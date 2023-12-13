ЄС іде на компроміс із Орбаном, другий Patriot з Німеччини, уряд Туска почав роботу: новини дня

Контрольна спроба Зеленського переконати республіканців у Конгресі США відступити від своїх вимог заради України, очікувано, не принесла результатів.

Саміт Євросоюзу може схвалити 50 млрд для України, але навряд чи відкриє переговори щодо вступу до ЄС.

Чимало хороших новин надійшло з Норвегії та Німеччини.

У Румунії людина померла від кору, а на кордоні з Польщею все таки розблокували пункт пропуску, у тому числі вантажівок.

Все важливе і цікаве за середу, 13 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Варто готуватися до поганого сценарію

Візит Володимира Зеленського 11 і 12 грудня до США став кульмінацією спроб Києва зрушити з мертвої точки схвалення додаткової фінансової допомоги в американському Конгресі. Адже на кону – 12 мільярдів доларів макрофінансової та понад 13 мільярдів військової допомоги, критично необхідних України.

Та дива – хай як це було очікувано – не сталося.

"Дружня і відверта", за словами Зеленського, зустріч із американськими сенаторами, як видається, не принесла нічого нового.

Варто визнати: ані українським депутатам, ані представникам Офісу президента чи й самому Зеленському не вдалось би переконати Республіканську партію відступити від своїх вимог заради України.

Конкретно у випадку України ключовим каменем спотикання стала ситуація на кордоні США з Мексикою, куди щодня прибувають сотні нелегальних мігрантів (детальніше про це "ЄвроПравда" вже писала). Тобто, Україна стала заручницею внутрішніх політичних інтриг Сполучених Штатів, які розгортаються напередодні президентських виборів.

Усе це наштовхує на те, що Україні варто готуватися до поганого сценарію – обмеження або й узагалі припинення військової та фінансової допомоги США.

Навіть якщо цього разу Сенат і досягне угоди та розблокує пакет Білого дому, вже немає гарантій, що в подальшому подібна дискусія не загрузне в іншому внутрішньополітичному питанні.

До речі, лідер республіканців у Сенаті назвав неможливим схвалення допомоги Україні до Різдва.

Докладніше – у матеріалі журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка В гості за зброєю і грошима: чи змінив візит Зеленського підтримку України з боку США.

На такий сценарій міг натякати голова МЗС Дмитро Кулеба, який закликав Європейський Союз бути більш проактивним і не озиратися на США в ухваленні рішень про допомогу Україні.

Зеленський у Норвегії

Тож, після контрольної спроби переконати Конгрес Сполучених Штатів якнайшвидше схвалити таку необхідну Україні допомогу, Володимир Зеленський поїхав до Європи – у Норвегію.

Він провів переговори з прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стьоре, а також був присутній на саміті нордичних країн, що проходив в Осло цього ж дня.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про плани надати Україні додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку для сфери охорони здоров’я та освіти і, крім того, профінансувати нарощування виробництва боєприпасів.

Прем’єр Норвегії наголосив, що агресія Росії проти України є посяганням на колективну безпеку, демократичні права та цінності. "Разом з нашими союзниками і партнерами у Європі та інших частинах світу, Норвегія продовжить підтримувати Україну у боротьбі, в якій вона захищає себе", – зазначив Йонас Гар Стьоре.

А завтра уряд Данії представить новий пакет допомоги Україні в данському парламенті.

Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським та главами держав Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Швеції.

Вартість пакета становитиме близько одного мільярда євро і включатиме боєприпаси, танки та безпілотники.

"Путін сподівається на розкол і виснаження. Мені соромно чути про втому від війни в Європі. Я можу зрозуміти це, якщо ви перебуваєте в окопах або якщо ви українець, але решта з нас просто не може дозволити собі втомитися раніше, ніж українці", – підкреслила прем’єрка.

ППО з Німеччини

Ще одна країна, яка заявляє про рішучу підтримку України, – Німеччина.

Канцлер країни Олаф Шольц у середу попередив про негативні наслідки зменшення підтримки України у її обороні від нападу Росії.

