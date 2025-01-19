В США закрылся TikTok, Трамп готов ехать в Китай, Зеленский отказал Фицо: новости выходных

Трамп вже прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. У перший тиждень роботи він планує підписати "рекордну кількість" указів. Серед них – і щодо ТікТок.

Посол Німеччини у США нібито попередив офіційний Берлін, що майбутня адміністрація має плани сконцентрувати максимальну владу в руках президента.

В Австрії лідер ультраправих Герберт Кікль відкинув звинувачення в проросійськості, а віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар не виключив вихід країни з ЄС.

Словенія передала українським надзвичайникам піротехнічні автомобілі, а у Міноборони Німеччини допускають відправлення миротворців в Україну.

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Перший тиждень президентства Трампа

Ввечері у суботу, 18 січня, обраний американський президент Дональд Трамп, прибув до Вашингтона перед інавгурацією, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

Національна гвардія оголосила про низку оновлених заходів безпеки, щоб уникнути проблем, які мали місце під час протестів 6 січня чотири роки тому.

Однією з ключових змін є введення спеціальних нашивок із девізом гвардії "Завжди готові, завжди поруч", які полегшать ідентифікацію військовослужбовців. На нашивці також зображений солдатик – історичний символ гвардії часів Революційної війни.

Цього року у Вашингтоні будуть розміщені близько 7800 гвардійців з більш ніж 40 штатів і територій. Вони займатимуться управлінням натовпом, контролем дорожнього руху та реагуванням на надзвичайні ситуації, включаючи хімічні чи вибухові загрози.

Підготовка до заходу включала кількамісячні командно-штабні навчання, спрямовані на покращення координації між усіма задіяними відомствами.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що планує підписати "рекордну" кількість указів, коли вступить на посаду, на порядку денному – масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж.

Американський обранець сказав, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони розпочнуться найближчим часом.

США і ТікТок

Крім того, як розповіли газеті The Wall Street Journal проінформовані співрозмовники, Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді.

Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін мали телефонну розмову в п'ятницю, 17 січня, вперше після листопадових виборів. Під час неї вони обговорили торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми.

У суботу, 18 січня, у США припинив роботу застосунок TikTok – це сталося менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

Відвідувачі додатку отримали повідомлення: "На жаль, TikTok зараз недоступний. У США прийнято закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok".

Блокування відбулося після того, як у п’ятницю, 17 січня, Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні.

Водночас компанія припустила, що вона може повернутися незабаром – можливо, вже в понеділок, 20 січня.

"Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, як тільки вступить на посаду", – йдеться у повідомленні компанії для користувачів, які відкрили застосунок.

Трамп обіцяє вже у понеділок, після своєї інавгурації, видати указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok – "щоб ми могли досягти угоди, яка захистить нашу національну безпеку".

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США TikTok не буде. З нашою згодою він буде коштувати сотні мільярдів, а може і трильйони доларів. Тож моя початкова ідея – спільна компанія з теперішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", – пояснив Трамп.

Естонія закликає Європу за прикладом США заборонити TikTok.

Трамп сконцентрує владу?

Посол Німеччини у США попередив офіційний Берлін, що адміністрація новообраного американського президента Дональда Трампа має плани сконцентрувати максимальну владу в руках президента.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на конфіденційний документ, отриманий у своє розпорядження.

Як зазначило агентство, у документі, датованому 14 січня й підписаному послом Андреасом Міхаелісом, описуються плани Трампа на його другий термін у Білому домі як програма "максимального розладу", що призведе до "визначення нового конституційного порядку – максимальної концентрації влади в руках президента".

Також у документі йдеться про те, що "основні демократичні принципи та механізм стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та ЗМІ будуть позбавлені незалежності та використані як політичний важіль, а великі технологічні корпорації (Big Tech) отримають повноваження сумісного управління".

Німеччина стане головною європейською мішенню торговельних тарифів президента США Дональда Трампа, вважає вважає міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Колишня канцлерка Німеччини Ангели Меркель назвала Трампа "особливим президентом".

"Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього", – сказала Меркель, зазначивши, що США також було б нерозумно не шукати союзників у Європі. "Ми також є сильним фактором", – сказала вона.

За словами Ангели Меркель, Україна не може залишатися незалежною державою без підтримки США та НАТО.

Тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, "щоб Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою", заявила Меркель.

У Міноборони Німеччини допускають відправлення миротворців в Україну.

Проросійські сили у Європі

Німецька ультраліва "подруга Путіна" Сара Вагенкнехт вкотре закликала припинити постачати зброю Україні, а лідерка ультраправих у Баварії Катрін Ебнер-Штайнер закликала до висилки українських біженців.

Тим часом, у німецькому Аахені пройшла багатотисячна хода проти ультраправих.

В Австрії лідер ультраправої Партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль відкинув звинувачення в проросійськості.

Щодо близькості FPÖ до Росії, на якій часто наголошують експерти та інші партії, Кікль відповів "Немає такого поняття, як близькість до Росії, а є близькість до нейтралітету".

У контексті війни в Україні він заявив, що партія виступає за "припинення безглуздого кровопролиття".

Водночас він запевнив, що партія не наполягатиме на виході Австрії з Євросоюзу.

Його критика Брюсселя стосувалася того, що ЄС має увійти у фазу "саморефлексії" в інтересах економіки замість нинішньої "самовпевненості".

А от віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар не виключив вихід країни з ЄС.

Заяву словацького віцеспікера Тібора Гашпара щодо можливого виходу з ЄС розкритикувала не лише опозиція, а й коаліційна партія "Голос".

Гашпар разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко нещодавно здійснив кількаденну поїздку до Росії.

Він нещодавно заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.

У п’ятницю, 10 січня, Київ відвідала делегація опозиційних політиків Словаччини з метою підтримати дружні взаємини з Україною на тлі гострого конфлікту між Києвом та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Того ж дня Зеленський прийняв лідера найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечку.

Ввечері в п'ятницю Фіцо заявив, що пропонує зустрітися із Зеленським у вівторок у Давосі, де обидва братимуть участь у Всесвітньому економічному форумі.

Президент Володимир Зеленський сумнівається з приводу можливості зустрічі в Давосі.

А у неділю словацький прем’єр звинуватив опозицію у "підлабузництві" перед Зеленським.

У своєму зверненні Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту. Прем’єр Словаччини наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

А у Польщі розповіли про спроби РФ вербувати поляків для дестабілізації перед виборами.

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