашої критичної інфраструктури".

За даними Reuters, фінська енергетична компанія заявляє про зростання кібератак та стеження.

Проросійському подружжю, яке допомагало армії РФ, закрили в'їзд до Німеччини на 20 років, а у Латвії затримали місцевого жителя, який служив у російській армії.

На Кіпрі арештували вісьмох підозрюваних у фінансуванні тероризму, а у Швеції затримали підлітка у зв'язку зі стріляниною в ізраїльській оборонній фірмі.

Потяг з депутатами Європарламенту евакуювали після незрозумілого вибуху.

В Англії та Вельсі злочини на ґрунті релігійної ненависті зросли на 25% після нападу на Ізраїль.

У Молдові провели понад 100 обшуків у рамках справи про фінансування партії Шора.

Угорщина збільшує купівлю росгазу

Угорщина та "Газпром" домовились про можливість збільшити поставки російського газу. Угорська делегація під час газового форуму у російському Санкт-Петербурзі підписала відповідний меморандум.

А німецька телекомпанія SWR дізналася, що Росія отримувала від німецьких компаній обладнання для військових потреб до кінця 2023 року.

Решта новин

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від дебатів з Гарріс наприкінці жовтня.

У Латвії частково заборонили використання мобільних телефонів у школах.

Прем’єр і президент Польщі влаштували публічну суперечку через призначення послів, у тому числі в Україні.

ЄС виділяє Молдові найбільший пакет фінансової підтримки у розмірі 1,8 млрд євро.

Рада ЄС схвалила нові вимоги до кіберзахисту "розумних" речей.