За його словами, вже друга система Patriot від Німеччини почне діяти в Україні цього року.

А у Берліні відбулась перша конференція партнерів України щодо зміцнення її протиповітряної і протиракетної оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з питань оборони України 22 листопада, що Німеччина та Франція візьмуть на себе керівництво у Коаліції з питань інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD).

Метою CCIAMD є координація розвитку сумісної з НАТО архітектури протиповітряної оборони в Україні.

Ще одна добра новина – в Німеччині нарешті погодили подвоєну підтримку України в наступному році, а це – 8 млрд євро.

Орбан-блокувальник

Саміт Європейського Союзу, що відбудеться наприкінці цього тижня у Брюсселі, стане, поза сумнівом, однією з ключових та драматичних для ЄС подій у році, що завершується. Нагадаємо, що в столиці Бельгії працюють наші журналісти, тому слідкуйте за нашою стрічкою новин – буде багато цікавого!

Євросоюз входить у кризу внутрішніх суперечок, що блокують ухвалення рішень і здатні зробити Брюссель безпорадним у кризових питаннях через блокаду з боку тих радикальних лідерів, для яких існування потужної та впливової об’єднаної Європи – це радше зло, а не благо.

Тому історія з рішеннями про підтримку України життєво важлива не лише для нашої держави, а й для самого ЄС. А рішення, ухвалені (або не ухвалені) в Брюсселі наприкінці цього тижня, можуть стати визначальними для майбутнього блоку.

Так, ви правильно зрозуміли – наразі йдеться про угорського лідера Віктора Орбана, але він розраховує, що недовго лишатиметься наодинці. Ба більше: Угорщина вже зараз отримала ситуативного союзника у питанні протистояння відкриттю переговорів з Україною про членство в ЄС. Ним виявилася Австрія.

Раніше глава МЗС країни Александр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.

Хоча Австрія, найімовірніше, погодиться поступитися. В країні заявили, що не мають наміру перешкоджати вступу України у ЄС. Та і у ЄС вважають, що країна не заветує рішення про переговори з Україною.

Крім того, і новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що не буде блокувати відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.

А от з угорським прем’єром Віктором Орбаном – складніше.

Сьогодні Орбан розповів парламенту, чому блокує переговори про вступ України до ЄС. Згодом у Twitter (X) він повторив, що не може підтримати "швидке членство України" в Євросоюзі.

"Швидкий вступ України до Європейського Союзу матиме руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС та європейської безпеки. Це не відповідає інтересам ні Угорщини, ні Європейського Союзу, тому ми не можемо його підтримати!", написав Орбан.

Та якщо Орбан справді вирішив заблокувати переговори з Україною – то змусити його поступитися не зможе ніхто. І навіть обережні євробюрократи зараз скептичні. "Шанси на успіх – 20-30%", – поділився у середу з журналістами один з високопосадовців. Хоча зважаючи на останні заяви, ця оцінка видається навіть зависокою.

Найбільш реальний сценарій наразі – це те, що саміт не дасть зеленого світла початку переговорів України, однак, щоб компенсувати це, ЄС дійде згоди про фінансування для Києва.

Докладніше про це – у статті Сергія Сидоренка і Ірини Кутєлєвої з "Європейської правди", які зараз працюють у Брюсселі Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС.

Тим паче, що єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що лідери Європейського Союзу, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Та і сьогодні ЄС розморозив 10 млрд євро для Угорщини напередодні "українського" саміту. Отже, ймовірно, у відповідь на це рішення Орбан підтримає 50 млрд євро для України.

До речі, переважна більшість європейців продовжує схвалювати заходи на підтримку України.

Тим часом, Єврокомісія позитивно оцінила український закон про нацменшини, а у Раді зареєстрували законопроєкт про лобіювання, потрібний для відкриття переговорів з ЄС.

Блокада кордону

З другої половини дня у середу проїзд на пункті пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" відбувається повністю безперешкодно, польська сторона прогнозує, що усі вантажівки з черги в український бік пропустять приблизно за 30 годин.

За даними ДПСУ, у черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок.

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