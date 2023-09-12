Росію визнали диктатурою, “ультиматум” ЄС від Польщі, старт імпічменту Байдена: новини дня

У Румунії почали будувати укриття для мешканців села навпроти Ізмаїла, а у Тбілісі з’явився пам’ятник герою України Мацієвському.

Австрійська ексглава МЗС вирішила переїхати жити до Санкт-Петербургу.

У Сполучених Штатах хочуть розслідувань проти Байдена і Маска, на додачу до справ проти Трампа.

А ще: подробиці щодо далекобійних ракет з США, українсько-польські "зернові суперечки", санкційна свобода російських бізнесменів і багато іншого!

Всі важливі і цікаві новини вівторка 12 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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РФ – диктатура

Комітет Парламентської асамблеї Ради європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту РФ Владіміру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Мова про поправки, внесені у конституцію РФ у липні 2020 року.

"Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру", – заявили парламентарі.

Комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з президентом Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

Ракети та інша зброя для ЗСУ

Ну а тим часом Україна продовжує протистояти диктаторському російському режиму.

Як повідомляє Reuters, на тлі прогресу у контрнаступі адміністрація президента США близька до схвалення поставки в Україну ракет ATACMS з касетними бойовими частинами дальністю ураження до 306 км.

Крім того, разом з ними можуть передати і снаряди GMLRS з дальністю польоту 72 кілометри, наповнених касетними бомбами.

За даними американського телеканалу CNN, наразі ймовірність передачі ATACMS Україні набагато вища, ніж раніше.

Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель, від якого виграє і Україна.

Данія анонсувала найбільший пакет фінансової допомоги Україні для оборонних потреб: у 2023 році хоче закупити для ЗСУ зброї приблизно на 600 млн євро.

А німецький Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь.

Разом з тим, у Британії, за даними ЗМІ, скоротили кількість навчань українських військових після скарг на шум.

Польський "ультиматум"

Польський уряд продовжить заборону на імпорт українського зерна та надіслав "ультиматум" Брюсселю.

"Рада міністрів закликає Єврокомісію продовжити заборону на імпорт зернових з України після 15 вересня. В іншому разі Польща запровадить власну заборону на національному рівні. Заборона залишатиметься чинною до врегулювання відносин в аграрних питаннях між Польщею та Україною…

Уряд не може погодитися з тим, щоб українське зерно дестабілізувало внутрішній аграрний ринок. Ми допомагаємо нашим сусідам, але маємо захистити польських фермерів", – йдеться у резолюції уряду Польщі.

Нагадаємо, у п'ятницю закінчується термін заборони, яку запровадив Євросоюз, на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн: Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини.

Перед схваленням резолюції польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оприлюднив передвиборчий ролик, в якому заявив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським збіжжям".

Тим часом, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував арбітраж Світової організації торгівлі у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Оновлено: Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, чому Київ вважатиме несправедливим продовження обмежень на імпорт зерна.

Що насправді відбувається між Україною та Польщею? Чи мають нинішні проблеми передвиборчий характер, а тому можна сподіватися на швидке покращення? Чи навпаки, вони є системними і в майбутньому лише посилюватимуться?

Відповіді на ці питання редактор ЄвроПравди Юрій Панченко шукав під час Економічного форуму в польському місті Карпач.

Його рефлексії після спілкування, часто неформального, з польськими експертами, представниками бізнесу та політиками, – у колонці Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.

Парламентські вибори у Польщі заплановані на 15 жовтня.

Розслідування щодо Байдена і Маска

Хоча Сполученим Штатам, на відміну від Польщі, ще більше року до найближчих виборів (президентських), передвиборчі пристрасті там продовжують набирати обертів.

На початку серпня 2023 року експрезиденту США Дональду Трампу, який є фаворитом серед республіканців на місце кандидата в президенти від Республіканської партії, оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.

Тим часом, у справі за звинуваченням у спробі скасувати свій програш на президентських виборах 2020 року Трамп домагається відсторонення судді.

Палата представників Конгресу США розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

За словами спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.

Маккарті сказав, що існують "серйозні і перевірені" звинувачення щодо поведінки президента.

За словами речника Білого дому Іана Семса, республіканці в Палаті представників дев'ять місяців розслідували діяльність президента і не знайшли жодних доказів його протиправних дій.

Представник Білого дому також заявив, що Маккарті обіцяв провести голосування за відкритий імпічмент, а тепер, на його думку, передумав, бо не має підтримки.

"Екстремальна політика в її найгіршому прояві", – додав Семс.

Крім того, у Сенаті США вимагають розслідування щодо Ілона Маска і роботи Starlink в Україні.

Щодо санкцій проти росіян

Литва не пускатиме автомобілі з російською реєстрацією після роз’яснення ЄС. Слідом за нею перестає впускати авто з російською реєстрацією і Латвія.

Як повідомляє Reuters, ЄС не продовжуватиме санкції проти трьох бізнесменів РФ: наближеного до Путіна бізнесмена Григорія Берьозкіна, мільярдера Фархада Ахмедова і колишнього глави Ozon, російської компанії електронної комерції, Александра Шульгіна.

Різне щодо України

У Тбілісі з’явився пам’ятник герою України Мацієвському.

Президент Зеленський ветував закон про е-декларування з обмеженням на відкриття реєстру.

За даними Financial Times, цього тижня українські урядовці розпочнуть переговори з Угорщиною та Румунією, щоб досягти згоди щодо балансу між українською та мовами нацменшин у середніх школах.

Тим часом, у Румунії почали будувати укриття для мешканців села на Дунаї навпроти Ізмаїла.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки Шахедами на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Решта новин дня

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