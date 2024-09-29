Ультраправі виграли в Австрії, Швейцарія за "мир" від Китаю, вимоги РФ до Грузії: все за вихідні

В США повідомили, що дуже ретельно вивчають "план перемоги" Зеленського, а напарник Трампа на виборах розкритикував українського президента вже після їхньої зустрічі.

Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю, який, як вважають на Заході, насправді підживлює путінську війну в Україні.

А ще – урядові кризи у Чехії і Німеччині, посилення проросійських сил в Болгарії на тлі триваючої політичної кризи в країні, а також вибори в Австрії.

У Литві гоночний автомобіль в'їхав у натовп, а в Гельсінкі іграшковий пістолет став причиною поліцейської операції.

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США вивчають "план перемоги"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська адміністрація вивчає "план перемоги", який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав держсекретар.

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.

Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до так званого плану перемоги всупереч повідомленням ЗМІ.

Він додав, що президент США Джо Байден має намір повернутись із "якимось рішеннями й відповідями" стосовно плану 12 жовтня, коли відбудеться засідання контактної групи "Рамштайн" на рівні лідерів.

"Тому початок обнадійливий", – резюмував Никифоров.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль сподівається, що майбутній саміт з президентом США Джо Байденом у Рамштайні стане чітким знаком солідарності з Україною, яка зазнала нападу з боку Росії.

"Зустріч має ще раз дати зрозуміти, що всі, включаючи США після виборів у листопаді, зобов'язані продовжувати активно підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, – сказав лідер партії Олафа Шольца.

Але, за його словами, також слід подумати про те, "як мирні конференції можуть бути розширені в майбутньому, щоб нарешті відбулося краще обговорення перспективи миру в інтересах українського народу".

Слід додати, що Литва передала Україні нову партію військової допомоги, а Данія інвестує понад $628 млн в оборонну промисловість України.

Швейцарія за "мир" від Китаю

У Швейцарії заявили про підтримку так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України, незважаючи на те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.

Водночас речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

В МЗС України розчаровані тим, що Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії.

В українському Міністерстві закордонних справ закликали Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

Раніше про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн заявила Угорщина.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні", – сказав Боррель.

27 вересня Китай і Бразилія продовжили просувати "план припинення війни в Україні" серед країн, що розвиваються.

До зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та радника президента Бразилії Селсу Аморіма долучилося 17 країн.

Газета газета The Times пише, що на Заході нібито отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю – це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

"Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (Росії. – Ред.) в таємниці", – сказав посадовець, якого цитує The Times.

Він, однак, підтвердив повідомлення агентства Reuters про те, що Росія розробила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії, які використовує у війні проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні глибоко занепокоєні підтримкою Китаю оборонної промислової бази Росії.

"Коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, щось тут не сходиться", – підкреслив Блінкен.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг визнає, що російська сторона поки не готова до переговорів про завершення війни проти України.

Разом з тим, вінн вважає, що з Росією потрібно шукати діалог у деяких питаннях.

"Світ не чорно-білий. Ми потребуємо Росії, наприклад, у питанні клімату. Росія є членом ОБСЄ, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка, як і раніше, має вирішальне значення на європейському континенті", – додав він.

Критика від трампістів

Трампівський кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс розкритикував Володимира Зеленського після його зустрічі з Трампом за візит до збройового заводу у Пенсильванії.

"Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсильванії і всім іншим", – сказав Венс.

NYT зазначає, що Зеленський насправді так і зробив – використав свій візит на завод, щоб подякувати Сполученим Штатам за підтримку, а також подякувати робітникам у Скрентоні за виробництво артилерійських снарядів для підтримки України.

Нагадаємо також, що цього тижня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативною вимогою про звільнення посла України в США Оксани Маркарової.

Він зауважив, що посол Маркарова організувала захід, в рамках якого Зеленський відвідав американський виробничий об'єкт у ключовому штаті Пенсильванії.

"Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес", – йшлося в листі Майка Джонсона.

Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США.

Урядові кризи у Чехії і Німеччині

За підсумками переобрання третини складу Сенату – верхньої палати парламенту Чехії – у двох турах виборів 20-21 та 27-28 вересня партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO покращила результат.

Бабіш скептично ставиться до військової підтримки України.

ANO разом із Соціал-демократичною партією Чехії матимуть 13 сенаторів замість нинішніх шести.

Водночас п’ять партій урядової коаліції Чехії здобули 15 сенаторів, що дозволить їй зберегти більшість у верхній палаті парламенту.

Крім того, у Чехії проходили і регіональні вибори.

На них одна з коаліційних партій – партія "Піратів" – зазнала провалу і наразі триває внутрішньопартійне голосування про те, чи виходити з владної коаліції.

Формально голосування триватиме до кінця понеділка, 30 вересня, але нинішнє керівництво "Піратів" каже, що це вже вирішене питання.

На цьому тлі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, призначений на цю посаду за квотою "Піратів", планує подати у відставку на початку наступного тижня.

Аби вирішити політичну кризу, президент Чехії Петр Павел прийме глав усіх п'яти партій коаліції – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN і "Піратів" – у своїй резиденції в понеділок, 30 вересня.

Більше про те, чому проукраїнська коаліція Чехії може втратити владу, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

Нагадаємо, у Німеччині керівництво партії "Зелених", яка входить до урядової коаліції, оголосилп про свою відставку після низки поганих результатів на виборах.

Після відставки свого партійного керівництва, німецькі "Зелені" зросли у популярності серед виборців.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції на чолі з Олафом Шольцом, натякнув на можливий вихід з коаліції, що призведе до розвалу німецького уряду.

У понеділок віцепрезидент Бундестагу від вільних демократів Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.

Співлідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен мало вірить у те, що ситуація в урядовій коаліції покращиться.

Тим часом головна проросійська партія Болгарії посідає друге місце перед виборами. Вони відбудуться 27 жовтня. Виходить, що політична криза в Болгарії, яка триває з 2021 року, йде на користь саме проросійським силам. Нагадаємо, країну очолює проросійський президент Румен Радев.

Ну а в Австрії в неділю проходять парламентські вибори.

Вибори в Австрії

Вперше в історії вибори в Австрії виграли ультраправі.

За попередніми прогнозами, переможцями цих виборів уперше в повоєнній історії країни стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ).

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.

Лавров звернувся до Грузії

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив про готовність допомогти Грузії в примиренні із самопроголошеними республіками – Абхазією і Південною Осетією.

"Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", – сказав Лавров на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

На початку вересня олігарх і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі закликав перепросити перед "осетинськими сестрами і братами" за війну 2008 року.

Зазначимо, що Іванішвілі раніше неодноразово заявляв про особисту провину експрезидента Міхеїла Саакашвілі у війні 2008 року.

Заява пролунала за місяць до парламентських виборів у Грузії, де "Грузинська мрія" хоче здобути конституційну більшість, необхідну "в разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".

За результатами опитування Edison Research на замовлення та за фінансової підтримки опозиційного грузинського телеканалу Formula TV, переважна більшість виборців Грузії не підтримують думку про те, що Тбілісі має перепросити за російсько-грузинську війну 2008 року.

Захід і Близький Схід

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