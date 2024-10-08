В Польше готовят блокаду границы, Байден отменил визит в Европу, Mirage для ВСУ: новости дня

Польща посилює тиск на Україну, генсек НАТО попереджає про загрозливу зиму, а топдипломат ЄС запевняє, що Росії не вдасться послабити допомогу Києву.

У відповідь на російські дії по дестабілізації за кордоном Євросоюз затвердив новий санкційний режим проти РФ, а Британія запровадила санкції проти Росії за застосування хімічної зброї проти України.

Тим часом контррозвідка Британії попереджає про зростання загрози з боку Росії, Ірану й терористів.

Ну а фінішна пряма передвиборчої кампанія в США стає все більш відчутною в Україні і загалом у Європі.

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Про все важливе і цікаве за вівторок 8 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Тиск Польщі: питання Волині і блокада

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на церемонії з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів заявив, що "ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам'ять жертв геноциду на Волині".

Він вкотре висловився за необхідність зробити "загальновизнаною і зрозумілою" в Європі та світі "правду" про Волинську трагедію.

Раніше міністр оборони підтвердив, що не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Глава оборонного відомства Польщі ще влітку назвав вирішення історичних суперечок щодо Волині умовою вступу України до ЄС.

Владислав Косіняк-Камиш очолює Польську селянську партію.

Крім того, польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, як минулого року, та анонсували першу блокаду для КПП "Медика-Шегині", яку хочуть тримати до кінця року.

Інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

Ризики зими і допомога Україні

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників прискорити допомогу Україні перед настанням зими, яка, за його словами, може бути найтяжчою з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Росія продовжує завдавати масованих ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. Україна може постати перед найсуворішою зимою з часу початку повномасштабного вторгнення", – застеріг він.

До речі, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.

Як повідомлялось, у Євросоюзі вважають, що Україну з ураженою російськими обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Крім того, ЄС із настанням холодів підтримуватиме Україну імпортом електроенергії, а також проінвестує розвиток малої генерації, щоб стабілізувати систему і зробити її менш вразливою перед російськими обстрілами.

Литовська компанія виділила 4 млн євро на зміцнення енергетики України.

Гроші будуть використані на закупівлю обладнання для забезпечення додаткових 120 МВт генеруючих потужностей.

Це, своєю чергою, забезпечить стабільне постачання електроенергії для близько 420 тисяч українських домогосподарств.

Ну а вже у першій половині наступного року Франція обіцяє передати Україні винищувачі Mirage.

"Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби", – зазначив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Деструктивна Росія і її партнери

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія і її гібридні дії не завадять нашій підтримці України.

В Євросоюзі зафіксували зростання широкого спектра дій, спрямованих проти Євросоюзу та його держав-членів, включаючи кібератаки, інформаційні маніпуляції та кампанії втручання, випадки підпалів, вандалізму та саботажу, в тому числі проти критичної інфраструктури, а також інструменталізацію міграції та інші деструктивні дії.

Росія також продовжує порушувати супутниковий зв'язок, порушувати європейський повітряний простір і здійснювати фізичні напади на людей на території ЄС, йдеться у заяві Борреля.

У відповідь на російські дії по дестабілізації за кордоном Євросоюз затвердив новий санкційний режим проти РФ, а Британія запровадила санкції проти Росії за застосування хімічної зброї проти України.

Дестабілізувати ситуацію всередині Європи Кремль намагається і завдяки своїм агентам, або прибічникам. У Румунії суд пояснив, що зняв ультраправу кандидатку в президенти Діану Шошоаке з виборів за проросійські погляди.

А в Німеччині ультралівий відкрито прокремлівський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) може потрапити до коаліцій у двох східних землях і створити проблеми для допомоги Україні.

Представники ще однієї проросійської, але ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") показали ще кращі результати на місцевих виборах у декількох східнонімецьких землях. Але до урядових коаліцій не потраплять через свою токсичність. До речі, у Німеччині почали розслідування щодо "цибулевого бізнесу" у Білорусі депутата від "АдН". Зазначається, що Йорг Дорнау регулярно залучав білорусів, засуджених за політичними статтями, для робіт на своїй цибулевій плантації.

Тим часом контррозвідка Британії попереджає про зростання загрози з боку Росії, Ірану й терористів.

Швеція оновила інструкції населенню на випадок війни – під впливом загрози РФ.

Генеральний директор британської Служби безпеки, відомої також як МІ5, Кен Маккаллум заявив, що російські спецслужби прагнуть посіяти хаос у Британії та Європі загалом, а загроза з боку терористичних угруповань і далі зростає.

Спецслужба Норвегії попереджає про посилення загрози єврейським та ізраїльським об'єктам.

У Данії затримали підозрюваних у новому вибуху поблизу посольства Ізраїлю, а у Франції затримали трьох підозрюваних у підготовці теракту.

Франція видворила сина Усами бен Ладена за прославляння тероризму.

Вибори у США

У Держдепі США заявили, що поглиблення зв’язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію не тільки на Близькому Сході, а й у всьому світі.

Тим часом вибори в Сполучених Штатах президента і конгресменів фактично на фінішній прямій – залишилося менше місяця. І це відчувається все більше.

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Американський президент залишиться у США, щоб "проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього", а також стежити за поточними заходами з ліквідації наслідків урагану "Гелен" на південному сході країни.

І хоча він вже не кандидат в президенти, ймовірно, таким чином демократ хоче наочно показати, що Сполучені Штати для нього і, відповідно для кандидатки в президенти від демократів Камали Гарріс, на першому місці.

Як повідомляло ntv, у німецькому уряді очікували від візиту президента США Джо Байдена до Німеччини на засідання "Рамштайн" сильного сигналу щодо подальшої підтримки України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує, що Байден пізніше відвідає Німеччину.

Слід звернути увагу, що кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп намагається робити особливий наголос на тому, що Америка для нього – на першому місці. І, можливо, зазначена тактика Байдена дещо покращить позицію Гарріс.

Крім того, ймовірно через вибори в США, в Офісі президенти України поки не підтвердили проведення другого Другого саміту миру у листопаді.

Радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна заявила, що дата проведення другого Глобального саміту миру ще не визначена, але це питання вирішуватиметься після кінця жовтня.

За результатами опитування Reuters/Ipsos перевага Гарріс над Трампом скоротилась до 46% проти 43%.

Також під час виборчої кампанії світ побачила нова книга американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна".

Автор пише, що у 2020 році Трамп під час пандемії коронавірусу таємно надсилав очільнику Кремля Владіміру Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Крім того, республіканець нібито сім разів спілкуватися із очільником Кремля Владіміром Путіним за останні 4 роки та, щонайменше, один раз від початку 2024 року.

Тому і не дивно, коли представники американської розвідки зазначають, що РФ зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, Іран – в Гарріс.

Ну а соратник республіканця, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що відкоркує шампанське, якщо переможе Дональд Трамп.

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