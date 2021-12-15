Італія закрила кордони для України, три формати розмови з Путіним, саміт з ЄС: головне за день

ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію РФ; Сенат США схвалив оборонний бюджет з $300 млн для України; Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України; Словенія офіційно визнала європейську перспективу України; у Німеччині призначили довічне росіянину за вбивство чеченського командира у Берліні; парламент Мальти легалізував вирощування та особисте використання канабісу; німецька поліція спалила півтори тонни кокаїну на 270 млн євро.

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На полях саміту "Східного партнерства"

15 грудня у Брюсселі проходить саміт "Східного партнерства".

У саміті беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Режим Лукашенка, нагадаємо, призупинив участь Білорусі у "Східному партнерстві" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними після посадки у Мінську літака Ryanair задля арешту опозиційного блогера.

Євросоюз представляють президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Детальніше про "Східне партнерство" - у відеоблозі від "Європейської правди".

На полях саміту відбулося багато зустрічей та пролунало багато заяв.

Зокрема, на полях саміту відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн домовилися продовжити роботу у Нормандському форматі.

Пресслужба президента України повідомила, що Зеленський, Шольц та Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в Нормандському форматі.

Глава держави Україна також окремо провів першу зустріч з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом, на якій йшлося про можливе членство України в НАТО. Він також запросив канцлера відвідати Україну з візитом.

Зеленський також провів зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Президент України зазначив, що у розмові говорив про прагнення України до повного членства у ЄС, а також про безпекову ситуацію на східних кордонах України.

На зустрічі з лідерами країн-учасниць ЄС та трьох асоційованих країн-партнерів президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, Грузія та Молдова у перспективі мають стати новою хвилею розширення Євросоюзу.

Окрему увагу на зустрічі приділили безпековій ситуації в регіоні. Володимир Зеленський відзначив необхідність посилення безпекового компонента "Східного партнерства", зокрема координації спільних зусиль країн Чорноморського регіону.

Зеленський подякував лідерам країн-членів ЄС за підтримку європейських прагнень України та за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Він запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи.

Останньою до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України, приєдналася Словенія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу. За словами глави міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, вже чверть країн ЄС офіційно підтримують вступ України.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту "Східного партнерства" виступив за надання Україні, Грузії та Молдові перспективи членства у ЄС.

Про підтримку України та санкції

Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Оборонний бюджет направили на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки.

На підтримку України направлять на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден. $75 мільйонів за загальної суми підтримки - на летальне озброєння.

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про повну підтримку України Євросоюзом та готовність розширювати санкції проти РФ за нові агресивні дії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій урядовій промові знову застеріг Росію від порушення українських кордонів і пообіцяв єдність Євросоюзу в цьому питанні.

Очікується, що такий сигнал зробить саміт глав держав і урядів Європейського Союзу в четвер. За даними агентства Associated Press саміт ЄС має пообіцяти тяжкі наслідки для Росії за подальшу агресію проти України.

Слід додати, що у четвер президент України має зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

На тему російських військ довкола України Зеленський телефоном говорив і з прем’єром Італії.

У той же час агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених дипломатів і чиновників повідомило, що провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

За словами джерел, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. Але інші країни-члени стверджують, що підтримка публічних погроз санкцій краще стримає президента Росії Владіміра Путіна.

Президент Зеленський зазначив, що на саміті в Брюсселі йшлося про 5 шляхів реакцій ЄС на ймовірну ескалацію. За його словами, на переговорах обговорювались різні кроки реагування. Утім, деякі лідери, з його слів, пропонують запровадити потужну санкційну політику проти Росії після ескалації, однак Україна виступає проти цього.

Глава держави заявив, що санкційна політика після (ескалації) вже не дуже когось цікавить. Україну, каже Зеленський, цікавить санкційна політика до ймовірної ескалації.

Він підкреслив, що Україна підтримує всі формати переговорів з Росією для врегулювання конфлікту. Зокрема, Володимир Зеленський визначив три можливих формати переговорів з Путіним на прикладі війни на Кавказі.

Про посилення обмежень на в’їзд

Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України. Від четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

За рішенням, що було ухвалене 14 грудня, Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів. В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Посилила обмеження на в’їзд з України й Польща.

З 15 грудня, 00:00 годин, особи, які в'їжджають до цієї країни з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), при перетині кордону мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Наголошується, що вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян.

Інше: довічне ув’язнення, півтори тонни кокаїну

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