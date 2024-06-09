Вибори до Європарламенту, представник НАТО в Україні, напад на прем’єрку Данії: все за вихідні

У Євросоюзі – "супернеділя"! Як тривають вибори до Європарламенту і кому прогнозують перемогу?

Франція намагається сформувати коаліцію тренувань в Україні, а чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для ЗСУ продовжує розширюватися.

А ще – напад на прем’єрку Данії, розіграш Кемерона, затримання молдован за графіті у Парижі про "французьких солдат в Україні" і труну.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 8 та 9 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Супернеділя" виборів до Європарламенту

В Європейському Союзі 9 червня – "супернеділя" виборів до Європейського парламенту, коли мільйони виборців визначають, хто формуватиме політику ЄС на найближчі п’ять років.

Вибори у неділю є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування, яке стартувало в четвер.

Вибори визначать наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС – Європейської комісії.

Голосування відбувається у 21 країні-члені Євросоюзу, у тому числі у Франції та Німеччині, які скерують до Європарламенту найбільшу кількість депутатів: 81 та 96 відповідно.

Європейський парламент заявив, що оприлюднить результати екзитполу по всьому ЄС приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат – після опівночі за київським часом.

Перші неофіційні результати виборів

Ультраправі депутати, за прогнозами, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.

Результати прогнозу в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС – 29,5%.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") – на другому місці з 16.5%. Для "АдН" результати значно позитивнші, ніж у 2019 році.

Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца – третя з 14%.

В Австрії ультраправим прогнозують перемогу на виборах до Європарламенту. Там сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент.

У Словаччині, за неофіційними даними з середовища політичних партій, опозиційна до прем’єра Роберта Фіцо партія "Прогресивна Словаччина" виграла євровибори.

Вона, ймовірно, отримає 6 із 15 місць, а партія SMER словацького прем’єра – 5.

Вибори у Словаччині відбулись у суботу на тлі замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, що стався минулого місяця.

А в неділю вибори до Європарламенту проходять і в Угорщині, яка є єдиною чітко ворожою до України країною ЄС.

Вчора суперник угорського прем’єра Віктора Орбана зібрав велелюдний мітинг у Будапешті.

Петер Мадяр, який за кілька місяців створив найсильнішу опозиційну партію "Тиса" в Угорщині, сподівається використати хороший результат на недільних виборах до ЄС, щоб просунути себе і свій рух до перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.

В Угорщині фіксують високу явку на виборах до Європарламенту.

Напередодні виборів партія "Фідес" Орбана провела інтенсивну дезінформаційну кампанію, стверджуючи – без надання доказів – що існує глобальна змова з метою втягування Угорщини у пряму війну з Росією.

"Фідес" і її сателіти встановили рекорди в ЄС за обсягами реклами в соцмережах, сповненої антизахідною дезінформацією.

У Болгарії у неділю проходять вибори не тільки до Європарламенту, але й ще до національного парламенту. Це вже шості за три роки парламентські вибори, але, за прогнозом аналітиків, вони вчергове навряд чи призведуть до формування стабільного уряду.

У Латвії, за неофіційною інформацією, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія "Нова Єдність" і опозиційне "Національне об'єднання": кожна з політичних сил може отримати по 2 мандати.

Коаліції для України, представник НАТО

Як повідомило видання Welt am Sonntag, Франція намагається сформувати коаліцію тренувань в Україні, а чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для ЗСУ продовжує розширюватися.

Bloomberg пише, що генсек НАТО відмовляється від планів щодо фонду в 100 млрд євро для України.

Згідно з новою пропозицією, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн-членів НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.

А ще, за даними Foreign Policy, НАТО планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні.

Очікується, що новий посланник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, в тому числі потоки військової допомоги Києву від різних західних країн.

Зазначається, що високопоставлена посада також стане політичним сигналом як для України, так і для Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва.

Тим часом, імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився, повідомив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Напад на прем’єрку Данії

У п’ятницю ввечері на прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, яка є великим другом України, скоїли напад у центрі Копенгагена. Її вдарив 39-річний чоловік.

Після нападу прем’єрку доставили в лікарню з легкою травмою шиї.

Нападника помістили під варту до 20 червня.

Низка європейських лідерів і генсек НАТО засудили напад на Метте Фредеріксен.

Різне щодо України і українців

У Німеччині на вихідних продовжуються пошуки 9-річної українки.

Третина українських біженців у Норвегії не хочуть повертатись в Україну.

Глава МЗС Британії став жертвою пранкера, який вдавав із себе експрезидента України Петра Порошенка. Порошенко назвав цей розіграш спланованою операцією російських спецслужб.

У Парижі, як повідомили ЗМІ, затримали молдован за графіті з написом "Французькі солдати в Україні" і труною.

В МЗС Молдови прокоментували затримання у Франції молдован, причетних до "українських графіті". Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив дії молдовських громадян і назвав інцидент частиною гібридної тактики, спрямованої на завдання шкоди міжнародному іміджу країни.

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