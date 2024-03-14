4 завода Rheinmetall в Україні, допомога США в борг, розпуск парламенту Хорватії: новини дня

Складається враження, що на Заході відчувають все більше небезпеки від Росії і з’являється більше розуміння про необхідність допомоги Україні. Але він все ще досить повільний.

Німецький концерн Rheinmetall готується відкривати нові заводи в Україні, а канцлер Шольц, на тлі чергового відхилення Бундестагом резолюції про постачання ракет Taurus, запевняє в подальшій непохитній підтримці Києва.

Орбанівська Угорщина, на тлі виборів президента Сполучених Штатів, перейшла у пряму конфронтацію з адміністрацією Байдена.

Про все важливе і цікаве за четвер, 14 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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У правильному напрямку, але повільно

Просування РФ на фронті сповільнилось, повідомляє розвідка Британії.

"Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках", – йдеться в повідомленні.

Росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила більш як 350 тисяч військових – вбитими і пораненими.

Таке число озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.

Але, як додає генсек НАТО, в Україні закінчуються боєприпаси.

"Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз…Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні", – наголосив Єнс Столтенберг.

До речі, дві третини громадян у країнах НАТО підтримують подальшу допомогу Україні.

Тим часом, Євросоюз рухається у правильному напрямку, але надто повільно та надто пізно, зауважують міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і Польщі Радослав Сікорський.

Вони закликають негайно допомогти ЗСУ і попереджають про наслідки в разі, якщо РФ переможе в Україні. Докладніше – у статті міністрів "Українці сміливі, але не можуть бути надлюдьми". Спільна стаття голів МЗС про шлях до перемоги.

Міркування окремих лідерів країн Євросоюзу про війну в Україні останнім часом помітно еволюціонували.

Наприклад, в останні тижні президент Франції ініціював дискусію про можливість відправлення західних військ в Україну, а також заявив, що в питанні підтримки Києва для Парижа "немає червоних ліній".

"Зараз він (Макрон. – Ред.) говорить і думає як балтійський політик", – вважає міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш.

За словами голови латвійського МЗС, тепер Макрон усвідомлює, що насправді Росія "повинна програти агресивну війну, інакше вона продовжуватиме становити пряму загрозу європейській безпеці та безпеці Франції ще довгий час".

Більш того, у Франції навіть колишня лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка мала давню репутацію "подруги Путіна", неочікувано жорстко розкритикувала Росію за її війну проти України під час дебатів у парламенті.

Заводи, снаряди, кредит з США

Rheinmetall хоче відкрити в Україні мінімум чотири заводи, які будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

Восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"), це підприємство вже зареєстрували в Україні.

Концерн також оголошував про плани побудувати свої перші бронемашини в Україні у 2024 році.

Разом з тим, німецький Бундестаг сьогодні вчергове відхилив резолюцію, ініційовану опозиційним блоком ХДС/ХСС, щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Канцлер "підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною" й запевнив, що Берлін продовжить підтримувати Київ у військовій сфері "у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами".

Крім того, спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з принциповими змінами.

Проєкт Палати представників може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Сам Джонсон ввечері у середу у спілкуванні з репортерами сказав, що "працюватиме над згодою Палати представників" щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього.

"Ніхто не хоче, щоб Владімір Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон.

Натомість, Білий дім віддає перевагу сенатському законопроєкту.

Слід додати, що Швеція передасть Чехії 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.

У Болгарії заявили про відправлення всіх обіцяних БТР до України.

Євроінтеграція України

Київ і Брюссель розраховують почати переговори про вступ не пізніше червня.

Про те, як саме Брюссель планує вести з Україною переговори про її вступ до ЄС читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Києву готують албанський шлях до ЄС. Деталі рішення про формат вступних переговорів з Україною.

Кроки РФ проти країн Європи

Як пише Reuters, Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався з Польщі.

За словами співрозмовників Reuters, сигнал GPS на літаку був заблокований протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії.

А Молдова звинуватила Росію у незаконному друку бюлетенів у Придністров’ї для своїх президентських "виборів".

Молдовський віцепрем’єр Олег Серебрян підкреслив, що друк бюлетенів у Придністров'ї мав на меті показати Молдові, що регіон не поважає національні закони.

У Росії так звані президентські вибори мають відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.

Тим часом, Росія закрила в’їзд для понад 200 американців-"русофобів", а також викликає посла Австрії через видворення російських "дипломатів".

Зв’язки Угорщини з агресором

Москва зміцнює стосунки з Будапештом.

Посол США в Угорщині Девід Прессмен розкритикував зв'язки Угорщини з РФ, які "міцнішають".

За його словами, якщо це буде політичний вибір Будапешта, "нам доведеться вирішити, як найкраще захистити наші безпекові інтереси".

"Ці законні занепокоєння щодо безпеки, які поділяють 31 союзник Угорщини, не можна ігнорувати", – сказав Прессмен.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує Дональда Трампа на виборах президента США в 2024 році. Своїм нещодавнім візитом до Вашингтона Орбан фактично "дав ляпаса" адміністрації Джо Байдена.

Більш того, глава МЗС Угорщини накинувся на радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, намагаючись захистити репутацію свого шефа Віктора Орбана.

Угорський міністр закордонних справ звинуватив радника Байдена Саллівана у брехні, коментуючи його слова про ситуацію з демократією в Угорщині.

Тим часом, у новому опитуванні Байден незначно випередив Трампа.

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