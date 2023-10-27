Орбан і Фіцо проти ЄС, російські шпигуни у Словенії, IRIS-T з Німеччини: новини дня

Центральна подія останніх днів – саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі. У ньому брали участь, серед інших, угорський прем’єр Віктор Орбан і його соратник – новий очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо. Вони і стали фактично головними ньюзмейкерами п’ятниці.

А наговорили вони, у тому числі про Україну, – досить багато. Про все це і про підсумки саміту – далі в нашому огляді.

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, а Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки.

Також з’явилася інформація, що ЗСУ отримали зі Словенії партію розвідувальних дронів.

За даними Bloomberg, Китай пропустить переговори щодо української "формули миру" на Мальті. Але, в Офісі президента запевняють, що працюють над запрошенням Китаю

Але це ще далеко не все!

Все важливе і цікаве за п’ятницю 27 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Орбан і Фіцо вимагають умов

Головними ньюзмейкерами останніх днів були угорський прем’єр Віктор Орбан і новопризначений прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, які у четвер та п’ятницю брали участь в саміті лідерів Євросоюзу. Дводенна зустріч проходила у Брюсселі.

Основна лінія прем’єрів цих двох країн щодо України – вони нібито не відкидають повністю можливості надання українцям підтримки. Але, за словами глави болгарського уряду Ніколая Денкова, у них були свої застереження з цього приводу.

"Вони обоє не відмовлялись від можливості надання допомоги Україні – навіть у довгостроковій перспективі. Питання у тому, які види допомоги і як вони використовуються, як Європейський Союз може бути певний у тому, що допомога використовується ефективно. Ось такою була дискусія вчора", – розповів Денков.

Не секрет, що Орбан і Фіцо виступають проти подальшої військової підтримки України.

Прем’єр Словаччини заявив, що готовий підтримувати гуманітарну допомогу для України.

До речі, такий підхід до допомоги Україні, на умовах посилення підзвітності, перегукується і з підходом республіканців в США. Особливо "трампістів".

Новий спікер Палати представників США, республіканець-трампіст Майк Джонсон у публічних заявах підтримує надання Україні військової допомоги, але за умови підзвітності і розуміння чітких цілей від Білого дому при її наданні.

До речі, дипломатичний радник президента України Ігор Жовква вважає, що обрання Майка Джонсона новим спікером Палати представників США не завдасть удару по американській військовій допомозі Україні.

"Я проаналізував слова новообраного спікера пана Джонсона до його обрання або навіть після його обрання, і я не чув, щоб він сам або члени його партії вирішували скоротити військову підтримку України", – сказав він.

Раніше колишній президент США від Республіканської партії Дональд Трамп хвалив Орбана і називав його стиль правління "неліберальною демократією". Трамп приймав його в Білому домі в 2019 році.

А за словами угорського прем’єра, Трамп – "людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

Нагадаємо, Дональд Трамп може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Загалом, як повідомила прем’єрка Естонії Кая Каллас, на саміті лідерів Євросоюзу лідерів Угорщини й Словаччини "штурмували" питаннями щодо України.

"Їм звісно ж ставили питання про те, як вони собі бачать майбутнє – якою буде альтернатива, якщо ми не будемо допомагати Україні. Якщо Росія переможе, що далі? Чого вони вважають, що ми будемо у безпеці, якщо не підтримаємо Україну зараз? І на це питання вони не відповіли. Тож, думаю, треба з ними говорити далі", – розповіла Кая Каллас.

Посилити Орбана і Фіцо у протистоянні з Брюсселем могла і Польща, але результати виборів можуть дозволити проєвропейській опозиції створити владну коаліцію у парламенті.

На саміті прем’єр Польщі не підтримав заяви своїх колег з Угорщини і Словаччини щодо допомоги Україні.

Консенсус щодо 50 мільярдів

За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, під час обговорення на саміті у Брюсселі перегляду бюджету ЄС було досягнуто загального консенсусу щодо виділення Україні додаткових 50 мільярдів євро.

Однак новопризначений глава словацького уряду у цьому контексті згадав про українську корупцію як про перешкоду.

"За словами представника ЄС, який був поінформований про переговори, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму виступі попередив про корупцію в Україні, зазначивши, що йому буде важко пояснити на батьківщині додаткові витрати на Україну", – зазначило видання Politico.

За словами словацького видання Dennik N, Фіцо охарактеризував Україну як "одну з найбільш корумпованих країн світу".

У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки. Із них 50 млрд євро хочуть виділити для України.

Канцелярія словацького уряду повідомила, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

"Ми не допустимо жодних скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів та усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використаний для підвищення конкурентоспроможності і для боротьби з нелегальною міграцією", – перерахував словацький прем'єр Фіцо.

