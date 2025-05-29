Суд остановил тарифы Трампа, увольнение Маска, ледник уничтожил село в Швейцарии: новости дня

У Києві вимагають від РФ надати "меморандум" з їхнім баченням припинення вогню до наступного раунду переговорів: "щоб зустріч була не пустою".

Росія продовжує здійснювати гібридні атаки проти Європи.

Серед головних тем дня – тарифи Трампа проти інших країн, які зупинив американський суд. В адміністрації президента США натякнули, що не відступлять з тарифами після рішення суду.

Латвія заборонила вʼїзд Козловському на невизначений строк, а у Чехії оголосили вирок вчительці, яка заперечувала злочини РФ в Україні.

Все важливе і цікаве за четвер, 29 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Вимога Києва щодо "меморандуму"

Голова української делегації на переговорах з РФ, міністр оборони Рустем Умєров оголосив про готовність України взяти участь у наступній зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставив умову.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі 2 червня і вже там представити свою позицію щодо "припинення вогню".

Умєров наголосив, що російська сторона має передати "меморандум" зі своїм баченням припинення вогню до зустрічі. За його словами, Росія обіцяла це зробити одразу після завершення обміну полонених у форматі "1000 на 1000", який завершився 25 травня.

"Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", – зазначив міністр.

Держсекретар США Марко Рубіо у розмові з російським колегою Сергєєм Лавровим закликав до добросовісного діалогу РФ з Україною.

Тим часом у Кремлі повідомили, що телефонної розмови лідерів РФ і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа поки що не планується.

Гібридні атаки Росії проти Європи

Пов'язані з Росією хакери націлилися на співробітників Міністерства оборони Великої Британії в ході операції кібершпигунства, яка була помічена і зірвана.

Хакери видавали себе за журналістів.

"Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", – йдеться в аналізі Національного центру кібербезпеки (NCSC).

Там зазначили, що початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тематику, в яких намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія, як повідомили в NCSC, мала фінансову тематику і спрямовувалася на комерційний файлообмінник.

Посадовець розповів, що на виявлення атаки пішло близько години.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що британські військові витратять понад $1,35 млрд на штучний інтелект і Кібернетичне командування.

Він пообіцяв надати Збройним силам більше повноважень в інтернеті для завдання ударів по ворожих державах, таких як Росія, оскільки він попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".

Деталі наступальних кіберпотужностей Британії тримають в таємниці.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжив дію підвищених рівнів загрози через гібридні атаки Росії та Білорусі.

"Ми не дозволимо зовнішньому втручанню вплинути на наш виборчий процес", – заявив Туск у соцмережі X.

Опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень (IBRiS) для порталу Onet показало, що обидва кандидата в президенти Польщі мають майже однакові шанси на перемогу.

Ультраправий радикал Гжегож Браун, який несподівано посів четверте місце у першому турі президентських виборів у Польщі, оголосив, що у другому турі підтримає Кароля Навроцького – кандидата, за яким стоїть опозиційна партія "Право і справедливість".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи.

"Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді. Тільки в Європі Росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією", – сказав Ліпавський.

Тим часом Євросоюз на початку червня проведе морські військові навчання з Індією.

"ЄС та Індія є рішучими прихильниками вільного, відкритого і заснованого на правилах порядку на морі в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначили у комюніке Європейської служби зовнішніх справ.

Уряд Словенії схвалив збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Антизахідні і ультраправі сили

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився відео, надісланим Дональдом Трампом, з нагоди Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025

"Я хотів би особливо відзначити лідера Угорщини, Віктора Орбана, який є великою людиною і якого всі глибоко поважають. Він зробив блискучу роботу в управлінні країною і є справді винятковою особистістю", – зазначив президент США.

Віктор Орбан відреагував на відео наступним чином: "Якщо Трамп з нами, то хто проти нас?".

Під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті угорський прем’єр висловив захоплення головою уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе, назвавши його "грузинським героєм і міжнародним патріотом".

"Іраклій Кобахідзе не схилився перед Брюсселем і став сильним, успішним лідером", – заявив Орбан, додавши, що прем’єр Грузії виступив проти ліберальних рухів і здобув над ними перемогу.

Тим часом ключова фігура у Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився зустрічатися з послом США з "посланням" від адміністрації Трампа.

У Португалії ультраправі вперше в історії отримали друге місце на виборах.

А суд Боснії та Герцеговини скасував низку сепаратистських законів сербської частини.

Нагадаємо, в лютому асамблея Республіки Сербської (складова Боснії і Герцеговини) заборонила суду й прокуратурі Боснії і Герцеговини, а також Державному агентству з розслідувань та захисту (SIPA) вести діяльність на своїй території.

Сьогодні Конституційний суд Боснії і Герцеговини визнав недійсними ці закони.

Рішення суду щодо тарифів Трампа

У середу федеральний суд постановив, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, які підвищили вартість імпорту для всіх – від гігантських компаній до пересічних американців.

Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США, відносно малопомітного суду на Манхеттені, зупинила глобальні тарифи Трампа.

Рішення також не дозволяє Трампу застосовувати тарифи, запроваджені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.

Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію на це рішення в середу ввечері, залишивши ситуацію невизначеною для споживачів і компаній.

В адміністрації президента Сполучених Штатів натякають, що не відступлять з тарифами після рішення суду.

Очільник Національної економічної ради американського президента Кевін Гассетт назвав рішення "незначною перешкодою" для планів Трампа, створеною "суддями-активістами".

До речі, за даними The New York Times, Сполучені Штати призупинили експорт авіаційних і напівпровідникових технологій до Китаю.

Заходи стали відповіддю на нещодавнє обмеження експорту з боку Пекіна щодо ключових мінералів.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа планує анулювати візи китайських студентів, зокрема, тих, що мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчаються за спеціальностями у стратегічно важливих сферах.

Різне щодо України і українців

Контактна група з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн", збереться в штаб-квартирі НАТО наступного тижня – 4 червня.

Латвія заборонила вʼїзд Козловському на невизначений строк.

У Чехії оголосили вирок вчительці, яка заперечувала злочини РФ в Україні.

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