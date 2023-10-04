Орбан ріже Києву фінансування, міграційна реформа ЄС, автокатастрофа з українцями: новини дня

Розгляд додаткового фінансування для України затягується через звільнення спікера Палати представників США.

На тлі невизначеності щодо подальшої допомоги Україні США повідомили, що передали українським Збройним Силам патрони іранського походження, конфісковані під час спроби контрабанди до Ємену.

Та попри складну політичну ситуацію у Сполучених Штатах, катастрофічний сценарій щодо допомоги Україні далеко не гарантований. Докладніше – у дайджесті.

Отже, зросла важливість дискусій щодо фінансування України з боку ЄС.

Але, і тут, але вже Орбан, посилює занепокоєння щодо зменшення економічної підтримки Києва від ЄС.

Серед тем нашого огляду: смертельне ДТП з українцями у Венеції, зрив мирних переговорів між Вірменією і Азербайджаном, почесне консульство Греції у Херсоні, нове залізничне сполучення зі Львова до Варшави.

Все важливе і цікаве за 4 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Невизначеність США щодо допомоги

3 жовтня, уперше в історії США, зняли спікера Палати представників.

Причому, за спрощеною процедурою. Нагадаємо, що умовою обрання Кевіна Маккарті на посаду спікера було радикальне спрощення механізму його відставки – це була категорична умова крайньоправих республіканців, результатами якої вони тепер скористалися.

Серед названих причин, чому деякі республіканці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.

До речі, голоси крайньоправих республіканців посилила більшість демократів, які партійною лінією підтримали звільнення спікера.

Необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12 законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік.

"До обрання нового спікера Палата не може голосувати закони, однак вся інша робота, в тому числі в комітетах, продовжується", – зазначила посол України у США Оксана Маркарова.

Під питанням опинився і ймовірний розгляд додаткового фінансування для України.

Після рішення Палати представників США не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового бюджету, а також після усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати консервативні американські експерти почали кампанію із закликом до Конгресу США підтримати більшу допомогу Україні. Крім того, вони закликають визнати, що перемога Росії матиме серйозні наслідки для американської національної безпеки.

Серед підписантів листа – понад 20 високопосадовців адміністрації Трампа, які займались реалізацією зовнішньої політики.

Авторка "Голосу Америки" Катерина Лісунова з у статті про звільнення спікера Кевіна Маккарті заспокоює: подальшу підтримку України підтримує більшість і демократів, і республіканців. І ця ситуація навряд чи радикально зміниться протягом найближчих тижнів чи місяців.

Редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко, який слідкував у Варшаві за Варшавським безпековим форумом, зазначає: "Із США все складно і зменшення (але не припинення!) американської допомоги у майбутньому – досі реальний сценарій. Біда в тому, що постачання з США неможливо замінити. Треба чесно це визнавати. Тому всі сили кинуті на те, щоб це відвернути".

За словами Сидоренка, попри складну політичну ситуацію у США, катастрофічний сценарій далеко не гарантований. Навіть у разі обрання Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

"США – не монархія, і президент не всесильний. Зрештою, Конгрес і надалі гратиме роль", – нагадав один з учасників форуму, колишній безпековий радник президента Трампа генерал Герберт Макмастер.

Докладніше про нові виклики для України – у статті редактора ЄвроПравди Катастрофа, яку треба відвернути: як Європа готується до можливої зупинки допомоги США у війні.

Коли Штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців у Конгресі, Центральне командування Збройних сил США повідомило, що передало українським Збройним Силам патрони іранського походження, конфісковані під час спроби контрабанди до Ємену.

Згідно із заявою американського Центрального командування, "2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм".

Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року американцями на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угруповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, уточнюється в повідомленні.

А Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Іран фактично сам зізнався у порушенні резолюцій ООН щодо нерозповсюдження зброї, коли під час візиту міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу показав власні ракети.

Слід додати, що на Заході заговорили про вичерпання запасів зброї, яку можна віддати Україні.

Орбан ріже Києву фінансування

Після ухвалення у суботу тимчасового бюджету США щодо запобігання припинення роботи уряду, з якої виключили допомогу Києву в розмірі 6 мільярдів доларів, зросла важливість дискусій щодо фінансування України з боку ЄС.

Вчора Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів. Гроші фонду, якщо цей бюджет остаточно затвердять, передбачені на 2024-2027 роки.

Але Угорщина посилює занепокоєння щодо зменшення економічної підтримки Києва від ЄС.

За даними Bloomberg, Угорщина запропонувала розділити майбутній 50-мільярдний пакет допомоги Європейського Союзу для України.

Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що на цьому етапі для України буде достатньо погодження 25 мільярдів євро. За словами джерел, Будапешт хоче, щоб ЄС за декілька років виплат оцінив, коли Україні може бути надана інша половина коштів, залежно від її потреб.

За словами особи, знайомої з переговорами, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, щоб змусити уряд Віктора Орбана зменшити його опір у виділенні підтримки Україні.

На тлі цих зусиль Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Разом з тим Угорщина хоче гарантій, що Україна не поверне OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Тим часом Financial Times розповідає про перспективи вступу нашої країни до Євросоюзу.

За даними співрозмовників видання, у перші сім років після повноцінного вступу України до ЄС вона зможе претендувати приблизно на 186 млрд євро із бюджету Євросоюзу.

У разі вступу до ЄС Україна стане найбільшим отримувачем сільськогосподарських субсидій у ЄС, обійшовши за масштабами Францію, і саме у цій сфері вплив її вступу буде найбільш відчутним.

Також Україна могла би претендувати на 61 млрд з так званих "фондів згуртованості", призначенням яких є інвестиції в інфраструктуру менш розвинених країн-членів і їхнє "підтягування" до рівня решти.

Щодо європейської допомоги слід додати, що в Естонії рівень підтримки прийому українських біженців упав до найнижчого рівня.

Але, країна продовжує дуже допомагати українцям. Так, на Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії.

ДТП з українцями у Венеції

Четверо українців загинули і ще четверо отримали поранення внаслідок ДТП з автобусом, що трапилась 3 жовтня у Местре, материковій частині Венеції.

Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз їхньому життю немає.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти.

Ще вдень, за повідомленням мера Венеції Луїджі Бруньяро, причина аварії залишалася загадкою.

Азербайджан не іде на переговори

Президент Азербайджану не прийматиме участь у мирних переговорах з Вірменією, які заплановані на 5 жовтня.

За даними джерела "Інтерфакс-Азербайджан", причина – "деструктивна позиція Франції, а також незгода Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини".

За словами джерела, останні заяви Вірменії, Франції, Німеччини та Шарля Мішеля ясно дали зрозуміти, що на цій платформі "панує антиазербайджанська атмосфера". Заяви міністра закордонних справ Франції під час її візиту до Вірменії показали, що Париж займає майже ворожу позицію щодо Азербайджану, сказав співрозмовник.

Перед цим стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував поїздку до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти, на полях якого лідери Азербайджану та Вірменії мають провести мирні переговори після повернення Нагірного Карабаху під контроль Баку.

Разом з тим, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в четвер, 5 жовтня, попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Також сьогодні стало відомо, що ЄС, Росія і США провели таємні переговори за кілька днів до одноденної війни в Карабаху.

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