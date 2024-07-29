Фіцо погрожує Україні, відставка відповідальної за Київ у США, нові пакети зброї: новини дня

Сполучені Штати оголосили про нові пакети допомоги Україні, які включають боєприпаси, засоби РЕБ та інші предмети, а Німеччина відзвітувала про передачу танків.

Словацький прем’єр погрожує Україні, а президент Туреччини – Ізраїлю.

В Німеччині кажуть, що не бояться погроз Путіна.

Крім того, у Німеччині слідом за Францією сталася диверсія на залізниці, а також стався вибух на хімічному заводі.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 29 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нові пакети зброї

Почнемо з найприємнішого – нових пакетів допомоги для України.

США виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів (зброю нададуть зі складів американської армії), а також оголосили про оборонне замовлення на 1,5 мільярда доларів.

Обидва пакети містять боєприпаси для систем HIMARS, NASAMS і засобів протиповітряної оборони малої і середньої дальності, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, мінометні міни калібру 120 мм, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також у переліку згадані протитанкові комплекси Javelin та AT-4, протитанкові керовані ракети TOW, засоби радіоелектронної боротьби, стрілецька зброя, вибухівка, системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність США після останніх оголошень щодо нових пакетів підтримки України.

"Найголовніше, що ця допомога демонструє силу і лідерство Америки перед обличчям агресії і терору. Чим сильніше таке лідерство, тим стабільніший світ", – наголосив Зеленський.

Крім того, уряд Німеччини за останній час спільно з Данією передав Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.

Також Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами.

У переліку згадані 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження, майже 25 тисяч бойових шоломів і польовий шпиталь.

Погрози Фіцо Україні

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив послу України наслідками через перебої в транзиті нафти "Лукойлу".

Прем’єр Словаччини повідомив, що обговорив питання поставок "Лукойлу" з послом України Мирославом Кастраном, на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", – заявив він.

Відставка відповідальної за Україну в США

Пенні Пріцкер, відповідальна у США за відновлення України, йде з посади.

"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії і цій роботі", – пояснила Пріцкер.

Вона запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

Також спецпредставниця США з економічного відновлення України назвала умови, які паралельно з реформами мають підштовхнути розвиток економіки.

Пріцкер виділила п’ять напрямків, за якими Захід має допомогти Україні змінитися.

Німеччина відповіла Путіну

У німецькому уряді відповіли на погрози Владіміра Путіна через "Томагавки".

Нагадаємо, володар Кремля заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

"Ми не будемо залякані такими заявами", – заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.

У відомстві зазначили, що Росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України, а Німеччина повинна реагувати на це.

Але, серед німецьких політиків є і ті, хто хоче умиротворювати Путіна.

Альянс німецької "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт може сподіватися на чимало голосів на вересневих місцевих виборах на сході країни, але планує пов'язати можливі урядові переговори у східних землях з врегулюванням війни в Україні.

На думку засновниці партії BSW Сари Вагенкнехт, підтримувати Україну зброєю – це неправильний спосіб поводження з Росією. Відповідно, вона хоче поставити потенційні коаліції у східних землях Німеччини в залежність від позиції її партнерів щодо війни в Україні.

У вересні в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі будуть обрані нові земельні парламенти.

Політсила є дуже популярною в цих трьох землях з рейтингом від 15 до 20 відсотків за результатами опитувань.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", як і BSW, також є популярною у цих землях і також виступає проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.

Голова урядової СДПН в Тюрингії та міністр внутрішніх справ Георг Маєр звинуватив Вагенкнехт у шантажі через те, що вона поставила умовою коаліції відмову від подальшої підтримки України у війні проти Росії.

"Зовнішня політика не робиться в урядах земель, – сказав він.

"Жодна серйозна партія у федеральному уряді не дозволить шантажувати себе Сарою Вагенкнехт, щоб припинити підтримку демократичної країни, яка зазнала жорстокого вторгнення з боку Росії. Вагенкнехт це знає. Але її турбує не це питання і, звичайно, не Тюрингія, а, як завжди, вона турбується про себе", – сказав Маєр.

Диверсії у Франції і Німеччині

Літні Олімпійські ігри 2024 року проходять у безпрецедентних умовах, коли по території Франції пачками затримують ісламістів за планування терактів, а також виявляють завербованих російськими спецслужбами диверсантів.

Тільки-но країна оговталася після диверсій на залізниці, що стались у день відкриття Олімпіади, як у понеділок здійснили чергову диверсію. Зокрема, у ніч на 29 липня пошкодили обладнання операторів зв’язку.

У пресслужбі оператора телекомунікацій SFR повідомили, що невідомі зловмисники обрізали кабелі зв’язку у п’яти місцях рано вранці у понеділок.

Міністерка з цифрових питань Марина Феррарі зазначила, що ці дії зловмисників спричинили "локальні" наслідки для клієнтів, що користуються оптоволоконним інтернетом, мобільним зв’язком та стаціонарними телефонами.

"Найсуворішим чином засуджую ці підлі та безвідповідальні вчинки", – заявила Марина Феррарі.

А вранці 26 липня, нагадаємо, у перший день Олімпіади, стався масштабний збій на залізниці. Оператор SNCF заявив, що вночі на мережі скоїли низку умисних пошкоджень на трьох гілках.

У Франції ідентифікували кількох осіб, що стоять за диверсіями на залізниці. Крім того, за даними ЗМІ, біля об’єктів залізниці затримали ліворадикального активіста. Поліція втрутилася після повідомлення від співробітників SNCF про присутність біля залізниці молодого чоловіка, що поводиться підозріло.

Також стало відомо, що главі МВС Франції надіслали лист із ймовірними слідами чуми. Наразі проводять глибші аналізи, щоб підтвердити або спростувати початкові результати.

Організатори Олімпіади вдруге скасували тренування з триатлону в Сені через брудну воду.

Допоки офіційно не повідомляли, яка саме країна може стояти за диверсією на залізниці. Втім, лише кілька місяців тому європейські спецслужби попереджали – Росія планує диверсії по всьому континенту, зокрема, й на залізниці.

Ще у квітні президент Макрон заявляв, що не має сумніву у тому, що Росія спробує зірвати Олімпіаду.

Про свої побоювання щодо спроб РФ використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції заявляв і очільник МВС Франції.

Російський слід вже виявили в інших інцидентах у Франції, які так чи інакше пов’язані з Олімпіадою.

Про загрози, яким мають протистояти сили безпеки Франції та про те, від кого вони можуть походити, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Олімпіада під загрозою терактів: як Франція захищає змагання від ісламістів та агентів РФ.

У Німеччині слідом за Францією сталася диверсія на залізниці, а також стався вибух на хімічному заводі, 14 постраждалих.

Погрози Ердогана

Ердоган пригрозив, що Туреччина може увійти в Ізраїль.

"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними", – сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зборах своєї Партії справедливості і розвитку у його рідному місті Різе.

Він додав, що "ми повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки".

Очільник МЗС Ізраїлю після погроз Ердогана нагадав йому про долю Саддама Хусейна.

Тим часом, в уряді Італії закликали своїх громадян у Лівані виїздити з країни.

Напередодні, 27 липня, внаслідок удару з території Лівану по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, які контролює Ізраїль, загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило підтримуване Іраном терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

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