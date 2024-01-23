Погрози "з України" міністру Орбана, Рамштайн без допомоги США, криза Ради Європи: новини дня

У Білому домі попереджають про критичні кілька місяців для України на тлі відсутності рішення Конгресу про додаткову допомогу українцям.

НАТО зміцнює обороноздатність задля стримування Росії від агресії, а в Євросоюзі готові зайняти жорстку позицію у протидії Орбану.

ВООЗ закликала до термінової вакцинації через сплеск кору у Європі, а у ЄС створять Управління зі штучного інтелекту.

Повна картина вівторка, 23 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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"Рамштайн" без допомоги від США

Зранку 23 січня під атакою російських ракет перебували Київ, Харків, Павлоград, Шостка та інші населені пункти України. Українська ППО знищила 21 ворожу ракету.

Повідомлялося, що у результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будинків та дитсадка, у Святошинському районі палають автомобілі.

Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетну атаку, а посол США після масованої атаки РФ заявила, що Україна зараз потребує нашої підтримки.

Виступаючи на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у форматі відеоконференції міністр оборони США Ллойд Остін повторив заклик до країн-союзників "копати глибше", аби забезпечити Україну якнайбільшою кількістю систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Ключова тема нинішнього "Рамштайну" – довгострокові потреби Києва.

Зустріч відбулася у момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене у Конгресі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав Конгрес якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

Загрози з Росії

В понеділок в Ігналінському районі троє озброєних білоруських прикордонників навмисне зайшли на територію Литви углиб до 2,5 метри.

У МЗС Литви заявили, що озброєні білоруси пройшли близько 400 метрів литовською територією.

Голова Служби охорони державного кордону Литви Рустамас Любаєвас вважає, що проникнення білоруських прикордонників було навмисною дією з метою перевірки пильності литовських колег.

23 січня Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило йому дипломатичну ноту, в якій висловило рішучий протест проти неодноразових порушень державного кордону Литви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянсу не загрожуватиме напад з боку Росії, якщо його члени продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення обороноздатності.

Тим часом НАТО розгортає більшу кількість бойових підрозділів у східній частині Альянсу, збільшує інвестиції в оборону і збільшує кількість навчань.

"Цього тижня в нас розпочнуться великі навчання, які стануть найбільшими навчаннями НАТО за десятиліття, у яких візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців", – нагадав Столтенберг.

Крім того, сьогодні генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс в присутності Столтенберга підписала контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

Генсек НАТО впевнений, що зміцнення власної обороноздатності буде стримувати Росію від агресії проти Альянсу.

Слід додати, що Канада й чотири країни ЄС викрили мережу, що незаконно ввозила військові товари в Росію, а Bloomberg опублікував деталі рішення ЄС щодо використання заморожених активів РФ.

Перемога України в 2023 році

В 2023 році Україна, завдяки західній підтримці, розблокувала чорноморські порти, і тепер західна частина Чорного моря відкрита для українського експорту.

За оцінками Британії, як повідомив британський посол в інтерв’ю "Європейській правді", ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту. Також відігнали російський флот на 300 кілометрів від Севастополя – до Новоросійська.

"Те, що сталося у Чорному морі – це справді перемога України", – заявив Мартін Гарріс.

До речі, спільна протимінна група в Чорному морі, про створення якої було домовлено між Болгарією, Румунією і Туреччиною, може запрацювати в квітні-травні.

Протидія Орбану і погрози "з України"

Як повідомляє Bloomberg, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

За словами співрозмовників агентства, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Можливий запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС надавали гроші Україні поза бюджетним процесом ЄС.

Джерела підкреслили, що якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.

Водночас агентство наголошує, що такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель визнає, що буде важко переконати Угорщину підтримати збільшення фінансової допомоги Україні на саміті ЄС 1 лютого.

А ще сьогодні до посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС країни Петера Сійярто у зв’язку з його майбутнім візитом в Ужгород.

У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина "робить усе, щоб Україна програла у війні" та каже, що Сійярто 29 січня чекає "вибуховий прийом" і рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що "Бог пробачає, але українці – ні".

Криза Ради Європи

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував накласти на Азербайджан найжорсткіше можливе обмеження.

У вівторок після майже годинної дискусії за участю глави азербайджанської делегації Самада Сеїдова, що була "гарячою" та проходила часом на підвищених тонах, моніторинговий комітет абсолютною більшістю голосів ухвалив рішення про те, щоби взагалі не підтверджувати повноваження делегації Азербайджану.

Таким чином, Азербайджан мінімум на рік буде виключений з роботи у ПАРЄ.

За це рішення проголосували практично всі присутні члени комітету. Це означає, що, найімовірніше, його підтримає і асамблея.

Над накладанням санкцій на Азербайджан замислилися після того, як у Баку не запросили спостерігачів ПАРЄ на позачергові президентські вибори, які Ільхам Алієв проводить 7 лютого (і на яких він, безсумнівно, переможе).

Хоча Азербайджан як член організації мав це зробити.

Спроба "дрібного покарання" для Баку дуже швидко переросла у повномасштабну кризу, яка не дозволяє виключати навіть швидкого виходу Азербайджану зі складу Ради Європи.

Про те, що та чому відбувається у Страсбурзі довкола Азербайджану та яку позицію обрала Україна пояснює редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у статті Азербайджан виштовхують з Європи: як ПАРЄ почала "війну" з Алієвим за російським сценарієм.

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