Він також закликав до того, щоб фінансова підтримка України була обумовлена гарантіями того, що європейські гроші, в тому числі словацькі, не будуть привласнені.

Частину цих коштів, на думку Фіцо, слід спрямувати на відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і на підтримку словацьких компаній у відбудові України.

Орбан "підтримує воєнну машину Путіна"

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину і Сербію у тому, що ті допомагають підтримувати "воєнну машину" Кремля, не шукаючи альтернативних джерел постачання енергоносіїв.

"Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки підтримують воєнну машину Путіна. Ми не можемо більше чекати. Насправді, це повинно було статися раніше", – зазначив він.

А минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та президент Росії Владімір Путін зустрілися у Пекіні. Це була перша за понад рік зустріч Путіна з лідером держави ЄС.

Перед цією зустріччю угорський прем’єр нібито поінформував про неї ЄС та НАТО і не планує вибачатися за неї.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що лідери країн можуть самі обирати партнерів для обговорення.

"Але потрібна тісна координація, потрібна прозорість, якщо зміст дискусії впливає на Європейський Союз і єдність в ЄС. Це загальний меседж, який було надіслано", – зазначила вона.

Прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель жорстко розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за його взаємодію з російським президентом Владіміром Путіним.

"Те, що він (Віктор Орбан. – Ред.) зробив з Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу", – сказав глава уряду Люксембургу.

Тим часом Орбан знову бовкнув, що Україна не виграє війну.

Прем’єр Угорщини сказав, що стратегія ЄС – "українці повинні перемогти, росіяни повинні програти" – провалилася.

"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія провалилася. Всі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті", – заявив угорський прем'єр-міністр, додавши, що Угорщина завжди займала таку позицію.

Орбан заявив, що "Україна не виграє на фронті, росіяни не програють на фронті", тому необхідний "план Б".

Він зазначив, що на наступних європейських виборах мають відбутися зміни, тому що теперішні лідери "не можуть впоратися з цією проблемою".

Також днями угорський прем’єр відзначився скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував Орбана за таке порівняння.

"Брюссель не вторгався в Угорщину. Угорщина прийняла суверенне рішення приєднатися до Європи. Вона дуже виграла від цього і продовжує вигравати з того часу, як приєдналася. І угорський народ живе набагато краще відтоді, як приєднався до Європи, але це був суверенний вибір", – сказав Макрон.

Водночас він сказав, що немає причин забороняти зустрічі Орбана з главою Кремля Владіміром Путіним, але це має відбуватися за попередньої координації з країнами-членами ЄС.

"Ми не повинні дозволити цьому послабити нас. Я думаю, що з початку війни в Україні наша сила полягала в тому, що ми були єдиними, швидкими і витримували лінію", – додав президент Франції.

За словами джерел у ЄС, Орбан зараз ізольований у ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше, і в Євросоюзі очікують все більше проблем з Будапештом.

До речі, радимо подивитися на нашому Telegram-каналі показове відео з саміту Євросоюзу, де угорський лідер справно грав роль гидкого каченяти.

Результати саміту

Європейська рада за підсумками засідання в четвер і п’ятницю підтримала допомогу Україні у збільшенні обсягів експорту сільгосппродукції, підтвердила наміри Євросоюзу працювати над "майбутніми безпековими зобов’язаннями" для України, а також схвалила плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.

У плані військової підтримки лідери наголосили на необхідності забезпечити прискорене постачання ракет і боєприпасів, зокрема в межах плану ЄС із постачання мільйона снарядів, а також систем протиповітряної оборони "для захисту населення, критичної та енергетичної інфраструктури".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європейський Союз зараз працює над новим, 12-м, пакетом санкцій проти Росії.

За її словами, робота над новим пакетом санкцій відбувається спільно із країнами G7.

Кірм того, лідери ЄС закликали до посилення безпеки після терактів у Франції та Бельгії.

До речі, у Бельгії відпустили палестинця, який казав про наміри "померти смертю мученика".

Допомога Україні

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР, а Польща направила в Україну персонал для ремонту військової техніки.

Як повідомляє Defense News, Україна отримала зі Словенії партію розвідувальних дронів.

Прибутки оборонпрому США починають зростати завдяки військовій допомозі для України. Сподіваємося, що все більше американців усвідомлять і вигоди для себе від допомоги українцям.

Різне щодо України

За даними Bloomberg, Китай пропустить переговори щодо української "формули миру" на Мальті. Але, в Офісі президента кажуть, що працюють над запрошенням Китаю

Польща попросила дозвіл ексгумувати останки поляків, нещодавно виявлені в Україні.

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