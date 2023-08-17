ППО з Німеччини та Британії, Чехія готує Мі-24 для ЗСУ, відставка уряду Латвії: новини дня

Британія очікує, що окупанти продовжать бомбардування України взимку. Тим паче, що Росія нарощує виробництво ударних БПЛА. Американські журналісти дізналися подробиці щодо заводу дронів, на якому за підтримки Ірану налагоджують виробництво "Шахедів".

Британці повідомляють, що Україна також готується до складної зими і повідомили про постачання ЗСУ сучасних антидронових систем. Загалом Міноборони Великої Британії уклало три контракти щодо постачання Україні засобів ППО.

Продовжує посилювати протиповітряну оборону нашої країни і Німеччина, яка сконцентрувалась під час великої війни саме на цьому питанні.

Крім того, запевняють у подальшій підтримці України і країни Балтії. Швеція затвердила новий пакет військової допомоги, а Чехія готує гелікоптери.

А ще – ризики зіткнення НАТО з РФ, оцінки щодо євроінтеграції України, новини стосовно пропутінських прихвостнів і багато іншого.

Все важливе і цікаве за 17 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Зимовий терор РФ

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія, напевно, взимку буде атакувати українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

Тим паче, що готує для цього засоби за підтримки Ірану. Газета The Washington Post отримала докази співпраці Ірану й Росії у виробництві "Шахедів".

Журналісти отримали внутрішні документи про роботу заводу з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, який до 2025 року за планом має випустити 6000 дронів-камікадзе "Шахеди".

Хоча загалом Росії вдалось оптимізувати іранську конструкцію "Шахедів" і налагодити виробництво, виникли й проблеми.

За оцінками експертів, із якими поговорив WP, через труднощі з компонентами російський завод відстає від графіка щонайменше на один місяць. Були випадки, коли РФ не налагодила логістику доправлення партій іранських дронів.

Але, так чи інакше, але виробництво у ворогів налагоджується.

Україна, у свою чергу, готується до складної зими, додають британці.

"Україна ефективно мобілізувала свою вугільну галузь для підтримання виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом", – йдеться у повідомленні.

Британія хоче надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про укладання трьох контрактів на суму понад 115 мільйонів доларів щодо постачання ЗСУ засобів ППО.

Один з контрактів передбачає надання декількох систем протидії безпілотникам CORTEX Typhon.

Також Німеччина продовжує посилювати українську протиповітряну оборону, на чому вона і сконцентрувалась під час великої війни. Країна передала нам ще дві установки IRIS-T ближньої дії та 10 радарів наземного спостереження GO12. Крім того, німці передали Україні понад 4500 155-мм димових снарядів.

Гелікоптери та інша підтримка

Держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо підтримки України.

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", – зазначили прем’єри країн.

У середу рішення про приєднання до декларації G7 ухвалила Болгарія, ставши 16-ю такою країною, а перед тим – Північна Македонія та Греція.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Швеція затвердила військову допомогу Україні на 270 млн євро.

Київ отримає боєприпаси та запчастини, а також вантажівки та обладнання для розмінування.

Риксдаг також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоби їх потім передали Україні.

А Чехія натякнула, що передасть Україні додаткові радянські Мі-24.

Голова Міноборони країни зазначила, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.

Ризики зіткнення НАТО з РФ

Екскомандувач НАТО Джеймс Ставридіс бачить ризики прямого зіткнення Альянсу з РФ у Чорному морі.

"Дії Росії у міжнародних водах Чорного моря створюють реальні ризики того, що це переросте у війну на морі між НАТО й РФ", – вважає Ставридіс.

На його думку, країни НАТО не зможуть просто спостерігати, як РФ морською блокадою "затягє зашморг" на українській економіці після того, як вклали стільки ресурсів у підтримку України.

Дії російських військових щодо турецького судна Ставридіс порівняв із піратством.

Євроінтеграція України

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що переговори про вступ України в ЄС все одно почнуться навіть якщо Київ до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь Єврокомісії щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році.

Як повідомив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, одна з вимог ЄС зустріла спротив у парламенті.

"Безумовно, далеко не всі реформи, яких вимагає від нас ЄС, будуть зустрічати повну підтримку у Верховній Раді. Хоча не думаю, що з якогось питання буде повний спротив, втім, будуть такі, де буде непроста дискусія", – заявив він.

Як приклад він згадав питання зняття заборони на експорт необробленої деревини.

"Будемо у постійній дискусії з ЄС. Будуть питання, де ми відкриті, є ті, де ми будемо захищати економіку", – зазначив Олександр Корнієнко.

У Молдові визнають, що Україна попереду на шляху до Євросоюзу.

"Ви вже завершуєте селф-скрінінг, оцінку вашої відповідності праву ЄС, а ми його ще не починали, і ближчими днями ми будемо говорити з представниками офісу Стефанішиної, які поділяться досвідом", – зазначив міністр закордонних справ та євроінтеграції, віцепрем’єр Молдови Ніку Попеску.

А ще віцеспікер Верховної Ради вважає, що у 2029 році в Україні вже навіть обиратимуть депутатів до Європейського парламенту.

Пропутінські прихвостні

Пропутінська оперна співачка Нетребко, яка тривалий час живе в Австрії, не виступатиме в Празі.

З університету Вільнюса звільнили російського професора, який заперечував окупацію Балтії, а Хорватія заборонила в’їзд просербському журналісту за російську пропаганду.

У Швейцарії не визнаватиме паспорти РФ, видані в окупованих частинах України та Грузії.

Інше щодо України

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Інциденти у небі та на залізницях

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