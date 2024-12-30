Двойной пакет помощи США, Фицо жалуется на Украину, Трамп проиграл в суде: новости дня

Байден оголосив про черговий великий пакет військової допомоги Україні, а в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів оголосили про черговий транш бюджетної підтримки.

Фіцо направив у Брюссель листа, у якому поскаржився на відмову Києва продовжувати транзит російського газу з 1 січня 2025 року.

У Хорватії проросійський президент вийшов у другий тур президентських виборів, а президент Угорщини привітав "президента" Грузії з призначенням на посаду.

Угорщина може втратити понад 1 млрд євро з фондів ЄС через суперечку щодо верховенства права.

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Більше важливого і цікавого за понеділок, 30 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Подвійний пакет допомоги США

Американський президент Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив, що США нададуть пакети безпекової допомоги Україні на майже $2,5 млрд.

За його словами, сюди входять:

– додатковий пакет допомоги на суму $1,25 млрд, що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону;

– пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) на суму $1,22 млрд.

Пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд, що передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, зокрема, посилить українську протиповітряну оборону.

У нього також увійдуть: боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS); боєприпаси для протиповітряної оборони; боєприпаси для ракетних систем HIMARS; артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм; боєприпаси класу "повітря-земля"; протитанкові керовані ракети TOW; інша зброя і обладнання.

Крім того, Сполучені Штати виплатили $3,4 млрд бюджетної допомоги Україні.

Ця допомога є фінальною виплатою коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік.

Фіцо скаржиться на Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Раніше Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Глава МЗС Естонії назвав неприйнятними погрози Словаччини на адресу України.

Коментуючи погрози словацького прем'єра, Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

У Словаччині обурились через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що прем’єр країни Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачати електрику в Україну відкрив "другий енергетичний фронт".

Втім, є підстави вважати, що погрози словацького лідера є блефом і Словаччина не розпочне енергоблокаду України.

Про це пишуть редактори "Європейської правди" Сергій Сидоренко і Юрій Панченко в своїй свіжій статті про події, яких варто чекати у європейському просторі у першій половині 2025 року.

Серед іншого, слід очікувати і енергетичного шантажу. І не тільки щодо України, зазначають журналісти.

У новорічну ніч російський державний монополіст припиняє постачання газу у Придністров’я, тобто в окупований Росією регіон.

І хоча Росія, у першу чергу, б'є по підконтрольному їй Придністров’ю, розрахунок Кремля – що на парламентських виборах 2025 року це вдарить по рейтингах влади Молдови і вона програє проросійським силам. Детальніше про енергокризу читайте у статті "Молдову колють газовою голкою".

Потенційно може розпочатися також гуманітарна криза у Придністров’ї з потребою евакуації людей.

Уряд Молдови спільно із партнерами підготував план надання допомоги Придністров’ю.

Також слід додати, що Молдова на пів року продовжила обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи та соняшнику з України.

Трамп програв у суді

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп програв апеляцію на вирок, що вимагав від нього сплатити $5 млн за домагання.

Зокрема, Федеральний апеляційний суд у понеділок підтримав вердикт у розмірі 5 мільйонів доларів, який письменниця Джин Керролл виграла у Дональда Трампа, коли присяжні визнали його винним у сексуальному домаганні, а потім наклепі на колишню колумністку журналу.

А ще у понеділок Трамп висловив свою цілковиту підтримку спікеру Майку Джонсону напередодні голосування в Палаті представників щодо обрання нового спікера. Голосування пройде у п’ятницю.

А в Німеччині продовжують реагувати на колонку американського мільярдера і майбутнього радника Дональда Трампа Ілона Маска в газеті Welt am Sonntag на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Як зазначила речниця німецького уряду, своїми діями Маск намагається вплинути на парламентські вибори в Німеччині, заплановані на 23 лютого.

Цю колонку американського мільярдера розкритикував і кандидат у канцлери Німеччини, який претендує на посаду канцлера, Фрідріх Мерц.

"Я не можу пригадати, щоб в історії західних демократій був подібний випадок втручання у виборчу кампанію дружньої країни", – заявив Мерц.

Щодо Грузії

Президент Угорщини Томаш Шуйок привітав антизахідного "президента" Грузії Михеїла Кавелашвілі з призначенням на посаду.

Новий "президент" Грузії підписав закони про заборону масок і піротехніки на мітингах.

Нагадаємо, вже більше місяця у Грузії тривають протести після заяви влади про призупинення євроінтеграції.

Кавелашвілі скаржиться на "спекуляції" на темі євроінтеграції і обіцяє боротись.

Різне щодо РФ і росіян

У Німеччині висунули звинувачення підозрюваним у шпигунстві на користь РФ, а у Чехії за рік розглянули понад 80 справ про підтримку війни РФ проти України.

Фінляндія виявила сліди якоря біля пошкодженого підводного кабелю. Країни Балтії і Півночі посилять моніторинг суден у Балтійському морі. Ремонт пошкодженого у Балтиці кабелю Estlink 2 обійдеться в десятки мільйонів євро.

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